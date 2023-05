Jako otisk palce vypadá ze shora ostrov Bavljenac v chorvatském souostroví Šibenik. Za jeho neobvyklou podobou stojí tamní zemědělci, kteří Bavljenac dříve využívali pro pěstování vinné révy a dalšího ovoce. Ostrov je zcela pokryt zídkami, a tak je na ostrově s délkou pobřežní linie pouhých 1,43 kilometrů, síť starověkých hradeb dlouhá neuvěřitelných 23,357 kilometrů.

Ostrov Bavljenac vypadá z leteckého pohledu jako otisk palce. | Foto: se svolením peapix.com

Bavjlenac je jedním z dvě stě čtyřiceti devíti ostrovů Šibeniku. Není obydlený. Je dlouhý jen půl kilometru a rozkládá se ploše pouhé 0,14 kilometru čtverečního, což odpovídá velikosti asi tří Václavských náměstí v Praze.

Ostrov je cílem zájemců o nevšední podívanou:

„Bavljenac je sluncem políbený ostrůvek, kdysi posetý vinicemi, háji překypujícími fíky a citrusovou vůní, který je nyní poctou kulturnímu bohatství a středomořskému klidu,“ charakterizuje Bavljenac web Daily Mail.

„Vinná réva v Dalmácii roste na kamenité půdě s velkým množstvím slunce a nedostatkem deště. Bavljenac je na to ideální a snadno si dovedete představit, jak to vypadalo, když byl celý osázen vinnou révou,“ uvádí web Archipelago tours.

„Dnes bohužel na ostrově nejsou žádné vinice. Jen staré kamenné zdi, které nám připomínají tvrdou práci našich předků, aby se uživili,“ dodává web Archipelago tours.

Vychytávka funguje už dvě stě let

Neobvyklou podobu ostrov Bavljenac získal tím, že na něm v 19. století zemědělci žijící na sousedním ostrově Kaprije postavili zdi o celkové délce 23 kilometrů. Zídky určovaly hranice jednotlivých pozemků a zároveň měly ochránit úrodu před přemírou slunce a dalšími povětrnostními vlivy. Zdi také měly pomoci udržet v kamenité půdě vláhu.

Z leteckého pohledu vypadá ostrov velmi zajímavě:

Zemědělci k tomu využili techniky takzvaného suchého zdění, kdy až do výše pasu kameny na sebe pečlivě skládali tak, aby do sebe zapadly, propojily se a zídka nemohla jen tak spadnout. Ostatně poměrně dobře drží už 200 let, takže je to i hodně dobrá vychytávka.

Web My Best Place připomenul, že Bavljenac není jediným místem, kde se tyto výjimečné hradby vyskytují. „Dokonce i většina chorvatského venkova a dalších západoevropských národů, jako je Irsko, Anglie a Skotsko, přijala stejnou techniku, ale tento ostrůvek vyniká svou krásou,“ uvádí web.

Přestože má ostrov rozlohu jen 0,14 km², je z historického hlediska velmi zajímavý právě tím, jakou unikátní stopu na něm lidé zanechali. Ostrov je zcela pokryt zídkami a tak je na ostrově s délkou pobřežní linie pouhých 1,43 kilometrů, síť starověkých hradeb dlouhá neuvěřitelných 23,357 km.

Jak ještě připomíná web Archipelago tours, v současnosti je ostrov rozdělen na více než stovku parcel patřících vesměs lidem z většího nedalekého ostrova Kaprije. Není tam však žádný domek ani přístřešek. Cesta k těmto pozemkům navíc může být ošemetná, jelikož na ostrov Bavljenac nejezdí žádná veřejná doprava a nejsou tam žádná mola ani přístav. Je nutné kotvit podél pobřeží.

Nedávno byl Bavljenac nominován na kulturní památku světového dědictví UNESCO. „Pokud se tak stane, Balljenac by se mohl skutečně stát velmi vyhledávanou destinací v Chorvatsku a jedním z nejvýznamnějších kulturních a historických symbolů,“ komentuje to web Chorvatsko je IN.