Bavlněný hrad Pamukkale zlákal léčivým zázrakem dokonce i Kleopatru

Pamukkale, v překladu Bavlněný hrad, skutečně vypadá hebce. Minerální voda z horkých pramenů bohatých na vápník, vynořujících se z útesu vysokého téměř 200 metrů, vytvořila za tisíce let neuvěřitelnou podívanou, která do Turecka láká turisty z celého světa. Svah pokrytý sněhobílým travertinem s úžasnými terasami, kaskádami a jezírky je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. A kdo by nechtěl navštívit Kleopatřiny lázně, bazén s mramorovými sloupy a průzračnou minerální vodou, kde se podle legendy zasnoubila Kleopatra s Markem Antoniem?

Tisíce let ukládání vápníku vrstveného na sebe vytvořilo úžasné travertinové bazény s tyrkysovou vodou. | Foto: Shutterstock