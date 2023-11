/FOTO, VIDEO/ Nenápadné až skryté zdražování. I to kromě příjemného pobytu čeká hosty slovenských termálů. Všimli si toho návštěvníci z České republiky, kteří během nedávných podzimních prázdnin tvořili hlavní klientelu termálního parku v Bešeňové…

Thermal park Bešeňová, Slovensko | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Jako správní našinci se zajímali především o pivo. A zde je čekalo nemilé překvapení. Čepované pivo značky Zlatý Bažant 73 stálo na Slovensku 2,80 euro. To je sice stejně jako letos na jaře, přesto došlo na první pohled k nenápadné změně. „Byli jsme tu během jarních prázdnin. Teď mají kelímky jinou barvu, ale hlavně mně připadají menší. Cena piva je však stejná,“ uvedl pan Jaroslav z Ostravska, který do Bešeňové i s rodinou jezdí řadu let. Jeho postřeh byl správný.

Cena zůstala na 2,80 euro, zmenšil se však objem kelímku. Zatímco na jaře se čepovalo do půllitrových, teď mají pouze 0,4 litru. „Jsem na dovolené, přece se nebudu omezovat,“ reagoval na pivní změnu pan František, který do Bešeňové přijel z Čech. Jak dodal, po přepočtu na půllitr pivo v Bešeňové přijde na 3,50 euro. „To je sice více než v Chorvatsku během letní sezony, ale kvůli tomu se nezblázním,“ dodal František.

Kvůli léčivé vodě nemusíte jet až k Mrtvému moři. Najdete ji u našich sousedů

Ceny se mírně zvýšily také u dalšího sortimentu, což ale v dnešní době není nic překvapivého.

Oproti jarním prázdninám byly fronty u bazénového i vnitřního baru menší, přesto šlo jídlo i pivo na odbyt. A nejen čepované. Mnozí návštěvníci si do bazénů donesli vlastní plechové pivo přivezené z České republiky…