Pokud milujete kávu a hledáte něco opravdu extra, pak jste možná v minulosti okusili cibetkovou kávu. O té je známo, že prochází trávicím traktem těchto malých šelem. Žezlo nejdražší kávy však už před časem převzala ještě cennější káva - Black Ivory. Ta v průběhu zpracování prochází zažívacím traktem obrovského suchozemského savce – slona indického. Proč je sloní káva Black Ivory tak drahá? A v čem tkví kouzlo sloní kávy?

Káva Black Ivory v procesu výroby nejdražší kávy světa. | Foto: Wikimedia Commons, Blake Dinkin, CC BY-SA 4.0

I když si zřejmě při představě sloního trusu nevybavíte nic příjemného, faktem zůstává, že právě v něm lze najít nejdražší kávu na světě, kávu Black Ivory.

Chuť této kávy je výjimečná v tom, že nikdy není stejná. Díky procesu trávení slona je i výjimečně lehká a bez známek hořkosti.

Nejdražší káva světa, Black Ivory, se musí doslova vybrat z hromady sloního trusu.Zdroj: Shutterstock

Na vysoké ceně kávy Black Ivory se podílí nejen důraz na wellfare (tedy pohodlí a celkovou pohodu) slonů, kteří kávu zpracovávají, ale rovněž počet kávových třešní, které musí zkonzumovat pro vytvoření jednoho kilogramu kávy.

Nic to ale nemění na tom, že aby ji výrobci získali, musí se probrat notnou dávkou sloního trusu.

Nejdražší káva na světě

S nápadem vyrábět „sloní kávu“ přišel jako první kanadský podnikatel Blake Dinkin, který vzal své celoživotní úspory a pokusil se svůj originální nápad proměnit ve zlato. A ujal se i přesto, že si ho nejprve musíte vyhrabat z hromady sloního trusu.

Existuje vůbec cenová hranice kávy? A v jakých případech se opravdu vyplatí si připlatit? Jistě už jste slyšeli o cibetkové kávě Kopi Luwak, která byla až donedávna považována za nejdražší kávu světa. Nyní je ovšem kvůli spojování s trýzněním drobných zvířat tématem značně kontroverzním.

O výsledný produkt se starají především samotné cibetky, kterým se podávají kávové třešně coby potrava a po průchodu jejich zažívacím traktem získá káva výjimečné kvality. Následně se káva zpracuje a upraží. Její cena se pak pohybuje kolem 7200 korun za kilogram.

Kávová zrna jsou po vybrání z trusu omývána.Zdroj: Wikimedia Commons, Blake Dinkin, CC BY-SA 4.0

Pak je tu ale káva, kterou zpracovávají mnohem větší savci, a která vás přijde na sedminásobek ceny.

Proč je cena tak vysoká? Na jeden kilogram vzniklé kávy totiž spotřebuje slon desítky kilogramů kávových zrn. Konkrétně 30 slonů indických, kteří žijí se svými ošetřovateli v útulku v severním Thajsku.

Sloni rádi jedí kávová zrna smíchaná s banánem:

„Každý ze slonů denně spořádá třicet dva kilogramů kávových bobulí thajské arabiky, aby z nich nakonec „vyprodukoval“ přibližně jeden kilogram kávových zrn použitelných k dalšímu zpracování,“ tvrdí web pro milovníky kávy Aromaniac. Pro pražení kávy se navíc používají jen ty největší a nejlepší bobule.

Zlato ve sloním trusu

Na rozdíl od cibetek, které jsou zavírány do klecí a násilně krmeny jen proto, aby pomohly vyrobit co nejvíce kávy Kopi Luwak, je však úloha slonů při výrobě kávy mnohem méně drastická.

„Sloni nejsou násilně krmeni. Vybraná zrna kávy arabica jedí, když chtějí, a to jako součást svačiny. To, co potřebujeme, pak vyloučí jako obvykle. V tom je ale největší problém, trus totiž musí sběračky nejprve najít. Neschopnost najít hromádku je pak jedním z důvodů, proč je potřeba více jak 30 kilogramů kávových bobulí na jeden kilogram zrnek Black Ivory,“ tvrdí magazín o kávě Coffee or Die.

Sloni jsou přátelští:

Bobule si sloni nevybírají sami, ty nejlepší pro ně vybírají ošetřovatelé a přidávají je do jejich přirozené potravy. Každý slon má rád něco jiného, proto i svačina pro jednotlivé slony je připravována na míru a kávové bobule přijímají smíchané s tím, co mají nejraději.

„Káva se smíchá v koši s ovocem, kterým slony krmíme. Pak už jen počkáme jeden až tři dny, než slon takzvaně vyloží svůj náklad. Ze sloního trusu pak vybereme kávové třešně, pokud ho tedy najdeme, namydlíme, opláchneme a postup zopakujeme,“ vysvětluje zjednodušeně postup Blake Dinkin pro hlavní zpravodajský americký web NPR.



V čem je káva Black Ivory výjimečná

Káva Black Ivory ale není výjimečná jen způsobem své výroby, nebo svou vysokou cenou. Za zmínku stojí i dokonale vyvážená chuť, kterou si však může dopřát jen několik lidí na světě.

Na rozdíl od cibetkové kávy je káva Black Ivory ke zvířatům při výrobě mnohem mírumilovnější.Zdroj: Shutterstock

„Chuť tohoto druhu kávy je kombinací velmi silných kávových zrn a bohatých zemitých tónů. Kromě toho má káva krémovou texturu a lehké citrusové aroma. Protože však každý slon vyrábí kávu trochu jinak, chutě a vůně se mohou lišit,“ hovoří o výjimečnosti kávy specialista na kávu Coffee Affection.

Někteří dokonce tvrdí, že vůně i chuť kávy je do jisté míry květinová a čokoládová. Není v ní však žádná hořkost, což činí každý šálek této výjimečné kávy extrémně jemným.

Jen čtyři místa na světě

Pokud si však chcete šálek této kávy dopřát, budete se muset vypravit do dalekých krajů. Prodává se totiž pouze ve vybraných pětihvězdičkových hotelích s Michelinskou hvězdou, jak tvrdí i oficiální prodejce kávy Black Ivory.

„Káva Black Ivory Coffee, jak se sloní káva oficiálně jmenuje, není k dostání všude, ochutnat ji můžete pouze na čtyřech místech světa, a to v hotelích společnosti Anantara Resort na Maledivách a v Thajsku,“ prozrazuje Aromaniac.

Blake Dikin, který za nápadem stojí, zatím nechce svou působnost rozšiřovat, a to především s ohledem na kvalitu života slonů.

Sušičkou je tu slunce:

„Nechci kávy vyrábět příliš. Chci to udržet jako malý specializovaný podnik. Dostanu se k práci s lidmi, se kterými mě to baví, slušně si vydělám a všichni jsou šťastní. To je to, co chci,“ říká skromně zakladatel kávy Black Ivory, jejíž potenciál sahá mnohem dál.