Bludné skály jsou neobvyklé geologické skalní útvary nacházející se těsně u hranic mezi Polskem a Českou republikou. Existuje o nich i pověst, podle které je toto skalní bludiště dílem Krakonoše.

Skalní město Bludné Skály - polsky Błędne Skały - se nachází ve výšce přibližně 850 metrů nad mořem. Příjezd autem přímo ke skalám do lokality mezi městy Kudowa Zdrój a Karłów je možný pouze z polské strany. Z Prahy to tam je autem asi 170 kilometrů, cesta trvá něco přes dvě hodiny. Z Ostravy to pak je asi 300 kilometrů a výletníci stráví na cestě zhruba 3 a půl hodiny.

Druhou možností je přijít od městyse Machov na česko – polské hranici. Odtud to pak je pěšky asi čtyři kilometry, byť s poměrně prudkým stoupáním, při kterém je potřeba překonat 400 výškových metrů.



Bludné skály jsou ojedinělým labyrintem skal

Za vstupní branou přírodního výtvoru čeká příchozí ojedinělý labyrint skal, které jsou ve spodní části vyklenuté a místy vypadají jako obrovské houby.

„Velkou část prohlídkové trasy tedy budete mít i ten pocit, že jste někde pod střechou. Ale pozor, některé průchody jsou poměrně úzké,“ uvedl web Informačního centra v Hronově.

Vítejte v Bludných skalách:

Výzva pro bojácné i ty, co nosí oblečení XXL

Turistický lifestylový web Gory Tajemnic popsal, že Bludné skály se nacházejí na ploše dlouhé 400 metrů a široké zhruba 200 metrů.

„Labyrintem se prochází pouze jedním směrem. Mezi skalami se ale nemůžete volně toulat. Trasa je vytýčená. Běžně ji lze zdolat zhruba za 45 minut. Některá místa jsou ale opravdu úzká. Kdo se proto bojí stísněných prostor nebo nosí oblečení velikosti XXL, bude čelit výzvě,“ uvedl web Gory Tajemnic.

Je rovněž potřeba mít na paměti, že zde může být i v létě poměrně chladno. Ve skalních zákoutích navíc bývá sníh až do května.

„Voda ze sněhu a srážek tu navíc často vytváří rozsáhlé louže,“ doplnil web. Na druhou stranu jde o ideální místo, kde se lze v parném létu zchladit.

Na výletě v Bludných skalách:

Místo pro Letopisy Narnie jako stvořené

Turistický portál Kudowa Info připomenul, že Bludné skály zaujaly i autory věhlasné filmové série Letopisy Narnie. Ta pojednává o dobrodružství několika dětí, které se dostávají do fantastické země Narnie, kde se dobro se musí postavit zlu, přičemž děti v tomto boji sehrají klíčovou úlohu.

„To dále zvýšilo popularitu tohoto místa a přispělo k jeho mezinárodnímu uznání,“ připomenul web Kudowa Info.