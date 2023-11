Jedna z nejstarších kaváren světa Caffè Florian funguje bez přestávky již více než 300 let. Nachází se v centru italských Benátek a navštěvoval ji i slavný svůdce žen Giacomo Cassanova. Důvod? Do kavárny totiž směly jako do jednoho z mála podniků chodit ženy. I dnes je poměrně velká šance, že zde potkáte známou osobnost.

Kavárna je považována za jeden ze symbolů Benátek. | Foto: Shutterstock

V Caffè Florian na vás dýchne historická atmosféra:

Zdroj: Youtube

Caffè Florian v Benátkách je úžasným spojením pro milovníky kávy a historie. Tato, podle některých žebříčků dokonce nejstarší bez přestávky fungující kavárna na světě, je v provozu již od roku 1720. Je považována za symbol Benátek a při návštěvě tohoto města by byl hřích ji nenavštívit. Caffè Florian byla otevřena 29. prosince roku 1720 s původním názvem "Alla Venezia Trionfante", což v překladu znamená triumfální. Původně to byly jen dvě prostě zařízené místnosti, které si však brzy získaly mezi hosty oblibu.

„Příliš dlouhý název byl později zkrácen na Caffè Florian po původním majiteli a zakladateli Florianu Francesconim,“ uvádí provozovatel podniku.

Ve své době to byl jediný podnik, do kterého mohly vstoupit ženy. Kavárna se dodnes nachází v Procuratie Nuove na náměstí Piazza San Marco v Benátkách.

„Pohodlně se usadíte v nádherných zrekonstruovaných místnostech z poloviny devatenáctého století a můžete si plnými doušky užívat historickou atmosféru místa,“ shrnul například cestovatelský web CN Traveler.

Slavní hosté v Caffè Florian

Kavárnu během její existence navštívila řada významných osobností a řešily se tu opravdu velké věci. Konala se tu prý i tajná spiknutí těch, kteří chtěli rozvrátit francouzskou a poté rakouskou nadvládu.

„Benátští šlechtici seděli vedle velvyslanců, obchodníků, hledačů štěstí, literátů a umělců, ale také vedle obyčejných občanů. Toto pestré složení společnosti nevyhnutelně podněcovalo fantazii a kreativitu,“ uvádí webové stránky kavárny.

Ženy do této kavárny chodil obdivovat i Cassanova:

Kavárnu v jejich počátcích podporovali významní lidé. Byl to například:

dramatik Carlo Goldoni

německý básník, dramatik a prozaik Johann Wolfgang von Goethe

italský benátský spisovatel, intrikán, špión a diplomat Giacomo Casanova

francouzský romanopisec Marcel Proust

anglický romanopisec a sociální kritik Charles Dickens

americký spisovatel Ernest Hemingway

„V posledních letech se v Caffé Florian sešli slavní představitelé světa současného umění, kultury, politiky i zábavy. Za zmínku rozhodně stojí návštěva královny Alžběty II., Eltona Johna, Charlieho Chaplina, Mela Gibsona, Nicholase Cage, Matta Damona, Bryana Adamse či Giorgio Armaniho,“ zmiňuje dále web kavárny.



Kde kavárnu najdete

Kavárna se nachází v centru Benátek na hlavním náměstí Piazza San Marco. Do Benátek je možné dostat se buďto letecky, autem, či veřejnou dopravou.

Letadlem se z Prahy do Benátek dostanete přibližně za hodinu a půl. Do Benátek jezdí také přímé autobusové spoje z Brna či Prahy. Na cestě však strávíte přibližně deset hodin a jezdí se obvykle přes noc. Přímé vlakové spojení do Benátek z České republiky nejezdí. Je nutný přestup ve Vídni či Linci.

Cesta autem z Prahy měří 815 kilometrů a trvá zhruba 8 až 9 hodin čistého času. Délka trasy z Brna je zhruba o 100 kilometrů kratší a trvá přibližně 7 a půl hodiny. V historickém centru Benátek je možné parkovat v placených garážích na umělém ostrově Tronchetto rovnou u konce mostu z pevniny. Jinde není parkování možné.

Kolik v Caffè Florian stojí káva

Klasické malé espresso si v kavárně dáte za 6,5 euro. Milovníci mléčných nápojů si dají Latte či Cappuccino za 10,5 euro. Irská káva tady přijde na 18 euro. Kromě kávy podnik nabízí také bohatou nabídku dalšího občerstvení. Jsou to nejrůznější sendviče, dezerty, zmrzliny či makronky.

Pochvalné reakce hostů

V Google recenzích má kavárna téměř 4500 hodnocení a dosahuje celkového počtu 3,9 hvězdiček z 5 možných.

Podnik ve své Google recenzi kladně hodnotil například Pavel Dolejší. „Jedinečný zážitek v 300 let staré kavárně! Je to drahý, ale je to moc dobrý, a hlavně v úžasném prostředí! Být v Benátkách a nevyzkoušet kavárnu Florian na náměstí San Marco by bylo gastronomickým hříchem,“ uvedl ve svém příspěvku.

S kladným hodnocením se připojuje i uživatelka elispalme. „Jedna z nejdražších kaváren, kde jsem kdy byla. Ale za ten zážitek to stálo. Interiér je kouzelný, dýchne na vás atmosféra. Venku hraje živá hudba. Pokud hraje živá hudba připlatíte si 6 euro za osobu. Káva moc dobrá,“ uvádí ve své recenzi na Google.

Také Matteo Iacobone nešetří chválou. „Navzdory obvyklému italskému příběhu o drahé kávě mohu říci, že tyto dodatečné náklady jsou správnou cenou, kterou zaplatíte, abyste si užili exkluzivní a jedinečné místo na světě. Náměstí svatého Marka, skvělá káva, renomovaný a přepychový bar z 18. století s neobarokními a moderními uměleckými díly, nabízející kávu, koktejly a občerstvení té nejvyšší kvality. Personál je znalý a laskavý,“ popisuje své dojmy v recenzi na Google.