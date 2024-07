Do karibského aquaparku Caribe Bay v Itálii je to v podstatě stejně daleko jako k nejbližším plážím v Chorvatsku.

Karibské ostrovy připomíná návštěvníkům zábavní vodní park Caribe Bay v italských Benátkách. Rozprostírá se na ploše 80 tisíc metrů čtverečních a patří tak mezi největší vodní parky v Evropě. Vyhledáván je zejména kvůli bílému písku a vodním atrakcím, z nichž mnohé doslova prověří odvahu návštěvníků. Autem z Prahy do Caribe Bay cesta trvá asi 8 hodin.

Bílý písek a opravdové palmy. Nejen to nabízí zábavní vodní park Caribe Bay v letovisku Lido di Jesolo v severní Itálii nedaleko Benátek.

„Již jedenáctkrát byl zvolen nejlepším vodním parkem v celé Itálii,“ upozornil turistický portál Italieonline.

Do karibského akvaparku je to v podstatě stejně daleko jako k nejbližším plážím v Chorvatsku. Pokud totiž vyrazíte na cestu z Prahy, pak je trasa dlouhá asi 800 kilometrů a jízda trvá zhruba 8 hodin. Jede se přes Linz, Salzburg kolem Klagenfurtu směrem na Udine.



Kolik stojí vstupenky do Caribe Bay

Areál se rozprostírá na ploše 80 tisíc metrů čtverečních. Jednodenní lístek pro dospělého přijde na 39 eur, děti zaplatí 33 eur, jak uvádí oficiální stránky vodního parku Caribe Bay. Koupit lze také vícedenní lístky, které jsou v průměru na den zhruba od 20 – 30 procent levnější. Je zde otevřeno pouze v letní sezónně, obvykle od května do září. Každý den, pokud to počasí umožňuje.

„Caribe Bay nabízí možnost odpočinku na písečné pláži s lehátky a slunečníky. Relaxovat můžete pod palmami a užívat si tropickou atmosféru, aniž by museli opustit Evropu,“ uvedl web Italie Online.

Turistický portál Italia k tomu popsal, že skvělou atmosféru tvoří i ruiny pradávných staveb, model španělské válečné plachetnice typu galeona či bazén s vlnobitím. Průzračná voda je pak pro tento druh zábavního parku samozřejmostí.

Atrakce v Caribe Bay:

Aquapark je plný odvážných atrakcí

Park je plný adrenalinových atrakcí, byť na řadu z nich nesmí děti. Celkem jich je sedmadvacet. Patří mezi ně také:

Jungle jump – skok skrze burácející vodopád

Skluzavka Captain Spacemaker – jde údajně o nejvyšší sešup mezi skluzavkami v Evropě. Start se totiž nachází 42 metrů nad zemí, sklon skluzavky činí 60 stupňů a posádka jedoucí na gumovém člunu zde dosáhne až stokilometrové rychlosti

Tibetský most – na něm se lze projít po laně ve výšce 20 metrů

Skluzavky Barracudas – ze 17 metrů se zde na speciální podložce jezdí dolů hlavou předem z výšky 17 metrů

Tobogán Tortura Sky – je dlouhý 220 metrů, plná zatáček a nečekaných zrychlení

Boopi River a Rudder – skluzavky a tobogány, na které mohou bezpečně přijít i malé děti

Jedna z nejvyšších věží bungee jumping v Evropě - její výška je 60 metrů

Pohoda v Caribe Bay:

Zkušenosti návštěvníků? Tak i tak

Na známém cestovatelském webu s recenzemi návštěvníků Trip Advisor má zábavní park hodnocení čtyři z pěti možných bodů. Svůj názor na něj zveřejnilo přes 2000 návštěvníků. A jaké jsou recenze ba Caribe Bay? Najdete opravdu negativní i velmi pozitivní.

„Obrovské bazény, vynikající jídlo a zábavné atrakce jsou součástí zážitku v Caribe Bay. Toto je jasné doporučení na místo, pokud se chcete ochladit a relaxovat,“ doporučila recenzentka s nickem Bella.

„Velkým plusem je, že si do parku můžete přinést své vlastní jídlo a pití, což je velká úspora třeba v případě, že máte větší rodinu,“ pochvalovala si zase autorka recenzí pod přezdívkou 6rafi.

A ty negativní?

„Navštívili jsme Caribe Bay jako rodina se dvěma malými dětmi. Byl to hrozný zážitek. Naše nafukovačka se dostala na stranu při jízdě po toboganu a my jsme narazili do boku, převrátili jsme se a museli vyhledat lékařskou pomoc. Přímo v areálu už nám nikdo nepomohl, protože bylo krátce před zavírací dobou. Držte se od Caribe Bay dále,“ upozornil recenzent Marko P.

Kritická byla i Colletes B. „Je to tam extrémně špatně organizované, dlouhé fronty na přímém slunci, drahé, některé atrakce průměrné, jiné skutečně nebezpečné,“ uvedla ve své recenzi Colletes B.

Mezi negativní reakce patří i to, že podle řady návštěvníků je ve vodním parku velmi vysoká cena občerstvení.