Evropa je pasé. Trendem roku 2024 je návštěva Tokia

Známý cestovatelský portál TripAdvisor vyhlásil letošní nositele svého tradičního ocenění Travelers' Choice Awards Best of the Best 2024. Destinace, hotely či restaurace rozdělené do sedmi kategorií ceny získaly na základě recenzí, které jim na portálu udělili návštěvníci v předchozím roce. Žebříčky zároveň naznačily, kam se letos vyplatí vydat, či jaké vládnou v cestování trendy.