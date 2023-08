Speleologie

Přes polovina území Chorvatska je tvořena z vápencových skal. Tisícileté působení vody na vápenec vyústilo ve zvláštní a specifický reliéf neskutečné krásy známý jako dinárský kras, který se v Chorvatsku táhne od Istrie přes Chorvatské přímoří, Gorski kotar, Kordun, Liku a Dalmácii spolu s ostrovy až k hranici s Černou horou.

Dračí jeskyně Brač - Je známá i jako Dragonjina jeskyně a svojí mystičností i krásou vzbuzuje údiv. Pro všechny, kteří touží po dobrodružství a znalostech, je návštěva Dračí jeskyně pravá volba.

Strašidelná pec - Jeskyně se nachází na Dlouhém ostrově v blízkosti Parku přírody Telašćica u městečka Savar. Procházka speleologickým objektem začíná monumentálním vstupem širokým deset a vysokým sedm metrů v nadmořské výši 70 metrů.

Podzemní město Paklenica - Kaňon Veliké Paklenice ve svém nitru ukrývá i podzemní tunely zvané Bunkry, které byly vystavěny mezi lety 1950 a 1953. To, co se ukrývá za zazděnými okny v bunkrech Veliké Paklenice, bylo přísně střeženým tajemstvím až do začátku Vlastenecké války, kdy prostor začalo využívat Chorvatské vojsko jakožto skladiště.

Důl Zrinski, Záhřeb - Důl Zrinski je pro svůj význam prohlášen za chráněný kulturní statek. Využijte odborného vedení průvodce Parkem přírody. Vzdejte tak poctu hornickým generacím a odhalte alespoň malou část jejich tajemství.

