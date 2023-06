Chorvatsko má nakročeno stát se opět nejoblíbenější prázdninovou destinací Čechů. Loni na Jadranu zažili rekordní turistickou návštěvnost. Vše nasvědčuje tomu, že ji mohou překonat. Cestovky hlásí téměř vyprodané kapacity na první polovinu července. Nebývalý zájem měly už o červnové pobyty. Až milion Čechů láká křišťálově průzračné moře, poznávání pláží a ostrovů. Deník pro čtenáře shrnul všechny nejdůležitější změny, přináší i rady a tipy před dovolenou.

Chorvatsko je turisty velmi vyhledávanou zemí | Foto: Shutterstock

Jaká je letos největší změna pro turisty?

Zcela jistě je to zavedení eura. Kunami již v Chorvatsku nelze platit ani starou měnu prodávat nebo kupovat v tamních směnárnách. Pokud však turistům zůstala hotovost z loňska, do konce roku mají stále možnost směny v komerčních bankách či na pobočkách Chorvatské pošty. Jak ověřili reportéři Deníku, poplatek se ani za menší sumu neplatí (až do 100 kusů bankovek či mincí). Jednotně stanovený kurz je v obchodech a bankách 1 EUR = 7,53450 HRK. Česká koruna meziročně na léto vůči euru posílila asi o jednu korunu. Hotovost se proto vyplatí vyměnit v tuzemských směnárnách.

Co přinesl českým dovolenkářům vstup Chorvatska do Schengenu?

Cestování autem i vlakem se zjednodušilo a zrychlilo. Na maďarské či slovinské hranici odpadly fronty aut, takže nikdo nemusí čekat, až ho zkontrolují. Podle českého zastoupení Chorvatského turistického sdružení Češi přijedou do cíle na jadranském pobřeží nebo i ve vnitrozemí o hodinu dvě dříve. Příjemnější bude též cesta vlakem. „Jsou zrušeny hraniční pasové kontroly, které v předchozích letech prodlužovaly cestovní dobu a budily cestující,” podotkla Tereza Ptáčková z dopravní společnosti RegioJet.

Dovolená v Chorvatsku se prodraží. Důvod není přechod na euro, ale inflace

Jak se turistům zdraží pobyt v Chorvatsku?

Průměrná rodina si dle analýzy společnosti Cyrrus meziročně připlatí 9,6 procenta. Pro bezdětný pár vyjde letní dovolená v Chorvatsku dráž o 12,2 procenta. Party pak o 10,4 procenta.

O která chorvatská letoviska mají čeští turisté na léto největší zájem?

Nejnavštěvovanější oblastí Chorvatska je Istrijský poloostrov. „Ten byl ve druhém červnovém týdnu již skoro vyprodán na celou letní sezonu. Platí nepsané pravidlo, že Chorvatsko se plní od severu k jihu. Další velmi oblíbenou oblastí je Makarská riviéra,“ popsala Lenka Laus, oblastní manažerka Travel Family pro Chorvatsko.

Chorvatský deníkZdroj: DeníkKteré typy pobytů jdou na dračku?

Podle oslovených cestovek jsou již vyprodány rodinné pokoje na první týden v červenci a druhý téměř také. „Teď v červnu je třeba na Istrii nebývale velké množství turistů, cena je oproti hlavní sezoně klidně poloviční,“ vysvětlil Aleš Kotek z CK České kormidlo. Podle cestovní kanceláře Travel Family se před hlavní sezonou nejrychleji se prodávaly hotely s polopenzí či plnou penzí, v blízké dojezdové vzdálenosti, tedy hlavně Istrijský poloostrov. „Dobře se prodávají také hotely na Makarské riviéře v balíčku s leteckou či autobusovou dopravou,“ doplnila Lenka Laus.

Jak se prodraží ubytování?

Zdražilo minimálně o desetinu, v destinacích, kde je přetlak, i víc. Nejvíce si lidé připlatí za pobyt v kempech, nejméně u soukromníků v apartmánech. Největší problém budou mít podle cestovek hosté, kteří do Chorvatska přijedou naslepo a budou zkoušet shánět ubytování až na místě někdy v červenci nebo srpnu. Doprodeje mimo sezonu šly sehnat poměrně levně, u Českého kormidla třeba týden s polopenzí na Makarské s dítětem do 11 let zdarma za necelé čtyři tisíce korun. „Takhle levně lze ještě rezervovat září, ale červenec a srpen opravdu ne,“ dodal Kotek. Poptávka totiž začala prudce převyšovat nabídku. Na týden s polopenzí rodiny 2+2 a vlastní dopravou byla podle něj na červnový termín nejčastější rezervace za 27 až 30 tisíc korun.

V Chorvatsku letos budou Češi i o dvě hodiny rychleji, slibuje Miodrag Mlačić

Co last minute nabídky?

Mnozí lidé vyčkávají, dočká se jich však minimum. Třeba díky stornovanému pokoji či navýšení kapacit od partnera cestovek. „Vykřičený last minute za srandovní ceny se týká maximálně června, na letní prázdniny nic takového čekat nelze,“ zní z Českého kormidla.

Jaké jsou nové trendy ve výběru dovolené v Chorvatsku?

Cestovní kanceláře překvapil zájem o luxusní dovolenou v nejlepších čtyř a pětihvězdičkových hotelích. „Čtyřicet procent klientů si u nás zakoupilo dovolenou v režimu first minute (při první možné příležitosti a ve slevě), čímž značně ušetřili,“ konstatovala manažerka Travel Family.

Kam se vydat po cestě na jih ve vnitrozemí?

České zastoupení Chorvatského turistického sdružení doporučuje na cestě k moři navštívit hlavní město Záhřeb. Zajímavá na výlet je i Slavonie nebo města jako Vukovar. Přírodu a vodopády si lidé užijí v národních parcích, největší jsou Plitvická jezera. Oblíbený je i Národní park Krka nedaleko Šibeniku, náročnější na túru je říční kaňon Paklenica poblíž Zadaru. Na samotném jižním pobřeží jsou tradičně oblíbená města Split a Dubrovník.

Kde natankovat při cestě autem?

Cenových totemů na chorvatských dálnicích ani ve městech se řidiči obávat nemusejí. Reportéři Deníku natankovali naftu za necelých třicet korun za litr, tedy levněji než v Česku. Benzin stál zhruba 32 korun. Ceny byly navíc stejné v různých regionech Chorvatska.

Zdražily poplatky na dálnici a mýtné při cestě k Jadranu?

Ano. Poplatky za dálnice oproti loňsku zdražily na Slovensku a v Rakousku, od poloviny června pak zdražuje také viněta ve Slovinsku. V Rakousku dálniční známka zdražuje každoročně, letos lze koupit desetidenní elektronickou za 9,90 eura, tedy v přepočtu zhruba 235 korun. A mýtné brány v Chorvatsku? Od jednu trasu od maďarských hranic přes Záhřeb až po Šibenik jsme zaplatili celkem 26 eur, tedy 630 korun.

KVÍZ: Chorvatsko Češi milují. Jste si jistí, že tuto zemi plnou unikátů znáte?

Jaké jsou ceny v Chorvatsku?

Předsezonní ceny potravin v supermarketech jsou na podobné úrovni či mírně dražší než v Česku. V centrech letovisek koupíte kopeček zmrzliny za dvě až tři eura, tedy od padesáti korun, podobně jako v centru Prahy. Káva espresso od 35 korun. Peněženku turistům nejvíc provětrají služby v restauracích či bistrech na pláži. Zejména ve vyhlášených městech a frekventovaných místech jsou už v červnu ceny za jídlo a pití víc než turistické. Experti navíc očekávají obecně pohyblivé ceny v hlavní sezoně, tak jako v předchozích letech.

Chorvatský deník. Vše, co je potřeba vědět o dovolené u Jadranu.Zdroj: DeníkJak je to s cestami lodí?

Zvýšení cen se týká také lodního převozníka Jadrolinija, v sezoně asi o deset procent. Od července zavádí novou linku katamaranu Rijeka – Rab – Veli Lošinj – Novalja – Zadar. Celá trasa stojí 40 euro, z Rijeky na Rab 25 euro, k tomu příplatek za zavazadlo. Za přepravu katamaranem ze Splitu na ostrov a přístav Hvar lidé zaplatí necelých deset euro. A výletní plavby? Na ostrově Krk lákal v červnu prodejce Otac Roko na čtyřapůlhodinovou panoramatickou cestu lodí s plaváním z přístavu Krk do skrytých zátok Staré Bašky a k ostrovům Kormat a Plavnik za 30 euro, tedy kolem 750 korun.

Kolik stojí pronájem auta, vodního skútru, paddleboardu?

Ve Splitu na přelomu června a července zaplatíte za pronájem auta na jeden den zhruba od osmi set korun. A to přes vyhledávač rentalcars.com i carflexi.com. Stále populárnější paddleboard pro pádlování vestoje pronajímali jižně od Šibeniku za 15 euro na dvě hodiny, vodní skútr vycházel nejdráže pro jednu osobu na deset minut - 40 euro.

Chorvatský Dubrovník bojuje proti hluku. Zakázal kufry na kolečkách

Kde se vyplatí koupit mobilní data?

Záleží na více faktorech. V Chorvatsku platí evropský roaming, tedy telefonujete a SMSkujete stejně jako v České republice. Ale co tarif s omezeným datovým tarifem? Čeští operátoři opět nabízejí letní akce s pořádnou porcí dat. Většina chorvatských operátorů pak nabízí SIM karty s předplacenými daty určené přímo pro turisty. Lze je zakoupit v obchodech po celém Chorvatsku.

Na co si nově na Jadranu dávat pozor?

Chorvatský parlament schválil novelu zákona potvrzující regulaci a uzavření většiny obchodů v neděli a o svátcích. Turisté se však podle všeho o nákupy obávat nemusejí. Prodejci letos v létě jistě využijí výjimku na jimi samotnými šestnáct vybraných nedělí v roce, kdy mohou být obchody otevřeny. Přestože má zákaz platit od 1. července, v praxi se patrně pro návštěvníky zatím nic nezmění. Chorvaté si pak chrání přírodní a kulturní dědictví, pozor tedy na zákazy třeba koupání v některých řekách či jezerech.

Jak přísné jsou zákazy pro turisty, za co hrozí pokuty?

Jednotlivá města přeplněná davy turistů se snaží o jejich ukáznění. Jak ale Deník ujistil ředitel českého zastoupení Chorvatského turistického sdružení Miodrag Mlačić, opatření nejsou tak horká, jak se podle některých zpráv zdají. Pozor však na zákaz pití alkoholu na veřejnosti nebo pohybování se mimo pláž polonahý či v plavkách. Za to hrozí podle listu Dnevik pokuta třeba ve Splitu. Za konzumaci alkoholu mimo restaurace a nevhodné chování, jako lezení po památkách, až ve výši 300 eur, tedy více než sedmi tisíc korun. Zvracení na veřejnosti vyjde o polovinu levněji.