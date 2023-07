Tradiční bašta českých turistů se nyní nepotýká jen s vysokými teplotami, ale i atakem ze strany médií. Ta často popisují Chorvatsko jako zemi, která se snaží z návštěvníků vyždímat co nejvíce peněz, a proto v poslední době vyšponovala ceny za jídlo a služby. S tím však nesouhlasí nejen místní restauratéři, ale i turistická centra. Tyto zprávy považují za kampaň.

Nejen s inflací, extrémními teplotami, ale i s nepřízní médií a sociálních sítí musí v poslední době bojovat restauratéři v Chorvatsku. Země, kam se o letních prázdninách a dovolených vydává ročně statisíce Čechů, je totiž zaplavena zprávami o přemrštěných cenách. A to nejen ze zahraničních médií a sociálních sítích, ale i od místních novinářů.

„Je to docela nepochopitelné a docela by mě zajímalo, kdo za tou kampaní stojí,“ chtěl by znát odpověď na tuto ožehavou otázku šéf turistického sdružení v Zadaru Ante Galić.

Dražší Chorvatsko: Čevabčiči a brambory za 400 korun. Obchody čekají nával Čechů

Sám však ví, že proti dezinformacím se jen těžko bojuje. „Když se podívám kolem sebe, tak vím, že se zdražilo, ale určitě to není tak razantní, jak se o tom dočítám prakticky denně v médiích. Hlavně mě však mrzí, že to píšou místní média. A od nich to pak bohužel přebírá celý svět,“ doplnil Galić.

Ceny si ověříte na internetu

I z tohoto důvodu spustilo sdružení webový informační portál zadar.travel, kde si návštěvník může vygenerovat restaurační zařízení a zkontrolovat ceny. „A jako i jinde, tak zde platí, že se ceny v centru města a na jeho periferii mohou lišit. A to klidně i o dvacet eur na osobu a jídlo,“ podotkl Galić.

Nad zprávami o přemrštěné drahotě kroutí hlavou i průvodkyně Zadarem Lea Godin. „Je tu mnoho restaurací, které ceny drží téměř na úrovni minulého roku,“ řekla průvodkyně a dodala, že kromě zmíněného portálu je dobré se ptát i místních. „Nebo se dívat, kam místní chodí. To je asi to nejlepší vodítko, jak najít dobrou a zároveň finančně přijatelnou restauraci,“ uvedla Godin.

Sama má ráda například burgrárnu kousek od místního hlavního autobusového nádraží. „Asi to nebude pro každého, ale já osobně bych ji všem doporučila. Zatímco ve městě dáte za burger kolem 14 a na okraji města kolem 12 eur, tady mají poctivý burger za 9 eur. A je tu otevřeno nonstop,“ přiblížila průvodkyně.

Zmrzlina? Dejte si dva půlkopečky

Velkým tématem posledních dní a týdnů je také cena vyhlášené chorvatské zmrzliny. Nejlepší v Zadaru je podle Ley Godin v centru města v cukrárně Donat. Poradila dokonce, jak ušetřit. „My si zde dáme vždy půlku kopečku jeden druh a půlku druhý. Dostaneme tak vlastně dva kopečky za cenu jednoho,“ popsala průvodkyně. Její radu Deník vyzkoušel. A měla pravdu. Stačí si říct dvakrát o půl kopečku a během pár vteřin vykouzlí obsluha pořádnou zmrzlinu, která s jedním kopečkem prakticky nemá nic společného. A to za pouhá dvě eura.

„Hon“ na chorvatské cenové čarodějnice vnímá i restauratér Dražen Horvat, jehož restaurace Liburnija se nachází na půl cesty mezi Zadarem a Šibenikem v Biogradu. Sám Horvat má navíc srovnání. Kromě Chorvatska provozuje také tři restaurace v Praze.

Chorvatská zmrzlina je pojmem. Levnější najdete dál od pláže

„Když sem přijedou čeští turisté, nestačí se divit. Vždy říkají, že všude čtou, jak je v Chorvatsku všude extrémně draho, ale že já mám ceny úplně v pořádku a že to opravdu nečekali,“ řekl Horvat nad jídelním lístkem, kde hlavní jídla i předkrmy začínají lehce pod devíti eury. A průměrně tu za jídlo dáte kolem 14 eur.

„Všem říkám, že Biograd a okolí je pro střední vrstvy, a tak kampaň odpovídá realitě jen zčásti. Tedy že citované ceny jsou reálné, ale neobjektivní,“ poznamenal Horvat. Podle něj je to jako v Čechách srovnávat Prahu, Karlovy Vary či Špindlerův Mlýn se zbytkem republiky.

„Ano, i tady se najdou ceny, které jsou přemrštěné a já se v nich necítím komfortně. A stejné je to i v Chorvatsku. I zde máme své ‚Špindly‘. Těmi jsou hlavně ostrov Hvar či Dubrovník. Všude jsou jinak ceny celkem normální a nikterak přemrštěné. Avšak najdou se výjimky,“ doplnil restauratér.

Vyhledávaným jídlem je i pizza. Například v Biogradu stojí v průměru kolem 11 eur.