„Vydržet týden na jednom místě ležet jen tak u moře, to pro nás nic není, čímž neříkám, že jsme se v moři vůbec nevykoupali. Rádi poznáváme nová místa, zajímá nás historie oblastí, do kterých se vypravujeme,“ říká paní Kateřina Šlehoberová. „Zajímáme se nejen o přírodní krásy, ale také o vojenskou historii země,“ vysvětlila. „Podle toho jsem vybírala místa a musím říct, že mnoho z nich předčilo naše očekávání,“ dodala.

Co si rodina rozhodně nechtěla nechat ujít, bylo Vojenské muzeum v Karlovacu, nacházející se na jižním předměstí Turanj, při silnici vedoucí k Plitvickým jezerům. Bohužel i v plánování se chybička vloudila a v pondělí bylo muzeum veřejnosti nepřístupné.

Jezera, jeskyně i vodopády

Spravit chuť si tedy vyrazili k vodopádům Rastoke na řece Slunjčici ve Slunji. „Dá se tam krásně procházet, je tam podstatně méně lidí než na Plitvických jezerech a tamní peřeje a jezírka, staré mlýny a domy, to se nedá popsat, to se musí vidět. Navíc v zahradách mezi vodopády bylo zajímavé muzeum starého řemesla,“ nešetří chválou Šlehoberovi.

Zajímavosti chorvatského vnitrozemí:

Zdroj: Jaroslav Šlehober

„Nádherných jezer je v zemi spousta, podobně jako vodopádů. A stejné je to s jeskyněmi, některé jsou uzavřené, leckde je na naše poměry vysoké vstupné,“ říkají manželé Šlehoberovi.

Hřbitov tanků

„Naším hlavním dovolenkovým cílem byl hřbitov tanků nedaleko města Knin v pohoří Dinara. Tady na vás období války doslova dýchne. Narazíte zde na staré, částečně zrezivělé stíhače tanků, a také tanky dokonce české výroby, do nichž si můžete vlézt. Bonusem je krásný výhled do kraje,“ líčí Jaroslav Šlehober.

Tanky v pohoří Dinara:

Zdroj: Jaroslav Šlehober

Obě děti podle něj byly místem unesené a nechtělo se jim odsud vůbec odjíždět. Zároveň upozorňuje, že do těchto míst je vhodné vyjet, jen pokud máte klasický terénní vůz, případně alespoň SUV.

V rámci svého putování chorvatským vnitrozemím rodina navštívila:

Baraćevy jeskyně: „Není příliš velká, ale poprvé jsme v jeskyni viděli kosti zvířat, které se zde našly.“



Staré letadlo Douglas C47 a hangáry u vesnice Željava: „To, že tu budou mraky lidí, jsme čekali, ale to, že ve starém, kdysi křovím zarostlém letadle udělají podlahu, vedle postaví kiosek a udělají z toho superatrakci pro cizince, by nás ani ve snu nenapadlo.“



Samogradske jeskyně v jeskynním parku Grabovača: „Byla zase úplně jiná než ty, které jsme doposud při našich výletech kdy viděli. Při posvícení baterkou se celá jeskyně blýskala jako hlava Zlatovlásky.“



Cerovacké jeskyně v přírodním parku Velebit: „Nadchly nás zdejší nádherné barvy a tvary stalaktitů a stalagmitů a dalších. Jen teplota 6 stupňů nás poněkud překvapila.“



Milaševo jezero na řece Cetina: „Zajímavý tvar jezera, nádherná voda, její barva vás doslova oslní. Je zde zákaz koupání, který však mnoho lidí nedodržuje. Pramen řeky Cetiny vyvěrá z jeskyně, ta se pak vlévá do moře v Omiši a je možno její část sjet na raftech. Což jsme udělali a byla to paráda.“



Pamětní centrum Nikola Tesla Smiljan: „V rodném domečku vědce jsou k vidění přesné repliky jeho vynálezů a jeho zápisky.“