Kouzelné místo s nádhernými vodopády a soutěskami, kde řeka protéká krasovým kaňonem hlubokým až 200 metrů. To vše nabízí Národní park Krka v Chorvatsku. Je na zvážení, zda se sem nejet podívat již na jaře, dokud místo nebude zahlceno turisty na letní dovolené. Vstupné podle ročního období přijde na dvacet až čtyřicet eur pro dospělého, koupání v Národním parku Krka je ale bohužel zakázáno.

Národní park Krka patří mezi nejkrásnější místa Evropy | Foto: Shutterstock

Národní park Krka se táhne podél 73 kilometrů dlouhé řeky Krky od Jadranu u Šibeniku až k horám ve vnitrozemí Chorvatska. Jeho hlavní část se nachází asi 50 kilometrů severozápadně od Splitu, cesta z něj trvá něco málo přes hodinu.

Do Národního parku Krka vedou dobré cesty i ze Šibeniku či Zadaru, nicméně vstupy do parků Lozovac a Skradin jsou nejdostupnější právě ze Splitu. U obou vstupů lze pohodlně zaparkovat a mělo by to stále jít i bezplatně.

Nejkrásnější chorvatské národní parky: Uchvátí hlavně milovníky přírody

Park pokrývá území o rozloze přesahující sto kilometrů čtverečních. Nachází se zde sedm působivých vodopádů, několik kouzelných jezer, významné stavby i turistické stezky s dechberoucími výhledy.

Národním parkem se lokalita stala v roce 1985.

Zurčící vodopády na řece Krka v Chorvatsku:

Zdroj: Youtube

„Vidět je tu možné více než 850 druhů rostlin, přes 200 druhů ptáků a 18 druhů ryb. Žijí zde i netopýři,“ napsal cestovatelský web Where the Souls Wander.

Park je oblíbeným cílem turistů

Ročně park navštíví zhruba milion návštěvníků, tedy podobný počet jako slavná Plitvická jezera.

Navštívili jste už Národní park Krka? Chystáte se tam? Hlasujte v anketě pod článkem.

Do Národního parku Krka se vydala i oblíbená polská cestovatelka Kami. „Je to skutečný zázrak přírody. Bujné lesy, kaskádové vodopády, rychle tekoucí potoky. To vše a ještě více vás doslova obklopí. Zkrátka dokonalý přírodní útěk od rušných a často klaustrofobických chorvatských měst a přímořských letovisek,“ sdělila na svém webu.

Potěšte se pohledem na úchvatné vodopády:

Zdroj: Youtube

Pomyslným centrem národního parku je Skradinski Buk. „Je to rozsáhlá řada vodopádů se 17 kaskádami rozmístěnými v celkové délce osmi set metrů. Dříve se zde šlo i koupat, což mnozí využili i pro fotku na sociální sítě. Od roku 2021 se to však už nesmí,“ doplnil web Where the Souls Wander.

Zároveň doporučil co nejčasnější návštěvu, během dne se totiž místo rychle plní turisty.

Láká klášter i krasové útesy

Mezi další oblíbené části parku patří vodopád Roški Slap a ostrov Visovac s klášterem pocházejícím z 15. století. Druhé jmenované místo je dostupné lodí z vesnice Bristane na pevnině.

„Strohé zdi a tyčící se zvonici chrání kruh cypřišů, které míří k nebi jako meče. Kolem ostrova je jezero plné pstruhů, které je naopak chráněno vysokými krasovými útesy. Vypadá to magicky,“ láká k návštěvě web Croatia Traveller.

Ostrov Visovac s klášterem z 15. stoletíZdroj: Shutterstock

Vyhledávaný je i Burnum, což jsou pozůstatky jedné z nejvýznamnějších římských osad u Jadranského moře. „Dochovaly se i části římského vojenského amfiteátru, arkády velitelské budovy vojenského tábora a několik zdí vojenského cvičiště,“ uvádí oficiální web Národního parku Krka.

Perla Itálie. Ostrov Ischia zná jen málo Čechů, přitom je čarokrásný

Návštěva parku není úplně levnou záležitostí. Dospělí v dubnu a květnu zaplatí za vstup 20 eur, od června až do září už je to dvojnásobek. V případě dětí a mládeže od 7 do 18 let jde o 15 a 28 eur. V ceně je však i přeprava busem, případně lodí uvnitř parku. Částky jsou uvedeny v ceníku na webu parku.

A počasí? Na začátku jara zde bývá kolem 15 stupňů Celsia. Je poměrně hezky, ale je nutné počítat i s deštěm, jak ve své předpovědi uvádí populární meteoweb yr.no.