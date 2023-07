Pelješacký most. Jedna z nejimpozantnějších moderních staveb Evropy spojila dvě místa v Chorvatsku. Je velmi zajímavý nejen na pohled, ale i jízda po něm je pro řidiče velkým zážitkem. A nejen proto, že je zdarma, přestože jde o dálniční úsek.

Pelješacký most je dlouhý 2, 4 kilometru. | Foto: Shutterstock

Důležitá stavba i turistický cíl. Tak lze hovořit o Pelješackém mostu mezi městečky Komarna a Brijesta na jihu Chorvatska, který překlenuje Neretvanský průliv v Jaderském moři.

Jak vypadá jízda po Pelješackém mostu:

Proč se most musel postavit

Stavba Pelješackého mostu začala v roce 2018 a skončila o čtyři roky později loni v létě. Je dlouhý 2,4 kilometru. Šířka vozovky přesahuje dvacet metrů a má dva pruhy v každém směru. Tyčí se výšce 98 metrů nad hladinou moře. Pro Chorvatsko hraje velkou roli, jelikož spojuje dvě části země, které jsou však rozděleny sedm kilometrů širokým koridorem, který je součástí sousední Bosny a Hercegoviny.

„V minulosti to znamenalo absolvovat hned dvojí hraniční kontrolu. Jednou při vstupu na území Bosny a Hercegoviny a následně při návratu do Chorvatska. Přestože se obvykle jednalo jen o nahlédnutí do dokladů, šlo o zbytečné zdržení,“ popsal web Visit Croatia. Časová úspora nyní představuje něco přes půl hodiny.



Stavěli Číňané za 11 miliard

Zajímavostí je, že most je dílem čínské společnosti. I použitá ocel je z Číny. Most přišel v přepočtu na jedenáct miliard korun, přičemž 85 procent šlo z prostředků Evropské unie.

„Není to luxus, ale nutnost,“ sdělil při loňském otevření webu CNN chorvatský premiér Andrej Plenkovič.

Klíčový projekt pro peníze z turistického ruchu

Most má i velký přínos pro místní ekonomiku, kdy usnadňuje dopravu do překrásné krajiny Pelješackého poloostrova včetně sousedního ostrova Korčula, kdy obě části Chorvatska dělí asi 15 minut plavby trajektem.

„Počet turistů na ostrově Korčula se po otevření mostu výrazně zvýšil, protože je nyní podstatně snazší se sem dostat autem,“ řekla pro Dubrovnik Times Miljana Borojević, ředitelka Turistického sdružení Korčuly.

Atrakce, která je zdarma

I most sám o sobě je velkou turistickou atrakcí. „Výhled na nádhernou středomořskou přírodu a tyrkysový Jadran s elegantním mostem přes kanál vypadá impozantně,“ uvedl turistický portál TZ Dubrovnik.

Přestože je převážná část dálniční sítě v Chorvatsku zpoplatněna, přes most se projíždí zcela zdarma, i když má parametry dálničního úseku.

