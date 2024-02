Pohled na odpadky povalující se na ulici není zrovna to, co by ve většině z nás vzbuzovalo inspiraci . A přesto podobná situace vedla k vybudování jednoho unikátního chrámu v Thajsku. V originále se jmenuje Wat Pa Maha Chedi Kaew, což lze přeložit jako Chrám z milionu lahví. Ale hezky od začátku…

Z odpadu dokázali thajští mniši vytvořit něco nádherného. | Foto: Shutterstock

Podívejte se, jak vypadá chrám postavený z obyčejných lahví:

Zdroj: Youtube

Psal se rok 1984, když buddhistické mnichy v provincii Sisaket na severovýchodě Thajska natolik unavovalo rostoucí množství odpadků v jejich komunitě, že se rozhodli s tím něco udělat. A tak je napadlo zahájit výzvu, kterou nazvali „100 pivních lahví na zdi“. Uvědomili si totiž, že skleněné flašky by mohly docela dobře posloužit jako stavební materiál.

Jak uvádí internetový magazín Architectural Digest, který se věnuje architektuře a designu, s myšlenkou postavit z lahví celý chrám, přišel ředitel školy Phra Khru Vivek Dharmajahn.

Pod jeho vedením vyzývali mniši místní obyvatele i podniky, aby jim darovali použité lahve od piva. Těch se nakonec podařilo shromáždit násobně více než původně zamýšlených sto.

Ze stovky se stal milion a půl

Během dvou let byl postaven hlavní chrám. Následně vzniklo dalších dvacet klášterních budov jako například krematorium, modlitebna, hala, vodní věž, toalety pro turisty, zvonice či malé příbytky pro mnichy. „Budovy jsou postaveny z více než jeden a půl milionu skleněných lahví a stále se sbírají další,“ uvádí server It's Better in Thailand, internetový průvodce Thajskem.

Mniši používali převážně zelené lahve od piva Heineken a hnědé od místních piv Chang a Singha. Vedle toho byly využity i obaly od energetických nápojů jako Red Bull. Jen tak mimochodem, tento populární „energeťák“ pochází původně z Thajska, kde se prodává v malých hnědých lahvích ze skla.

„Recyklované flašky, zatlačené do betonových zdí, tvoří každý detail budov zevnitř i zvenku. Kromě celých lahví zakomponovali mniši do staveb i víčka, z nichž vytvořili mozaiky a další výzdobu uvnitř chrámu,“ podotýká web Atlas Obsucura, cestovní magazín přinášející zajímavosti z celého světa.

Z vršků od piva je dokonce vyrobena i nádherná obrovská mozaika Buddhy.

Wat Pa Maha Chedi Kaew: 1 geniální myšlenka

Kreativita, kterou lze v chrámovém komplexu vidět všude kolem, je vskutku neskutečná. Pivní láhve jsou nejen zarovnány do betonových stěn a věžovité střehy, ale zdobí také zábradlí chodníků vedoucích na chrámový pozemek.

Dna pivních flašek tvoří dokonce i hladké podlahy, po kterých se můžete projít bosky. A tušíte, z čeho je vyrobená obrovská socha ležícího Buddhy? Ano, přesně tak – z pivních lahví.

Z pivních lahví je vyrobena dokonce i socha obřího ležícího Buddhy.Zdroj: Shutterstock

Na celém konceptu je fascinující nejen to, že z odpadu jde postavit něco tak nádherného, ale především hlavní myšlenka. Jak podotýká server It's Better in Thailand, stavba nikdy nebyla zamýšlená ani propagovaná jako turistická atrakce. Jedná se o regulérní chrám, která má lidem zároveň připomínat důležitost recyklace a uvědomělého života.

Wat Pa Maha Chedi Kaew je důkazem, že hrstka lidí může mít velký vliv na celou komunitu. Stačí jedna geniální myšlenka.