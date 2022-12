Bylo léto roku 2013, když se v Istanbulu rozhodl 64letý lesní inženýr v důchodu Huseyin Cetinel, že natře ošklivé, oprýskané schodiště barvami duhy. Schodiště ve čtvrti Beyoglu, které má 145 schodů, je veřejným majetkem. To ovšem aktivního seniora neodradilo. Nakoupil barvy a pustil se do práce. Trvalo mu to čtyři dny a spotřeboval 40 kilo barvy, než byl s nátěrem schodů hotový. Výsledkem bylo schodiště zářící barvami, které si jeho sousedé hned zamilovali.