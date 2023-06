Chystáte se na dovolenou letadlem? Do kufru nepatří e-cigareta nebo powerbanka

Při odletu na dovolenou si musí cestující dát pozor na to, co mají v zavazadlech, některé věci do těch odbavených nepatří. Zároveň by lidé měli počítat s časovou rezervou pro odbavení. Deník přináší rady, jak se na letišti vyhnout zbytečným nepříjemnostem.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dovolená a létání. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock