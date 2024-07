Trasu Alpe Adria by bez potíží měli zvládnout i rekreační jezdci.

Alpe Adria je jednou z nejkrásnějších cyklistických tras v Evropě. Výletníci s ní mají díky nádherným scenériím a bezpečnosti velmi dobré zkušenosti. To i přes celkové převýšení asi 5 000 metrů, které však lze rozložit do osmi doporučených etap. Takže Alpe Adria je vhodná pro většinu rekreačních cyklistů.

Cyklostezka Alpe Adria (Ciclovia Alpe Adria Radweg, z toho plyne zkratka CAAR) je přeshraniční dálková cyklotrasa spojující Salcburk na severní straně Alp s Gradem, což je známé italské turistické centrum s výhledem na Jaderské moře.

„Křišťálově čistá jezera, impozantní horské masivy nebo rozkvetlé alpské louky. Historická města a idylické vesničky, které zvou k návštěvě a odpočinku. To vše je na cestě k vidění,“ láká místní turistický portál Austria Info.



Alpe Adria: celkem 415 kilometrů krásnou krajinou

Alpe Adria je jako dálková cyklotrasa považována za jednu z nejatraktivnějších cyklistických spojnic v celé Evropě. Měří 415 kilometrů. Celkové převýšení představuje 5410 metrů. Doporučuje se ji rozdělit do 8 dní tak, aby si bylo možné trasu náležitě vychutnat. Jinak lze celou trasu zvládnout i rychleji.

Jak to vypadá na cyklostezce Alpe Adria:

„Na cestě je postaveno i dvacet tunelů,“ popsal specializovaný web Alpe Adria Cycling.

Povrch cest je převážně asfaltový či ze šotoliny. Zpět do Salcburku z města Grado se pak lze dostat poměrně pohodlně vlakem. Kvůli ceně jízdenky se však doporučuje ji koupit předem, než o poznání dráže na poslední chvíli.

Na cyklotrase Alpe Adria:

Trasa Alpe Adria prochází zajímavými místy

Cesta je plná zajímavých míst a záleží vždy na preferencích každého z výletníků. Za pozornost však určitě stojí:

Bad Gastein : Lázeňské město Bad Gastein je známé pro své termální prameny a krásnou alpskou scenérii. Kromě návštěvy lázní si lze prohlédnout třeba impozantní třístupňový vodopád s celkovou výškou 128 metrů, který protéká středem města.

: Lázeňské město Bad Gastein je známé pro své termální prameny a krásnou alpskou scenérii. Kromě návštěvy lázní si lze prohlédnout třeba impozantní třístupňový vodopád s celkovou výškou 128 metrů, který protéká středem města. Villach : Město Villach ležící v rakouských Korutanech je obklopeno horami a jezery. Kromě krásné přírody lze obdivovat historické centrum, Hrad Landskron, který založil hrabě Ozzi, či termální lázně Warmbad Villach.

: Město Villach ležící v rakouských Korutanech je obklopeno horami a jezery. Kromě krásné přírody lze obdivovat historické centrum, Hrad Landskron, který založil hrabě Ozzi, či termální lázně Warmbad Villach. Tarvisio : Italská horská vesnice Tarvisio se nachází v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovinskem. Tarvisio je známé pro své lyžařské středisko, udržovanými cyklostezkami a turistickými trasami. Zajímavostí pak je, že se tu hovoří německy, slovinsky, furlansky a italsky.

: Italská horská vesnice Tarvisio se nachází v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovinskem. Tarvisio je známé pro své lyžařské středisko, udržovanými cyklostezkami a turistickými trasami. Zajímavostí pak je, že se tu hovoří německy, slovinsky, furlansky a italsky. Udine : Historické město Udine v italském regionu Friuli-Venezia Giulia je bohaté na kulturní památky. Návštěvníci mohou prozkoumat hrad Udine, Piazza Libertà a katedrálu Santa Maria Maggiore. V Udine se pak hraje i nejvyšší italská fotbalová liga Serie A. Takýe při troše štěstí tu bude třeba možné spatřit i velkou fotbalovou hvězdu při odpočinku před utkáním.

: Historické město Udine v italském regionu Friuli-Venezia Giulia je bohaté na kulturní památky. Návštěvníci mohou prozkoumat hrad Udine, Piazza Libertà a katedrálu Santa Maria Maggiore. V Udine se pak hraje i nejvyšší italská fotbalová liga Serie A. Takýe při troše štěstí tu bude třeba možné spatřit i velkou fotbalovou hvězdu při odpočinku před utkáním. Grado: Konečná destinace trasy Alpe Adria se jmenuje Grado. Toto přímořské město je známé svými krásnými plážemi a lagunami. Jde o ideální místo pro odpočinek po dlouhé cyklistické cestě, kde si lze vychutnat italskou kuchyni a slunce na pobřeží Jadranu.

Na cestě je asi dvacítka tunelů.

Doporučuji trasu všem, říká spokojený výletník

Zážitky a poznatky z jízdy po Alpe Adria vloni zveřejnil cestovatel s přezdívkou Rosi na specializovaném webu Nalehko.

K výletu mimo jiné poznamenal:

V Salzburgu – „Jsme trochu zklamaní, že tu není žádný oficiální start Alpe Adria. Jen taková malá nálepka na rozcestníku nás utvrzuje v tom, co víme. Že jsme na startu naší hlavní trasy.“

– „Jsme trochu zklamaní, že tu není žádný oficiální start Alpe Adria. Jen taková malá nálepka na rozcestníku nás utvrzuje v tom, co víme. Že jsme na startu naší hlavní trasy.“ Za Bischofshofenem – „Tunely na Alpe Adria mají vyloženě cyklistický pruh a jsou osvětlené. Vrháme se do nich s rozsvícenými světly a blikačkami, dokonce s vystrčenou reflexní vlaječkou do boku, ale je to v podstatě zbytečné. Tunely jsou úplně OK a bezpečné.“

– „Tunely na Alpe Adria mají vyloženě cyklistický pruh a jsou osvětlené. Vrháme se do nich s rozsvícenými světly a blikačkami, dokonce s vystrčenou reflexní vlaječkou do boku, ale je to v podstatě zbytečné. Tunely jsou úplně OK a bezpečné.“ U Feistritz an der Drau – „Nedaří se nám najít nocleh. Jedinej ucházející flek nám kazí skleněné střepy všude kolem + nejsme zrovna v náladě zapařit s místní omladinou.“

– „Nedaří se nám najít nocleh. Jedinej ucházející flek nám kazí skleněné střepy všude kolem + nejsme zrovna v náladě zapařit s místní omladinou.“ Před Tarvisiem – „Mosty se střídají s tunýlky, asfalt se šotolinou. Parádně nám to utíká.“

– „Mosty se střídají s tunýlky, asfalt se šotolinou. Parádně nám to utíká.“ Nedaleko Pieris – „V noci mě (při noclehu pod mostem) budí čvachtající voda. Vyvolávám poplach. Řeka po dešti mrtě stoupla. Balení je výjimečně naprostá rychlovka. Najednou to jde.“

Alpe Adria by pak prý cestovatel Rossi doporučil snad úplně všem. Klidně i začínajícím dobrodruhům třeba jako první zahraniční cestu.

„Bezpečná cyklostezka, všude civilizace, restaurace, hodně zdrojů vody a víceméně není moc co řešit. Spát se dá i normálně jako člověk v penzionech i po kempech. Případně různě kombinovat. V letních měsících si je dobré snad jen pohlídat dostatek vody do kopců, ale určitě by nikomu nemělo jít o život,“ uvedl Rossi.