„Podle legend jsou vody trojúhelníku pověstné tím, že zde i velká plavidla mizí spolu s posádkou,“ uvedl například zájmový web Marine Insight. Připomenul i celou sérii velkých legend, které jsou s místem spojeny.

Ďáblovo moře a zmizení lidí i objektů. Pravda nebo lež?

Kublajchán a ztráta 40 tisíc lidí

Ta nejstarší pochází ze 13. století. Říká se, že velký mongolský dobyvatel Kublajchán, vnuk legendárního Čingischána, se hned dvakrát pokusil proniknout do Japonska. Oba pokusy však skončily fiaskem. V Dračím trojúhelníku ztratil většinu svých plavidel včetně 40 tisíc svých spolubojovníků. Za bojovým zmarem stály nečekané tajfuny. Řada místních dodnes věří, že tyto přírodní pohromy seslali Bohové, aby Japonsko takto ochránili.

Že zde skutečně došlo k potopení mnoha lodí, pak potvrdily novodobé archeologické průzkumy na dně oceánu.

Ale jsou tu i mnohem mladší případy. „Ve 40. a 50. letech 20. století v Ďáblově moři zmizelo několik rybářských a dokonce pět vojenských plavidel. Japonská vláda se proto rozhodla vyslat do místa průzkumnou loď jménem Kaio Maru No.5, aby se pokusila zjistit, co se se ztracenými loděmi mohlo stát. Jenže i ta se včetně 31 členů posádky ztratila. Později byl nalezen pouze její vrak, co se však stalo s posádkou, to není dosud přesně jasné,“ uvedl web Marine Insight.

Jedno z věrohodných svědectví o nebezpečnosti místa podal podle webu Ocean Info válečný pilot stíhacího stroje Mitsubishi A6M Zero jménem Shiro Kawamoto. Než s ním základna na dobro ztratila kontakt, stihl předat tajuplné svědectví: „Na nebi se něco děje…obloha se otevírá…“

I z těchto důvodů se nyní kapitáni řady lodí místu raději vyhýbají a volí na cestě k cíli záměrně delší trasy.

Mimozemšťané, příšery i teleportace

Legend a popsaných případů je tady mnoho. Jak upozornil web Ocean Info, některé méně realistické teorie hovoří dokonce o mimozemských únosech, teleportacích do jiných světů, řádění mořských příšer i tajných vojenských operacích.

Mnohem důvěryhodněji však zní tvrzení vědců. Jak uvedl web Live Science, lodě i letadla zde mizí spíše kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám a zejména v minulosti se o záhadné zmizení řady plavidel postarali piráti. Tedy nikoliv kvůli působení nadpozemských sil či dokonce obřích draků.

Kvůli řádění počasí se pak v místě potopila v roce 1980 i loď MV Derbyshire. Zahynulo 42 členů posádky a dvě jejich manželky, jak uvádí internetová encyklopedie Wikipedia.

A je tu ještě jedna věc, na dně se nacházejí podmořské sopky. Pokud dojde k podmořskému výbuchu, uvolní se velké množství plynu. Pak se může vytvořit obří bublina. Když se pak dostane na hladinu v místě, kudy právě pluje loď, může se plavilo do takovéhoto prostoru jednoduše propadnout a navždy zmizet ve vodách oceánu.

