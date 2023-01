Thajsko je místo, kde Češi mohou ochutnat fantastické jídlo, potápět se, trávit příjemnou rodinnou dovolenou ve třicetistupňových vedrech nebo objevovat krásy místních ostrovů. A že to stojí za to. Thajsko je navíc nyní dostupnější než v předchozích letech díky přímému spojení z Prahy.

Jihovýchodní Asie je u Čechů velmi populární a díky novým přímým letům z Prahy do Thajska láká až do dubna nejen batůžkáře, ale i cestovatele, kteří chtějí ušetřit čas a letět bez přestupů, aby mohli prozkoumat tuto destinaci s nádhernými plážemi, stovkami ostrůvků a vynikající kuchyní. Někteří sem cestují úplně poprvé, jiní se do ní opakovaně vracejí.

„Pohodlná cesta dálkovým letadlem trvá necelých dvanáct hodin a kromě samotného Krabi míří turisté do hotelů také v Khao Laku, Kho Lantě nebo na Phuketu. Navíc do země se nyní cestuje bez omezení, žádné certifikáty nebo testy nejsou potřeba,“ říká například mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.