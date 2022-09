„Já a moje sestra jsme vybíraly hotel na dovolenou. Ozval se nám zástupce cestovky Exim tours s tím, že nám vybral tři hotely. Já jsem chtěla dovolenou pro čtyři osoby do 50 tisíc a sestra pro tři osoby. Když jsme četly, co v hotelu je, dívaly se na fotky, tak to vypadalo moc hezky. Bohužel až po zaplacení jsem začala číst recenze. S obavami, že tam není to, co se píše, jsem volala zpátky pánovi, ale ten mě ubezpečoval, že je vše v pořádku, že kdyby to tak nebylo, tak by je někdo upozornil,“ uvedla k dovolené v hotelu Houda Golf f & Aqua Park 3* s all inclusive Šafandová.