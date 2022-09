„Když jsme tam dorazili, tak to byla katastrofa. Moře špinavé, plavaly tam vajgly, respirátory, obaly od vložek a podobně. V bazénu byla také špína. Jídelna vypadala jako velkozávodka. Klimatizace nešla, pokoj jsem osobně měnila šestkrát. Byl tam nepořádek, uklízečku jsem si naháněla sama. Nehledě na to, že sám zaměstnanec si řekl o bakšiš. Zkrátka to neodpovídalo tomu, co cestovka slibovala, absolutně ne. To nebyla dovolená, ale hrůza, doteď jsme z toho v šoku,“ popsala Šafandová.

Dovolená v Tunisu byla pro rodinu katastrofou. Cestovka však situaci vidí jinak

„Navíc mělo jít o vesměs evropský hotel, ale byla tam spousta Tunisanů, někdy jsme si přišli až diskriminovaní,“ dodala zklamaná žena, která si stěžovala hned na místě delegátce a po návratu i v cestovní kanceláři. Její reklamace byla však zamítnuta s tím, že nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

Nepořádek a řev animátorů

Nebyla ovšem jediná, kdo získal podobný zážitek. V reakci na článek se ozval i Libor Čížek. „Mám stejnou zkušenost. Nečekal jsem žádnou bombu, přece je to Afrika, ale co nás tam čekalo po zaplacení 76 tisíc korun za dva dospělé a dvě děti, se nedá ani říct slušně. Protékal záchod, musel jsem se pořád chodit rozčilovat na recepci. Myslel jsem, že to bude fajn dovolená, ale opak byl pravdou. Jeli jsme tam z důvodu tepla a moře, do kterého se přes nánosy řas a trávy nedalo ani vlézt,“ uvedl muž.

„Kdyby to alespoň někdo ráno a odpoledne uklidil. Nepořádek na stolech, jak si stěžovala i paní, byl naprosto běžný, ještě horší. Od rána řev animátorů, kteří vzali děti a chodili po celém areálu. Hrozné záchody, kapající rezavá voda z klimatizací, za pobyt jsem byl pětkrát na recepci, že nám nešly otevřít dveře od pokoje a podobně. Do Tunisu už nikdy,“ uzavřel Čížek.

Na vlastní kůži: Noční můra v Lisabonu, aneb když člověk uvízne na letišti

Stejné reakce přišly i od dalších lidí, kteří rovněž dovolenou reklamovali, ale u cestovní kanceláře neuspěli.

Zmiňovaný hotel Houda zklamal návštěvníky už i dříve. „V hotelu jsme se ocitli před třemi roky také. Měli jsme pět dní peklo a stres, manžel takto ve stresu prožil 50. narozeniny. Úsilí a diskuse, telefony, maily místo dovolené se zástupcem cestovky. Chtěli jsme pryč a začít konečně odpočívat, povedlo se nám potom změnit s příplatkem hotel,“ zavzpomínala Jitka Bergholz.