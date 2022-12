Žádná magie, ale macarenia clavigera

Co způsobuje onu pozoruhodnou podívanou, kterou je tato řeka tak výjimečná a která se nikde jinde na Zemi nevyskytuje? Samotná voda v řece je průzračná, ale její skalnaté koryto zbarvuje různými barevnými odstíny zvláštní rostlina. I když si, jak uvádí web bbc.com někteří lidé mylně myslí, že barva Caño Cristales pochází z řas nebo mechu.

„Skutečným viníkem je vybíravá endemická vodní rostlina macarenia clavigera, která vyžaduje přesné podmínky, včetně správné hladiny vody a množství slunečního světla, aby získala své jasné odstíny," uvádí web BBC. Když se množství vody a slunečního svitu ideálně vyváží, macarenia clavigera se rozšíří natolik, že pokryje celý tok, a řeka se nádherně vybarví. Kvetení dosahuje maximální nádhery mezi zářím a listopadem. Intenzivní barvu mají rostliny díky karotenoidům, typickým pigmentům fotosyntetických organismů, které chrání rostliny před oxidací a UV paprsky.

Zdroj: Youtube

Návštěvy od června do prosince

K zajímavému barevnému spektru řeky, která je prý nejkrásnější po bouřce, se přidávají i zelené mechy, žlutý písek, okolní šedé skály a také různě barevné kameny. Proto patří tahle řeka, měnící barvy jako chameleon, k nejobdivovanějším řekám světa. Barvy lze ale vidět pouze od června do prosince, kdy je řeka Caño Cristales přístupná. Od ledna do května, tedy v období sucha, je to zde pro turisty uzavřeno, aby si ekosystém této oblasti odpočinul a zůstal zachován i pro příští generace. Navíc by v té době nebylo co obdivovat. Nedostatek vody uvede rostliny macarenia clavigera do bezbarvé hibernace.

Národní park od roku 1971

Park Serranía de la Macarena se nachází v místě, kde se v Kolumbii setkávají tři velké ekosystémy s vysokou rozmanitostí flóry a fauny: amazonská džungle, pohoří And a savanové pláně. Najdete tu i jedny z nejstarších skalních útvarů na světě. Status Národního přírodního parku, kterým řeka Caño Cristales protéká, byl vyhlášen v roce 1971 a chráněná oblast pokrývá 6200 kilometrů čtverečních.

Řeka, která unikla z ráje

Řeka Caño Cristales má četné vodopády, jenž vytvářejí oblasti peřejí a kruhových studní a také přírodních jezírek v jejím korytě. „Novinář a ekolog Andrés Hurtado García řekl, že Caño Cristales byla řeka, která unikla z ráje. Nachází se v oblasti, která má asi 1600 druhů flóry a 770 druhů fauny,“ uvádí web fundacionaquae.org. Svůj domov tu mají například mravenečníci, jaguáři, pumy, jeleni a různé druhy primátů, ale také množství plazů, obojživelníků a bezobratlých.

Průvodci jsou povinní

Až do poloviny roku 2000 podle webu bbc.com ozbrojené konflikty v těchto místech způsobily, že oblast Caño Cristales byla pro cestovatele a turisty téměř nedostupná. Dnes je ale region otevřený a pro turisty bezpečný. Ti ale musí respektovat přísně uplatňovaná pravidla ochrany životního prostředí, včetně povinných průvodců, regulace počtu lidí a vymezených oblastí, kde se lze při návštěvě řeky koupat.

Bez repelentů i cigaret

V oblasti také platí úplný zákaz používání opalovacích krémů, deodorantů nebo repelentů proti hmyzu. Jakékoliv chemikálie by mohly poškodit křehký a jedinečný ekosystém Caño Cristales. Zakázáno je zde také kouřit i nosit sem plastové lahve.