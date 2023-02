Duhový eukalyptus (či také eukalyptus oloupaný) je vysoký, širokolistý a stálezelený strom. Tento div přírody je na první pohled charakteristický nádherně zbarveným kmenem. V létě totiž vypadá, jako by se na něm se štětcem vyřádil abstraktní malíř , který si potrpí na pestré barvy. Někomu také může připomínat mnohobarevné pastelky, které si mnozí dospělí jistě pamatují jako trend svého dětství.

Vedle neobvyklého vzhledu je však strom výjimečný i svým původem. Jako jediný druh eukalyptu totiž roste na severní polokouli, zatímco všechny ostatní eukalypty mají svou domovinu na polokouli jižní.

Rychle rostoucí čahoun

Jak uvádí server mymodernmet.com, unikátní strom má svou domovinu na Filipínách, Papui-Nové Guinei a v Indonésii. V přirozeném tropickém prostředí dorůstá až do výšky 60 metrů. Pokud je pěstován mimo svou domovinu, je jeho výška mnohem nižší. Tak jako tak se jedná o velmi rychle rostoucí rostlinu. Není nijak neobvyklé, že se za jedinou sezónu „vytáhne“ až o metr a půl.

Svislé pestrobarevné pruhy na kmeni vznikají díky přirozené obnově kůry. Poté, co se ze stromu kůra odloupne, odhalí se jasně zelené lýko, které postupem času mění barvu. Díky tomu, že se kůra neloupe naráz ale postupně, vznikají na kmeni duhově zbarvené vrstvy. Zelená, modrá, žlutá, oranžová, červená či fialová barva se tak na každé rostlině objevuje v naprosto jedinečných kombinacích.

Zatímco některé stromy ukazují svou krásu spíše v jemných pastelových tónech, jiné se pyšní až nereálně křiklavými barvičkami. Jak podotýká server worldatlas.com, zejména rostliny pěstované mimo své přirozené prostředí ukazují barev méně.

Díky svému neotřelému vzhledu je duhový eukalyptus široce využíván k výzdobě zahrad i parků. Stromu se daří v teplém a vlhkém prostředí. Obvykle je vysazován na místech, kde je jeho fascinující kmen dobře viditelný. Pěstování duhového eukalyptu je rozšířené zejména ve Spojených státech, kde se mu daří v bezmrazém prostředí, jako je Havaj, jižní části Texasu či Kalifornie. Za krásnými exempláři mohou zájemci vyrazit například do botanické zahrady Port St. Lucie na Floridě či do parku Balboa v San Diegu v Kalifornii v USA.

Můžete ho pěstovat taky

Semínka lze bez problému sehnat i na českých e-shopech, ale je třeba počítat s náročnějším pěstováním. Rostlinu lze letnit jen od května do září. Přes zimu se doporučuje umístění eukalyptu do chladné místnosti při teplotě mezi 10 až 13 ° C.

I když noční mráz dokáže přežít, delší období mrazu by strom zaručeně zabilo. Živé umělecké dílo také vyžaduje pravidelnou zálivku, přičemž je třeba dát pozor, abychom rostlinu nepřemokřili. Kdo se však náročnějšího pěstování nebojí, ten se může těšit nejen na vizuální zážitek při pohledu na kmen, ale také na období květu. Tehdy je strom obalen drobnými bílými kvítečky. A protože se jedná o eukalyptus, samozřejmostí je i nádherná vůně.