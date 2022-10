Řím

Italská metropole Řím je samozřejmě na prvním místě. Můžete se vydat ve stopách slavné komedie z roku 1953 Prázdniny v Římě s reportérem Gregory Peckem a princeznou v podání půvabné Audrey Hepburn, v němž si „zahrála“ řada nejslavnějších římských lokací, od Španělských schodů po Koloseum. Vynechat nemůžete ani Bocca della Veritá neboli Ústa pravdy o nichž legenda praví, že kdo do otevřených úst vloží ruku a pronese lež, přijde o ni. S dějinami se v Římě setkáte na každém kroku a dochované památky pokrývají víc než dvě tisíciletí. Vidět všechny určitě nezvládnete, tak zkuste alespoň ty nejznámější jako jsou antické divadlo Koloseum, Pantheon, Andělský hrad a zbytky antického fóra na Forum Romanum. Mezi stovkami fontán a kašen vyniká fontána di Trevi, nejznámější z bazilik je bazilika Sv. Petra, která spolu se Svatopeterským náměstím, Apoštolským palácem a Vatikánskými zahradami tvoří centrum Vatikánu.

Janov je jedním z největších přístavů ve Středozemním moři, odkud odplouvají lodě včetně velkých zaoceánských. Je také významným průmyslovým a obchodním centrem. Historie města sahá až do antických časů. Návštěvníkům nabízí řadu zajímavých památek, včetně katedrály sv. Vavřince, postavené koncem 11. století, výstavní ulice Via Garibaldi lemované paláci z poloviny 16. století, nebo rodného domu objevitele Ameriky Kryštofa Kolumba. Historické jádro Janova je zapsáno na seznam památek světového dědictví UNESCO. Městu dominuje věž Torre de la Lanterna, jež je ve skutečnosti samostatně stojící maják, vysoký 76 metrů, který pochází z roku 1161. Ve věži je muzeum historie Janova a jeho přístavu.

Benátky

Benátky patří k nejnavštěvovanějším městům Evropy. Město na laguně láká především na stovky vodních kanálů s gondolami, spleť romantických úzkých uliček, mosty, kostely a krásné paláce. Nejstarší ze čtyř historických mostů překlenujících Canal Grande pochází z poloviny 16. století. Nejnavštěvovanější místo Benátek je Piazza San Marco. Okolo rozlehlého náměstí najdete ty nejvýznamnější památky, jako jsou bazilika sv. Marka s honosnou fasádou vyskládanou zlatými mozaikami, zvonice sv. Marka, Dóžecí palác nebo hodinová věž. Benátky si pro svou svatbu a čtyřdenní oslavy zvolil i americký herec George Clooney, když si bral britskou právničku libanonského původu Amal Alamuddinovou. Oslavy trvaly čtyři dny a stály podle britského deníku The Daily Telegraph deset milionů eur.

Čtyřicet milionů lidí v parku i Hugův Zvoník. Místa, která stojí za návštěvu

Od příštího roku si ale turisté za vstup do Benátek zaplatí a pobyt si budou muset předem zarezervovat. Bezplatně se do populárního města na vodě dostanou už jen ti návštěvníci, kteří budou mít rezervovaný nocleh. Ostatní si musí koupit vstupenku.

Florencie

Florencie, hlavní město Toskánska leží na řece Arno a bývá označováno jako kolébka renesance. Najdete zde monumentální katedrálu Duomo Santa Maria del Fiore, zvonici na Palazzo Vecchio, baptisterium San Giovanni, slavný most Ponte Vecchio, přezdívaný také jako "Most zlatníků", a řadu dalších památek. Dějiny města jsou spojeny se slavnými jmény středověku, jako je například Dante, Michelangelo, Galileo, Botticelli či Machiavelli. Jejich a mnohá další umělecká díla najdete v řadě zdejších muzeí a galerií. Historické centrum města je od roku 1982 zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Sienna

Toskánské město Siena patří k nejoblíbenějším turistickým cílům v severní Itálii. Centrem města je náměstí il Campo ve tvaru lastury, které je dějištěm tradičního dostihu Palio a společenských akcí. Jižní stranu náměstí zabírá Palazzo Pubblico s 97 metrů vysokou zvonicí, kde sídlí muzeum. Nad náměstím se na kopci vypíná románsko-gotický dóm, naproti dómu stojí jedno z hlavních městských center umění a kultury Ospedale di Santa Maria della Scala. Za návštěvu stojí i Museo dell´Opera del Dumo či známá galerie Pinacoteca Nazionale. Nejznámější vyhlídka na město je z věže Torre del Mangia. Je 102 metrů vysoká a v letech 1338 – 1348 byla postavena podle návrhu sienského malíře Lippa Memmiho. Na vrchol vede 503 schodů. Nejvýraznější dominantou náměstí Piazza del Duomo je Dóm pyšnící se fasádou, která je kombinací gotických a románských reliéfů a sloupů.

Verona

Verona je historické město v severní Itálii, které ze tří stran obtéká řeka Adige. Pro svoji krásu a bohatství památek je Verona vyhledávána turisty. Láká je sem nejen příběh velké a tragické lásky Romea a Julie, který slavný William Shakespeare umístil právě do renesanční Verony. Obdivují zde bohatost místních muzeí i architekturu a také krásné náměstí Piazza delle Erbe. Počátky Verony sahají až do doby keltské a etruské, v průběhu staletí se zde vystřídali Římané, Benátčané, Francouzi i Habsburkové a každý z nich tu zanechal své stopy.

Milovníci opery by si neměli nechat ujít operní vystoupení v místním velkém amfiteátru pod širým nebem, který pamatuje slavné doby římské.

Neapol

Neapol na jihu Itálie je třetí největší město a také hlavní město Kampánie. Rušné město plné kontrastů bylo díky svému historickému a architektonickému významu v roce 1995 zapsáno na seznam Světového dědictví UNESCO. Historie Neapole sahá až do doby kamenné, roku 323 př.n.l. se stala součástí Římské říše. V okolí Neapole lze navštívit Vesuv, Pompeje nebo ostrovy Capri, ale za návštěvu stojí i mnoho památek, které nabízí samotná Neapol. Dominantou Neapole je Castel’ dell Ovo, stará normanská pevnost, která stojí na skalnatém ostrůvku v Neapolském zálivu. V čele náměstí Piazza del Plebiscito najdete hrad Castel Nuovo Pallazo Reale neboli Královský palác, jehož součástí je i exotická zahrada. K dalším významným památkám patří Neapolský dóm, v 16. století byl vybudovaný Vítězný oblouk, kaple Cappella Palatina, Sál Baronů nebo Krokodýlí příkop. Za prohlídku rozhodně stojí i Musem Civico.

Pisa

Pisa leží v Toskánsku, v severozápadní části země, na obou březích řeky Arno. Založili ji pravděpodobně již Řekové, později zde vládli Etruskové a Římané. Dnes je to především univerzitní město se třemi univerzitami. Jednoznačně největším tahákem pro turisty je Šikmá věž, která město proslavila. Původním určením zvonice se kvůli jílovitému podloží začala naklánět již rok po zahájení stavby v roce 1173. Když po téměř dvou stech letech dosáhla výška stavby 55 metrů, vychýlení se postupně zvětšovalo až na 5,5 m ve 20. století. Věž je však postavena tak pevně, že v kombinaci s měkkým podložím, které tlumí otřesy, přežila i několik silných zemětřesení.

Další významnou stavbou na náměstí Campo dei Miracoli je dóm z přelomu 11. a 12. století kombinující bílé a šedé tóny kamene. Piazza dei Cavalieri, kdysi hlavní pisánské náměstí, nabízí několik výstavních paláců a také Museo Nazionale di San Matteo, kde jsou vystavena umělecká díla italských mistrů. Turisté navštěvují i baptisterium nebo monumentální gotický hřbitov.

Portofino: V italském městečku už se neloví ryby, ale celebrity

Lucca

Lucca je město v Toskánsku, které leží na řece Serchio. Lucca byla založena pravděpodobně již Etrusky a za dobu její existence vládli městu Římané, Ostrogóti, Lombarďané, Frankové nebo Napoleon, který město daroval své sestře. Staré Město je obehnáno hradbou, jejíž délka je více než 4 kilometry. Do historického centra se tedy dostanete pouze přes některou ze středověkých bran. Památek najdete v tomhle městě s bohatou architekturou mnoho. Za vidění stojí třeba bazilika San Frediano s gigantickou mozaikou zobrazující Ježíše Krista obklopeného dvěma anděly ze stran a dvanácti apoštoly zespoda. San Michele in Foro je impozantní románsko-katolická bazilika, která byla postavena na místě starověkého římského fóra. Duomo di San Martino je románsko-katolická katedrála na náměstí San Martino pocházející z 11. století. Významného skladatele Giacoma Pucciniho, který se zde roku 1858 narodil a žil do svých dvaadvaceti let, než odjel studovat do Milána, připomíná bronzová socha Pucciniho, která stojí poblíž náměstí Piazza Cittadella.

Cortona

Město Cortona, o kterém se říká, že je staré jako Trója, pojmenovali v 8. století Etruskové Curtun. Nachází se v jižním Toskánsku nad údolím řeky Chiana a je známé krásnými renesančními paláci a domy. Místo inspirovalo spisovatele i filmaře. Fanoušci knihy a filmu „Pod toskánským sluncem“ se tu mohou projít křivolakými uličkami a kanálem Diana Lane. Hlavní památky Cortony jsou soustředěny ve staré části města na kopci. Patří k nim katedrála Santa Maria Assunta, jejíž historie sahá až do 9. století. Hlavním náměstím je Piazza della Repubblica, na němž najdete Museo Diocesano ukrývající sbírku renesančního umění a římský sarkofág. V Museo dell´Accademia Etrusca jsou zase předměty spojené s etruským dědictvím. Ve městě mají i několik kostelů, tím nejslavnějším je renesanční kostel Santa Maria delle Grazie al Calcinaio.

Turín

Turín je velké průmyslové město v severozápadní Itálii, ležící na řece Pádu. Fotbalový klub Juventus nebo automobilka Fiat nejsou zdaleka jediné, čím je toto město známé. Je zde množství historických památek, výstavních síní a také kaple katedrály, v níž je uschováno záhadami opředené Turínské plátno. Rubáš o rozměrech metr krát čtyři metry je označovaný za jednu z hlavních křesťanských relikvií. Mělo do něho být zahaleno tělo Ježíše Krista po sejmutí z kříže. Pro věřící je na látce otisk Kristova těla a krev z ran, které utržil při bičování, mučení a ukřižování.

Egyptské muzeum je jednou z nejvýznamnějších kulturních památek v Turíně. Se svými téměř dvěma sty lety činnosti je to nejstarší muzeum na světě věnované staroegyptské kultuře. Hlavní turínská operní scéna, Teatro Regio, byla postavena v roce 1740. Zapomenout nesmíme ani na komplex Královských muzeí včetně zahrad, která jsou dílem slavného francouzského architekta André Le Nôtre, tvůrce zahrad ve Versailles.

Pompeje

Archeologická lokalita Pompeje poblíž Neapole je jedním z nejnavštěvovanějších míst Itálie. Unikátně zachovalé zbytky starořímského městečka, které v roce 79 našeho letopočtu skončilo zasypané lávou po výbuchu sopky Vesuv, si přijíždí každoročně prohlédnout více než 2,5 milionu turistů.

Pompeje bývaly významným městem pod správou Říma do doby, než je pohřbila svou masivní erupcí sopka Vesuv. Obyvatelé tehdejších Pompejí se domnívali, že sopka je již vyhaslá. Pod nánosem lávy a sopečného prachu tak zemřelo podle odhadů vědců kolem 10 000 lidí. Pompeje byly objeveny v 18. století. Pozdější rozsáhlý archeologický průzkum odhalil trosky budov, lidské pozůstatky i řadu fresek. Město tak přírodní katastrofa v daném okamžiku zakonzervovala.