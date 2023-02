Antarktická stanice je svět sám pro sebe. Výsadek civilizace na nehostinném kontinentu. Protože se ale jedná o stanici s letním provozem, tak je prvním úkolem expedice stanici oživit. Trochu se to dá přirovnat k situaci, kdy přistane na Měsíci posádka kosmické lodě u obytného modulu. Taky si musí svůj domov oživit.

První zpráva z putování na Antarktidu: Karty pro naši cestu drží v rukou počasí

Dostat se k naší vědecké stanici Johanna Gregora Mendela znamenalo na závěr urazit od ostrova krále Jiřího až do průlivu prince Gustava vzdálenost jen o něco menší, než z Prahy do Brna. S tím rozdílem, že místo nebezpečné D1 nás čekaly neklidné vody polárního moře.

Kličkovaná mezi krami

Výsadek skupiny na ostrov Nelson proběhl s půldenním zpožděním, takže jsme do průlivu vpluli teprve navečer. Přivítala nás soustava velkých ledových ker, mezi kterými naše loď Janequeo pomaličku kličkovala k ostrovu Jamese Rosse.

Exkluzivní online seriál Deníku z drsné a jedinečné Antarktidy Zdroj: Deník TADY SERIÁL NAJDETE KOMPLET

Ráno vítr zesílil, takže se začaly lámat vlny. Stanici jsme sice měli na dohled, ke břehu necelé dva kilometry, ale kapitán Patricio Concha byl striktní. Nebudeme riskovat vylodění, dokud rychlost větru neklesne. Odpoledne se potvrdila předpověď a vítr se začal zklidňovat. Kapitán povoluje vylodění. Krátce po 18 hodině 3. února přistáváme na zodiacích na pláži u stanice.

Otevírání stanice? Šroubovákem

Předchozí expedice ji zazimovala 2. března 2022. Nás čeká její zprovoznění. Co to vlastně znamená? Že si zkrátka odemknete a začnete uklízet po zimě? Tady je to trochu složitější. Klíč zde totiž není důležitý. Stanice je zabezpečena nikoli před nemilou návštěvou, ale před zimní Antarktidou tak, aby nedošlo k poškození jejích systémů.

Důležitější než klíč je proto šroubovák. S ním se povolí šrouby na deskách chránících hlavní vchod. Sundáte je a pak teprve můžete otevřít vstupní dveře.

Stanici je nejdříve potřeba odjistit za pomoci šroubováku, až pak přichází na řadu klíč.Zdroj: Se svolením Hynka Adámka

Sláva, máme i myčku

Technici se začali starat o diesel agregát a zprovoznění solárních panelů. Ostatní odstranili okenice a budova hned prokoukla. Pendlující zodiaky přivážely na břeh další věci. Po třech létech se nám konečně podařilo dovézt všechen dlouhodobě plánovaný náklad. Díky tomu jsme museli urychleně vyložit asi šest tun materiálu.

Na cestě na Antarktidu. Hynek Adámek z ní bude psát pro Deník

Dorazila, považte, i nová myčka! Život na stanicích už nemá parametry drsných základen z doby objevování Antarktidy. Dnes jde o to vědcům přiměřeně usnadnit zdejší podmínky, aby se mohli věnovat práci.

Voda? Tu si dopřáváme z potoka

Do noci se všechen materiál přemístil do skladových kontejnerů nebo pod střechu hlavní budovy stanice. Nechávat tady věci jen tak volně je nebezpečné. Počasí se mění rychle a vítr vám vždy spolehlivě odnese všechno nezabezpečené.

Alespoň že s vodou nejsou větší problémy. Ostatně to zajímalo čtenáře ještě před naším odletem.

Takže: Voda z potoka se tady v terénu dá pít všude. Větší potoky jsou ale kvůli tání odpoledne zakalené. My ji získáváme z nedalekého potoka, kdy se voda napřed dostane do soustavy usazovacích nádrží a teprve po oddělení usazenin je připravena k použití. A víte, jak se ten potok jmenuje? Bohemian Stream!