Falešná eura. Strašák lidí, kteří se jimi rozhodnou zaplatit zboží či službu a neprojde jim to. Přestože ve většině případů nemají o neplatných eurobankovkách ve své peněžence ani ponětí, mohou se dostat do velkých potíží. Jak poznat padělky? Jak rozeznat v cizí měně falzifikát? Existuji způsoby, jak falešná eura může poměrně snadno odhalit laik.

Eura - bankovky a překvapivě i mince - jsou nejčastěji falšovanou měnou odhalenou na našem území. Česká národní banka například v loňské tiskové zprávě s názvem Počet padělaných bankovek se zvýšil, českou měnu je ale i nadále těžké falšovat píše, že v roce 2022 u nás objevila stovky falzifikátů.

„ČNB v Česku zachytila 766 kusů padělaných a pozměněných zahraničních bankovek a mincí. Nejčastěji se jednalo o falešná eura (525 kusů) a americké dolary (238 kusů). Padělky eur byly většinou ve 3. stupni nebezpečnosti. Obecně se falešné zahraniční peníze dlouhodobě vyznačují vyšší kvalitou zpracování,“ uvádí Česká národní banka na svých webových stránkách.



Nahrává se anketa ...

Pět stupňů nebezpečnosti padělků

Výskyt falešných eurobankovek je podle finančního webu Měšec řádově vyšší než u naší měny: zatímco u eura připadá jeden padělek na 26 593 kusů bankovek v oběhu, u korun je falešná zhruba jedna z půl milionu.

Stupňů nebezpečnosti, které ČNB zmiňuje, je pět: jedničky jsou nejlepší, nejzdařilejší a v podstatě profesionální padělky, proto označované jako nejnebezpečnější. Pětky jsou pak začátečnické zkušební pokusy, které by měl odhalit i laik na první pohled a pohmat.

VIDEO: Takhle vypadá zaručeně pravá stoeurovka:

| Video: Youtube

Směnárny a banky mají počítačky s detektory

Rozpoznat padělanou bankovku umí během pár vteřin

i bezplatná aplikace ValiCash, která je k dispozici pro obě hlavní mobilní platformy Android a iOS.

Vyrobit jakžtakž zdařilý padělek bankovky není snadné - každá totiž obsahuje hned několik bezpečnostních prvků. Banka i směnárna by nepravost měla odhalit okamžitě - obě instituce jsou na to vybavené.

„Směnárny dnes pro kontrolu valut používají počítačky bankovek s detektorem jejich pravosti, UV a IR lampy, případně samostatné detektory pravosti bankovek,“ uvádí například finanční web FAEI o postupech směnáren, které by tak neměly přijmout ani vydat, tedy vrátit do oběhu, nepravé peníze.

„Kontrola pravosti probíhá ve více fázích, samozřejmě vždy při přebírání bankovek od klientů, poté vždy při otevírání či předávání každé pokladny,“ cituje web operation managera jedné ze směnárenských sítí Václava Trunečka.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Ochranný proužek je jedním z bezpečnostních prvků na bankovkách.

Pozor na hrst zmačkaných bankovek

Z domova do ciziny byste tedy teoreticky měli vycestovat s hotovostí ověřenou mechanismy bank a směnáren, na místě se ovšem může stát, že vám prodejce třeba na rušném tržišti podá mezi vrácenými zmačkanými bankovkami i tu falešnou. Evropská centrální banka na svém webu uvádí, že nejčastěji se mezi zachycenými padělky objevují bankovky s nominální hodnotou 20 € a 50 € a nabízí velmi podrobné a hlavně názorné informace, jak v krátkosti pravost eurobankovky laicky prověřit - kdykoliv a kdekoliv.

Rychlá kontrola: prověřte tři znaky zda je papír bankovky pevný a tuhý a zda je na omak na některých místech silnější, zda se na bankovkách v hodnotě 50 €, 100 €, 200 € a 500 € opakuje ve vodoznaku a hologramu hlavní motiv, zda se hodnotové číslo bankovky objevuje ve vodoznaku, ochranném proužku, hologramu a v čísle s opticky proměnlivou barvou. Podrobný test Vodoznak. Při nastavení bankovky proti světlu se objeví neostrý obrázek a číslo označující hodnotu bankovky.

Vlastnosti papíru. Papír bankovek je na omak pevný a tuhý. Přejíždíte-li po bankovce prstem, cítíte, že nános barvy je na některých místech vyšší.

Papír bankovek je na omak pevný a tuhý. Přejíždíte-li po bankovce prstem, cítíte, že nános barvy je na některých místech vyšší. Ochranný proužek. Při nastavení bankovky proti světlu se v jejím středu objeví tmavý proužek.

Při nastavení bankovky proti světlu se v jejím středu objeví tmavý proužek. Hologram. Při naklánění bankovky se na hologramu objeví hodnotové číslo bankovky a symbol eura €.

Při naklánění bankovky se na hologramu objeví hodnotové číslo bankovky a symbol eura €. Opticky proměnlivá barva. Při naklánění bankovky v hodnotě 50 €, 100 €, 200 € a 500 € se na rubové straně mění barva hodnotového čísla z fialové přes olivově zelenou po hnědou. (Zdroj: ECB)

Znát alespoň pár základních postupů, jak rozeznat pravou a falešnou bankovku jakékoliv měny, se rozhodně vyplatí. Nejen, že s padělkem už nejpíš nikde nezaplatíte - hrozí vám i nezanedbatelný střet se zákonem.

I nevědomost vás může přivést do maléru

„Nepříjemná situace pro vás nastává, když přijmete bankovku a pojmete podezření, že není pravá. Pokud si toho všimnete včas, máte právo odmítnout takovou bankovku přijmout a požádat o jinou. Jestliže to ale zjistíte až později, máte bohužel smůlu,“ varuje web Měšec a upřesňuje: „S takovou bankovkou nemůžete jít do obchodu a zaplatit s ní, abyste tak pomyslného černého Petra přesunuli na někoho jiného. Tím se totiž dopouštíte trestného činu. A to dokonce i v případě, že platíte padělkem a nevíte o tom.“

Trestní sazba se podle českých zákonů pohybuje od 1 roku výše podle toho, jestli jde o váš první takový případ a je pravděpodobné, že jste o padělku nevěděli, nebo zda už máte z minulosti za podobný prohřešek záznam.