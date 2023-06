Letní Jadran otevírá své brány. Deník přináší rady, tipy a důležité informace pro cestující do Chorvatska a jejich klidný pobyt u moře. Přibližuje třeba výhody cesty autem v noci a ve dne, jak zabavit dítě, jak nejlépe platit nebo kde lze požádat o pomoc české policisty. Jako bonus pak přináší slovníček základních výrazů a frází.

Jak se dá platit na mýtných branách?

Při nájezdu na placený úsek dostane řidič lístek, který pak při výjezdu na mýtnici odevzdá a zaplatí poplatek. Lze zaplatit platební kartou, mobilem, některé brány jsou bezobslužné. Pro rychlejší průjezd bez front v exponované sezoně je možné zakoupit krabičku ENC. Se čtečkou lze ušetřit asi pětinu oproti běžnému mýtnému a můžete využívat vyhrazené pruhy.

Kde lze koupit ENC krabičku?

Čtečku pro bezkontaktní placení mýta v Chorvatsku lze zakoupit v Česku u řady překupníků, což se dosud vyplatilo pro ty, kteří cestují na Jadran pravidelně. Oproti chorvatským prodejnám si ale připlatíte, na e-shopu jsme ji našli za 3500 korun pro osobní auto včetně základního kreditu 50 eur. Prodej zařízení není vázán na SPZ vozidla, nabízí se tak levnější varianta zapůjčení krabičky od přátel a známých.

Co vše nepatří do kufru při cestě letadlem: Pozor na e-cigarety či powerbanky

Vyplatí se ENC, když se hovoří o zrušení systému mýtnic?

Je potřeba si koupi rozmyslet. Ohledně systému výběru dálničních poplatků se v Chorvatsku rýsuje změna. Mýtnice mohou podle chorvatských představitelů vlády do dvou let zmizet. Nahradí je varianta elektronického systému vinět. „Ze speciálního účtu se řidičům odečtou peníze na sjezdu z dálnice. S mýtnicemi skončí kolony aut,“ zaznělo v tamním zpravodajském N1. Praktický tip: Při průjezdu branou ENC je nutné dát si pozor na dostatečný, asi desetimetrový rozestup aut, kvůli správnému načtení.

Jet přes den, nebo v noci?

Záleží na preferencích a rozpoložení cestujících či na místě startu a cíli cesty. Výhodou cesty v noci je méně hustá doprava. Pokud jsou řidiči dva, mohou se vystřídat, udržovat se vzájemně aktivní povídáním. Ideální pak je, když se přes noc v autě vyspí děti. Nebezpečím u jednoho řidiče je ale únava a mikrospánek. V takovém případě není radno podceňovat případnou zastávku na osvěžení. Při noční alternativní cestě přes Maďarsko mimo dálnice pozor na zvířata na silnici. Lidé oslovení Deníkem volí i zlatou střední cestu - vyráží velmi brzy ráno (uprostřed noci) po alespoň kratším spánku. Navíc do Chorvatska nedorazí moc brzy ráno a nemusí tak čekat na ubytování v hotelu s odpoledním check-in.

Jak zabavit dítě?

Vymyslet zábavu dětem, pokud rodina cestuje přes den autem (ale i vlakem) je nutností. Nejen kvůli rozptylování řidiče. Vhodné jsou hry na tabletu či mobilu, nebo sledování seriálů a animáků (nezapomeňte dětem přibalit sluchátka). Kvůli spotřebě dat je dobré stáhnout videa už doma před startem. Posloužit může i klasika – cestovní hry, k nimž pomůcky nepotřebujete. Jako Hádej, kdo jsem, Slovní kopaná nebo Počítání aut. Reportéři Deníku si tuto hru upravovali, kdy namísto počítání třeba žlutých aut, hledali elektromobily Tesla. „Bylo jich už víc než žluťásků,“ shodli se.

Vše o dovolené v Chorvatsku: Co Čechy čeká, jaká jsou nařízení, důležité novinky

Chorvatsko je nově v Schengenu, potřebuji cestovní doklad?

Bez dokladů určitě nejezděte. „Povinnost českých občanů cestovat s platným cestovním dokladem zůstává zachována,“ upozornil vedoucí konzulárního oddělení Tomáš Stolina. Lidé mohou být požádáni o předložení dokladu v Chorvatsku kdykoliv během rutinní policejní kontroly nebo pro účely ubytování. U dospělých, tedy osob nad 15 let, stačí platný občanský průkaz nebo pas. Také děti (mladší 15 let) musí mít vlastní platný občanský průkaz nebo pas. Týká se to kojenců, batolat, předškoláků a školáků.

Proč si brát jídlo na cestu s sebou?

I když si nechcete v Chorvatsku vařit, velká svačina na cestu a dostatek tekutin přijdou vhod. Jak zjistili reportéři Deníku, při jejich červnové cestě si všimli jen jediné benzinky v provozu zhruba na stokilometrovém úseku dálnice A4 od maďarských hranic téměř až k Záhřebu. Další byly v opravě či ve výstavbě. „Obligátní řízky jsou v pořádku, nicméně je to potravina, která je dost tučná a má tendenci uspávat. Větší parádu uděláte s ovocem nebo zkrátka něčím lehčím. Pro všechny případy doporučíme do kufru přidat i jednu pětilitrovou lahev/kanystr vody. Závada na dálnici a následné čekání na odtahovou službu se může protáhnout uprostřed sezony klidně na pět hodin,“ doporučil server Portál řidiče.

Jak na placení: v hotovosti, nebo bezkontaktně?

Tak jako v Česku i tady platí, že mít s sebou hotovost je nutností. Ne všude totiž lze zaplatit bezkontaktně kartou či mobilem. „To mě na místních službách štve. Někde je možnost jen jedné varianty. A nikdy nevíte, která to bude,“ postěžoval si mladý muž z Plzně u Plitvických jezer. Chorvatsko se od letošního roku připojilo k eurozóně.

Kde je nejvýhodnější vybrat hotovost?

Nejlépe udělali Češi, kteří si směnili koruny na eura na dovolenou ve směnárně už před pár týdny. Naše měna aktuálně oslabila, stále je ale silnější než loni touto dobou. Platí, že výběr z bankomatů ATM v letoviscích se turistům prodraží kvůli poplatkům. Zvlášť když potvrdí přepočet měny na koruny jejich kurzem. „Je to klasická chyba. Normální poplatek bývá kolem dvou, tří procent. Při potvrzení přepočtu rovnou v bankomatu je ve výsledku přirážka podstatně vyšší,“ varují ekonomové.

Autem, vlakem, nebo letecky? Jak se dostat do Chorvatska a na co si dát pozor

Mám evropský průkaz zdravotního pojištění. Kde mě v Chorvatsku ošetří?

Ve zdravotnickém zařízení, které je financováno z veřejných zdrojů. „Poskytnutou zdravotní péči uhradí zdravotnickému zařízení místní zdravotní pojišťovna a náklady následně přeúčtuje VZP. Za ošetření zaplatíte jen to, co by za něj zaplatil místní pojištěnec – například regulační poplatek, poplatek za recept či hospitalizaci, poplatek za návštěvu lékaře nebo za předepsané léky,“ vyjmenovala mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. Dodala, že při ošetření v soukromém zařízení bez uzavřeného komerčního cestovního pojištění musí náklady každý uhradit sám a po návratu může zažádat o náhradu.

Jaká jsou důležitá telefonní čísla při nesnázích?

Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112, chorvatská policie má 192, hasiči 193, záchranka 194. Přes tísňovou linku se lze v Chorvatsku spojit i s českými policisty.

Kde najdu české policisty?

Letní hlídky nastoupí čeští policisté ve dvojicích s chorvatskými kolegy ve městech Omiš, Šibenik a Vodice. Pomáhat Čechům v nesnázích budou od 3. července do 31. srpna. „Nejvíc pomáháme při dopravních nehodách, při ztrátě dokladů nebo krádežích,“ nastínila Helena Kahnová z cizinecké policie. Ministerstvo zahraničních věcí pak v letošní letní sezoně zřídí konzulární jednatelství i v turistických destinacích Rijeka a Split. Velvyslanectví sídlí v Záhřebu.

Co dělat, když v Chorvatsku dostanu pokutu?

Policisté radí nesmlouvat, ale zaplatit. Pokuta je pak podle nich menší. Pokud odmítnete, hrozí podle mluvčí až návštěva soudu na druhý den.

Mám se obávat komáří kalamity na Jadranu?

Část Chorvatska opravdu trápí komáří kalamita. Čeští turisté mířící k moři však mohou zůstat klidní. Podle serveru N1 a dalších se invaze komárů týká především východní části chorvatského vnitrozemí. K podobným došlo i v minulých letech.

Jak se domluvit v Chorvatsku?

Většina Chorvatů ve službách už umí alespoň základy angličtiny či němčiny (díky turistům z Německa a Rakouska). Českými slovy, v lepším případě větami, potěší spíš někdo ze starší generace. Ideální je naučit se i základní slovíčka či fráze v chorvatštině.