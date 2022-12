Romantický hudební film Hříšný tanec patří mezi největší kasovní trháky v historii kinematografie. Příběh o tom, jak hlavní ženská hrdinka Baby odjede s šosáckými rodiči a přefintěnou sestrou do nudného prázdninového resortu, kde překvapivě potká osudovou lásku, není nutné představovat. Místo, kde se natáčela většina filmových scén, je dodnes funkčním dovolenkovým resortem! Najdete ho v okolí sladkovodního jezera Mountain Lake v americké Virginii. Filmoví fanoušci sem jezdili „na kukačku“ již od premiéry filmu v roce 1987.

K 30. výročí natáčení se ale areál zrekonstruoval a stal se z něj jakýsi Dirty Dancing skanzen. Jsou zde zachovány téměř kompletní kulisy a je možné zažít dovolenou à la Baby, např. v Johnnyho bungalovu, kde se poprvé sblížili. Je libo kurz žhavého tance? Není problém! Zabookovat si pokojík s výhledem na již vyschlé jezero (kde se učila zvedačka) je jen pro ty nejhbitější! Mají totiž stále obsazeno. Místo je také velmi vyhledávaným místem pro pořádání romantických svateb.

Grandhotel Budapešt': Obchodní dům v německém Görlitzu

Kdo miluje zvláštní poetiku režiséra Wese Andersona a chce se vydat po stopách jeho snímku Grandhotel Budapešť, nemusí jezdit daleko. Skoro celý film se totiž natáčel nedaleko českých hranic. Režisér dokonce plánoval snímek natočit v Praze a Karlových Varech, nakonec od toho musel opustit, kvůli tehdy nevýhodným nabídkám. „Spolu se štábem jsme byli uneseni klasickými velkými hotely, jakým je například Grandhotel Pupp v Karlových Varech. Z jeho stylu jsme nakonec vycházeli i při vytváření vzhledu finálního Grandhotelu Budapešť,“ řekl Anderson.

Jeho štáb se nakonec usídlil na větší část roku 2013 v Drážďanech a Görlitzu. „Na čas strávený zejména v Görlitzu nikdy nezapomeneme, bylo to příjemné natáčení, rád se tam vracím,“ dodal režisér.

Hlavní lokací se tehdy stal starobylý obchodní dům právě v Görlitzu, který je dodnes přístupný a můžete ho navštívit. Interiér filmaři přizpůsobili vzhledu bizarního hotelu, kde vládl svérázný hoteliér Gustave v podání Ralpha Fiennese – i ten se v rozhovorech rozplýval nad místní pohostinností. V Görlitzu se uskutečnila i slavnostní předpremiéra za účasti celého hvězdného štábu. Mimochodem, předobraz filmového výtahu, kudy se do hotelu Budapešť dostávalo, najdete v Bad Schandau, tedy opravdu pár kroků od českých hranic.

Když Harry potkal Sally: Restaurace Katz's Deli v New Yorku

Příběh dvou celoživotních kamarádů Sally (Meg Ryan) a Harryho (Billy Crystal), kteří k sobě zahoří láskou, patřil v roce 1989 mezi nejnavštěvovanější po celém světě a Americký filmový institut ho o deset let později zvolil šestým z deseti nejlepších romantických filmů všech dob. Fanouškové si nejvíc oblíbili scénu, kdy se Harry a Sally potkají v typické newyorské kavárně a Sally začne před ostatními hosty předstírat u kafe orgasmus. Právě tahle scéna se točila v Katz’s Deli, restauraci na E. Houston Street v New Yorku.

Londýn jako z Harryho Pottera okouzlí i mudly. Prohlédněte si slavná místa

Pokud máte zájem, můžete si sednout přímo na místo činu. Na stole, u kterého se show odehrála, je cedule s nápisem: „Gratulujeme! Sedíte na místě Harryho a Sally.“ Majitel restaurace není schopen uspokojit poptávku, a tak nechává místo pro toho, kdo dřív přijde. „Před pár lety nás navštívila sama Meg Ryan. To způsobilo pozdvižení. Ochotně se fotila s fanoušky,“ vypráví hrdý majitel Jake Dell, který se řadí mezi multimilionáře. Podnik koupil před lety za nemalý peníz.

Sám doma: Vesnička Winnetka u Chicaga

Hhonosná nemovitost hraje důležitou roli ve filmu z roku 1990, ve kterém malý Kevin lstivě odráží nájezdy dvou zlodějíčků, kteří se do sídla rodiny McCallisterů snaží vloupat.

Pětipokojový dům z 20. let minulého století se ve skutečnosti nachází ve vesnici Winnetka, třicet minut od Chicaga. I když se v něm točil jen exteriér, nájezdy fanoušků neberou konce, což vadí hlavně sousedům. Mimochodem, dům si můžete i pronajmout přes Airbnb.

Na Hromnice o den více: Domek ve Woodstocku ve státě Illinois

Viktoriánský hotel z komedie Na Hromnice o den více, kterou v roce 1993 natočil Harold Ramis, stále slouží jako Bed & Breakfast hotel. Pod původním názvem Royal Victorian Manor byl prodán v roce 2017 za 695 tisíc dolarů a jeho současný název odpovídá názvu podniku, kde Bill Murray ve filmu pobýval, tedy The Cherry Street Inn.

Oslava Hromnic je každopádně tradicí v Punxsutawney v Pensylvánii, asi 500 mil od Woodstocku, což je poměrně dálka… To ovšem neodradí fanoušky, aby se ve Woodstocku ubytovávali a čekali na předpověď počasí.

Mamma Mia!: Ostrov Skiathos v Řecku

Řecký ostrov Skiathos se sice neřadí co do rozlohy mezi velikány, ale závidět by mu mohli i obyvatelé mnohem větších ostrovů. Právě Skiathos je totiž jednou z lokalit, kde se natáčel veleúspěšný prázdninový hit Mamma Mia! A v létě 2007 se vám mohlo klidně stát, že jste v přístavu hlavního města ostrova potkali Pierce Brosnana nebo Meryl Streep.

Mimochodem, filmaři vyrazili i na sousední Skopelos, což je o něco větší ostrov než Skiathos. Vzdálený je asi jen 50 minut plavby a vyplouvá se v podvečer. Plavby se často účastní zamilované páry, které si pak v přístavu Loutraki vychutnají večeři při západu slunce… V místních barech a restauracích pak hledejte fotografie členů štábu, kteří zde během natáčení večeřeli, a poslechněte si historky o tom, co se dělo při natáčení, kdy padla nejedna sklenka ouza.

Snídaně u Tiffanyho: Ulice 5. Avenue v New Yorku

Jedno z nejikoničtějších filmových míst, kam zavítá skoro každý návštěvník východoamerické metropole, leží na rohu 5. Avenue a 57. v nejluxusnější newyorské čtvrti Manhattan. Právě zde se nachází vlajkový klenotnický obchod značky Tiffany & Co. Pro Holly Golightly, hlavní hrdinku snímku Snídaně u Tiffanyho, kterou si zahrála Audrey Hepburn, je to kouzelné místo, kde se vám „nemůže stát nic špatného“. I proto po každém vydařeném flámu snídá před luxusním obchodním domem croissant…

Film byl natočen v roce 1961 podle knihy Trumana Capoteho a je až s podivem, že obchod otevřel vlastní kavárnu až v roce 2017. Filmoví fanoušci tak konečně mohou posnídat u Tiffanyho, aniž by mlsně stáli s pytlíkem pečiva za sklem výlohy…

Po covidu proběhla renovace, kavárna se dnes jmenuje Blue Box – podle ikonické Tiffanyho krabičky na šperky. Jak jistě tušíte, sednout si zde bez rezervace je nemožné, místo si musíte zamluvit i několik měsíců předem. A za croissant zaplatíte jako za půl pekárny.