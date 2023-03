Jak vypadá strašidelný les z výšky i ze země se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Pojmenování Hoia Baciu prý dostal les po pastýři, který se ztratil v lese se stádem 200 ovcí. Traduje se tu však i příběh o pětileté dívce, která v lese zmizela. Našla se až po letech. Záhadné bylo, že vůbec nezestárla a měla na sobě stejné oblečení. Ve svém článku to uvedl web britského média The Independent.

Web listu The Mirror zase připomenul, že do celosvětové pozornosti se lokalita dostala zejména v 60. letech minulého století.

„A to kvůli pozorováním UFO, která vyfotografoval biolog Alexandr Sift. Původ zářících létajících objektů nebyl nikdy uspokojivě vysvětlen,“ uvedl The Mirror.

Do lesa pověstného i řadou neobvykle tvarovaných stromů se vydala i reportérka britského listu The Independent Sophie Buchanová. Setkala se zde s průvodcem jménem Alex, který má s podivnostmi lesa řadu zkušeností. I proto na rozdíl od řady dobrodruhů v lese nerad spí.

„Když jsem totiž stanoval s přáteli v lese poprvé, opakovaně nás probudil velmi hlasitý zvuk kopyt. Jako od koně nebo velkého jelena. Stačilo však i tiše vystrčit hlavu ze stanu a podivný zvuk okamžitě ustal,“ vyprávěl Alex. Při dalším pokusu o nocleh šel spát do houpací sítě zavěšené mezi stromy. Vydržel však jen do té doby, než mu do hlavy narazil netopýr.

Přírodní zázrak? Záhadu Křivého lesa v Polsku ještě nikdo nerozluštil

Místo přitahuje i řadu podivínů, kteří mohou děsit více než les samotný. Průvodce Alex se svěřil s příhodou jeho kolegy Mariuse, kterého si jeden turista najal jako průvodce pro noční prohlídku lesa.

„Ukázalo se však, že šlo o velmi morbidního jedince. Celou dobu totiž vyprávěl, jak je posedlý smrtí i jak si užívá být v blízkosti lidí, kteří umírají. Pro Mariuse to byla opravdu dlouhá noc,“ dodal Alex.

V lese potkal i vyšinutě se chovajícího muže, který tvrdil, že v lese potkal démona. Přitom sám si jeho zobrazení nechal vytetovat na hruď.

Koncentrák v Bełżecu patřil k nejstrašnějším. Pocity hrůzy vyvolává dodnes

The Mirror shrnul, že existuje také mnoho svědectví lidí, kteří si po návštěvě lesa stěžovali na silné bolesti hlavy, nepříjemnou vyrážku nebo dokonce i popáleniny. Potíže lze částečně vysvětlit tím, že v půdě v části lesa se nachází nezvykle vysoké množství radioaktivního uranu.

Rekreační oblast

Na druhou stranu se na místo lze dívat i pozitivně. „Les pochopitelně nabízí mnohem víc než jen vzrušení z tajemna. Řada lidí ho vnímá jako rekreační oblast. Mezi řadou zvláštně tvarovaných stromů vedou turistické a cyklistické stezky. Místo je i bohaté na zvěř,“ uvedl známý cestovatelský web Atlas Obscura.