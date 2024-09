Skrytý v srdci Slovenska, na strmém skalním ostrohu, se tyčí hrad Beckov. Nynější zřícenina je plná bohaté historie a nabízí zajímavé výhledy do okolí Trenčína a Nového Mesta nad Váhom. V krajině je hrad Beckov nepřehlédnutelný a lze jej považovat za jednu z nejfotogeničtějších a nejvýraznějších hradních zřícenin na Slovensku.

Hrad Beckov se tyčí mezi Trenčínem a Novým Mestom nad Váhom. Dobře je viditelný i z dálnice D1 směřující na Bratislavu. Jeho původ se datuje do 12. století, kdy se o něm zmiňuje uherská Anonymova kronika. Potvrzují to i výsledky archeologických průzkumů.

V průběhu existence postupně hrad měnil vlastníky, kdy se mimo dalších stal majetkem místního nejmocnějšího muže a nekorunovaného krále západního a středního Slovenska Matúše Čáka Trenčanského. Ten Beckov přestavěl na přepychovou šlechtickou rezidenci

V druhé polovině 14. století na hradě pobývali páni ze Štibořic, původem z Polska. Ti v té době představovali jeden z nejmocnějších uherských rodů.

Rozmach i zánik hradu Beckov

Stavebního rozmachu se hrad dočkal i v polovině 16. století, kdy se tehdejší jeho majitelé z rodu Bánffyů obávali napadení Turky a zvýšili bezpečí hradu tím, že jej řádně opevnili. Na dolním nádvoří vyrostla dělová věž a o poznání byly zvýšeny a posíleny obvodové zdi.

„Po vymření rodu Bánffyů vlastnilo panství více dědiců, což znamenalo postupnou ztrátu zájmu o jeho údržbu. Ještě koncem 17. století měl hrad střechu, ale ničivý požár obce v roce 1729 se kvůli větru a jiskrám přenesl i na hrad, který vyhořel a již nebyl pro trvalé obývání obnoven,“ popsal specializovaný web Slovenske hrady.

Naštěstí ve druhé polovině 20. století byl na hradě proveden komplexní výzkum a konzervace a byl zpřístupněn veřejnosti. Od té doby je zvelebován.

Hrad Beckov z výšky:

| Video: Youtube

Kdy na návštěvu hradu Beckov

Beckov se nachází mezi Trenčínem a Novým Mestom nad Váhom. Nejsnadnější je sem dojet autem, případně MHD autobusem. Myslitelné to je i vlakem, kdy z nádraží v Novém Mestě nad Váhom je to k hradu zhruba 10 kilometrů, což obnáší asi dvě hodiny chůze.

Otevírací doba hradu Beckov Únor: V případě příznivého počasí bývá hrad otevřen o víkendech a jarních prázdninách od 9 do 16 hodin.

Březen: Během víkendů a jarních prázdnin od 9:00 – 17:00 hodin. Zpravidla bez komentovaných prohlídek.

Duben – Září: Každý den od 9 - 18 hodin.

Duben - červen: Komentované prohlídky o víkendech. V pracovní dny pro objednané skupiny (info@hrad-beckov.sk).

Červenec – srpen: Komentované prohlídky každý den.

Říjen: Úterý - neděle 9 - 17 hodin. Zpravidla bez komentovaných prohlídek.

Listopad: Otevřeno 9 – 16 hodin. Během víkendů a svátků do 17. listopadu. Bez komentovaných prohlídek.

Prosinec – Únor: Návštívit hrad je možné jen základě objednávek pro skupiny od 10 lidí, je třeba se objednat alespoň 4 dny předem. Vstupné

Cenu vstupného lze hodnotit jako odpovídající. V přepočtu na české koruny, dospělý zaplatí 200 Kč, důchodci a studenti 150 Kč, děti od 6 do 15 let pak 119 Kč. Rodinné vstupné 2+2 pak přijde na necelých 600 Kč.

Na rozdíl do řady českých hradů je hrad Beckov zvláštní tím, že jej lze navštívit prakticky po celý rok, tedy nejen během obvyklé turistické sezony.

Prohlídkové okruhy na Beckově

Návštěvu hradu Beckov lze absolvovat individuálně nebo spolu s průvodcem, přičemž výklad je zahrnut v ceně vstupného. V prostoru pokladny si prostřednictvím QR kódu mohou návštěvníci stáhnout také zvukovou nahrávku s výkladem historie hradu a dvěma legendami, jak informuje správa hradu.

Hrad Beckov pak nabízí v rámci svého areálu dva turistické okruhy.

Okruh A

Vstup do areálu hradu (kromě expozice v západním paláci) s možností komentované prohlídky. Výklad zaměřený na dějiny a architekturu hradu a středověkou každodennost.

Součástí je vstup na tato místa:

Dolní nádvoří

Hradní studna

Sklepy západního paláce

Zelená střecha západního paláce s vyhlídkou

Bergfried

Hradní kaple

Severní palác

Okruh B

Zahrnuje vstup do areálu hradu (tedy okruh A) plus časovanou komentovanou prohlídku do expozice v západním paláci. Zde jsou Mluvící obrazy, kukátkové stěny o hygieně a vaření ve středověku a Lapidárium.

Návštěva hradu Beckov? Krásný zážitek:

Tipy pro návštěvníky

Beckov patří i do hledáčku českých turistů. Co mimo jiné k jeho návštěvě řekli v google recenzích?

Hodí se pevná obuv: „Trasa na hrad je strmá a občas i nebezpečná, nicméně procházka byla krásná a v nádherné přírodě. Doporučuji kvalitní obuv s dobrou podrážkou,“ radí Rosťa Malík.

„Trasa na hrad je strmá a občas i nebezpečná, nicméně procházka byla krásná a v nádherné přírodě. Doporučuji kvalitní obuv s dobrou podrážkou,“ radí Rosťa Malík. Vychutnejte si hrad z kopce: „Krásná a velká zřícenina. Doporučuji jít na protější kopec. Vidíte hrad jako na dlani,“ dala tip recenzentka s přezdívkou Mich Na.

„Krásná a velká zřícenina. Doporučuji jít na protější kopec. Vidíte hrad jako na dlani,“ dala tip recenzentka s přezdívkou Mich Na. Užijte si výhledy do okolí: Z hradu jsou krásné výhledy do okolí a je vidět, že na hradě se pracuje. Některé části jsou pěkně zrekonstruované, na jiných rekonstrukce ještě probíhá. V areálu bylo i pár stánku s vkusnými suvenýry (kovář, šperky, víno, ocet) a nádvoří jsou i

Co dělat v okolí hradu Beckov Když už budete vážit cestu k hradu Beckov, stojí za zvážení i další turistické cíle v okolí. Tady je pár zajímavých tipů: Haluzická tiesňava: Úzká soutěska s divokou přírodou, ideální pro krátkou procházku.

Úzká soutěska s divokou přírodou, ideální pro krátkou procházku. Skanzen Bubeland Beckov: Interaktivní skanzen seznámí děti se životem na vesnici.

Interaktivní skanzen seznámí děti se životem na vesnici. Čachtický hrad: Hrad proslul především díky Alžbětě Báthoryové, uherské šlechtičně přezdívané Čachtická paní, která byla pověstná tím, že se na svém zámku koupala v krvi dívek, aby si co nejdéle uchovala svou krásu.

Hrad proslul především díky Alžbětě Báthoryové, uherské šlechtičně přezdívané Čachtická paní, která byla pověstná tím, že se na svém zámku koupala v krvi dívek, aby si co nejdéle uchovala svou krásu. Trenčín: Historické město s krásným centrem a impozantním hradem

Co si o hradu Beckov zapamatovat?

Hrad Beckov je impozantní zřícenina, která stojí na strmém skalním ostrohu nad obcí Beckov. Svou bohatou historií, nádhernými výhledy a jedinečnou atmosférou láká návštěvníky z celého světa. Ať už někoho zajímá historie, příroda nebo jednoduše chce strávit příjemný den na čerstvém vzduchu, hrad Beckov a jeho okolí to umožní.

Proč navštívit hrad Beckov:

Historie : Poznáte bohatou historii hradu a jeho významných obyvatel.

: Poznáte bohatou historii hradu a jeho významných obyvatel. Architektura : Obdivujete jedinečnou kombinaci románských a gotických prvků.

: Obdivujete jedinečnou kombinaci románských a gotických prvků. Výhledy : Užijte si dechberoucí panoramatické výhledy na okolní krajinu.

: Užijte si dechberoucí panoramatické výhledy na okolní krajinu. Příroda: Projděte se po okolních turistických trasách a objevujte krásy okolní přírody.

Hrad Beckov je ideálním místem pro výlet pro celou rodinu.