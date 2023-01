Jak se vlastně až na Antarktidu cestuje? „Letíme z Vídně do Madridu a odtud přímou linkou do Santiaga de Chile. Hlavního města rozloženého pod Andami si neužijeme. Čeká nás rychlý přestup a vnitrostátní let na jih země - do Punta Arenas. Po čase na odpočinek a po organizačních záležitostech se odtud přepravíme letecky na ostrov Krále Jiřího,“ sdělil krátce před odletem Hynek Adámek.