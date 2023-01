Nezapomenutelným zážitkem je prý pozorovat západ slunce z mysu Doukato, byť právě taky měla ukončit svůj život skokem z útesů nešťastně zamilovaná básnířka Sapfó. „Navštivte také benátský hrad Agia Mavra, muzea a kostely z 18. století, vodopády Dimosari nebo soutěsky Melissa,“ upozorňuje na některá zajímavá místa web Greeka.

Kefalonie

Kefalonia je největší ostrov v Jónském moři. Zelený ráj s horami, čistým mořem zelenomodrých tónů i nádhernými plážemi, z nichž Myrtos se umisťuje na předních místech žebříčků nejkrásnějších pláží světa, rozhodně za návštěvu stojí. Milovníci šnorchlování a potápění si tu přijdou na své. A pokud budete mít štěstí, můžete se tu setkat i se karetou obecnou nebo s tuleni.

I když hlavní město Argostoli postihlo v roce 1953 zemětřesení, starou benátskou architekturu tu můžete obdivovat stále. Za návštěvu určitě stojí klášter Kipouria, odkud je nejúchvatnější pohled na západ slunce na ostrově, a také magické jeskynní jezero.

„Jeskynní jezero Melissani je zázrakem přírody a jednou z nejpůsobivějších památek na Kefalonii. Z jeskyně je zříceným stropem vidět obloha, takže sluneční paprsky rozzáří světle modré vody jezera, což mu dodává uklidňující pocit,“ popisuje web Visitgreece.

Skiathos

Pokud toužíte po klidu a odpočinku v náručí divoké přírody, pak tento ostrov, který na délku měří asi 12 kilometrů a široký je zhruba šest kilometrů, pro vás nebude tím pravým. Kromě úžasných pláží, borovicových hájů a olivovníků, klášterů a kostelů totiž nabízí také nepřeberné množství zábavy a v místních klubech a barech se lidé baví a tančí často až do ranních hodin.

Nejznámější z desítek pláží ostrova je téměř 1200 metrů dlouhá Koukounaries s jemným světlým pískem kontrastujícím s tyrkysovým mořem. Patří mezi nejkrásnější pláže Středomoří.

Vyhledávaná je i pláž Lalaria na severu ostrova s bělostnými oblázky. „Je doslova zařezaná do skalnatého pobřeží a přístupná jen z moře na výletním člunu. Zvětralé skály s velkými otvory, kterými lze proplouvat, a skalní jeskyně jsou fantastickým dílem přírody,“ uvádí například jedna z cestovních kanceláří. Mezi místa, která stojí za to na ostrově Skiathos vidět, patří klášter Evangelistria a také hrad na skalnatém ostrohu s úžasným výhledem na oceán.

​Skopelos

Skopelos je krásný hornatý ostrov v Egejském moři, který pokrývají ze 70 procent husté borovicové lesy. Pláže s průzračnou vodou a romantické zátoky vytvářejí jedinečnou scenérii, která okouzlila i filmaře. V roce 2007 se tu natáčelo filmové zpracování muzikálu Mamma Mia! s písničkami skupiny ABBA.

Kromě pláží Kastani a Mila byly využity i kulisy stejnojmenného hlavního městečka ostrova Skopelos – Chora. Můžete si podobně jako filmoví hrdinové zkusit vyšlápnout 106 schodů vytesaných do kamene vedoucích ke kostelíku na skále. Najdete ho ve vesničce Kastri. Hlavní město Skopelos slouží zároveň jako přístav. Druhé největší město Glossa nabízí nejen krásné výhledy na moře, ale i kulinářské zážitky. Dary moře, kozí sýr i místní víno prý rozhodně stojí za to vyzkoušet.

Karpathos

Podle řecké mytologie byl Karpathos ostrovem Titánů. Dnes je to ideální místo na pohodovou dovolenou. Ostrov o délce 48 km patří do souostroví Dodekanesos. Zatímco jih je úrodný se spoustou zeleně, sever nabízí romanticky vyhlížející, ale drsné skalní útesy.

Milovníky vodních sportů jistě potěší, že na jižním pobřeží ostrova jsou ideální podmínky pro windsurfing. Za místo, kde se můžete tak trochu vrátit v čase, je považována vesnice Olympos. Lidé tu dodržují staré zvyky, tradice a postupy a jsou zcela soběstační. Zachování jedinečné kulturní identity zajímá nejen turisty, ale i antropology a etnology. Turisté obdivují ručně tkané kroje zdejších žen a nakupují tradiční suvenýry. „Mluví se zde archaickým dialektem a hudba, zvyky a architektura, to vše přispívá k jedinečnosti jeho charakteru,“ vysvětluje, proč se Olympos nazývá živoucím muzeem, web visitgreece.gr.

Alonissos

Ostrov Alonissos v Egejském moři patří do souostroví severních Sporád. Je součástí Národního mořského parku, protože ve zdejších vodách žije poslední populace tuleňů středomořských, ale stal se i útočištěm vzácných mořských ptáků a delfínů.

Pokud se vyhýbáte vyhlášeným letoviskům a dáváte přednost relaxaci v nedotčené přírodě, pak je pro vás tohle místo ideální. Členité pobřeží s plážemi a krásně čistá voda zajišťují dostatek soukromí. I potápěči tu mají svá oblíbená místa. Na ostrově se od nepaměti daří vínu. Ostatně podle mytologie byl prvním obyvatelem ostrova syn boha Dionýsa a Ariadny Stafylos.

Až se dostatečně nabažíte koupání, slunění i kaváren a taveren s výhledem na rybářské bárky houpající se na mořské hladině, je ve zdejší nabídce také řada výletů lodí. Podívat se můžete například na neobydlený ostrůvek Gioura s Kyklopovou jeskyní.

Ikaria

Ostrov Ikaria ve východní části Egejského moře býval v minulosti cílem invazí Peršanů, Římanů a Turků. Obyvatelé se tu soustředili na tradice a rodinné hodnoty. Ostrov se nikdy nestal místem masové turistiky, může tak nabídnout řadu nedotčených lokalit.

Dnes tu žije asi desetkrát více aktivních devadesátiletých lidí než jinde ve světě. Ostrov se tak stal centrem zájmu vědců, bádajících po příčině vitality zdejších obyvatel, kteří jsou téměř bez demence a netrpí chronickými nemocemi jako jejich vrstevníci.

„Vysvětluje to kombinace faktorů, včetně geografie, kultury, stravy a životního stylu. Užívají si silné červené víno, noční hry domino a uvolněné tempo života, které ignoruje hodiny. Čistý vzduch, teplý vánek a členitý terén je přitahují ven k aktivnímu životnímu stylu,“ uvádí výsledky zkoumání web Bluezones. Základem zdravého jídelníčku je zelenina, ovoce, olivový olej, brambory, fazole, ryby, kozí mléko, sýry, jogurty a také bylinkové čaje. Pokud tedy hledáte místo, kde si odpočinout, nabrat síly a užívat života, může to být právě ostrov pojmenovaný po neposlušném Ikarovi. Řecký hrdina se podle bájí právě u břehů Ikarie zřítil do moře, když se voskem přilepenými křídly vznesl příliš vysoko ke slunci.

​Paros

Paros je třetí největší ostrov náležející do souostroví Kyklady. Je 22 kilometrů dlouhý a nabízí členité pobřeží, krásné písečné a skalnaté pláže i výhodu, že zde na rozdíl od jiných ostrovů zatím nejsou davy turistů. Hlavním městem a jednou z nejstarších osad na ostrově je Parikia. Podle webu Santorinidave najdete právě zde katedrálu Panagia Ekatontapyliani, postavenou Benátčany z mramoru převzatého ze starověkého Apollónova chrámu, a také Archeologické muzeum Paros s ukázkami děl ze zdejšího mramoru.

K vyhledávaným plážím patří Santa Maria Beach se zlatobílým pískem a klidnou, mělkou vodou. Pro windsurfing a kitesurfing je nejvhodnější Chrissi Akti a pláž Kalogeros nabízí léčivé bahno. Kolymbithres je zase známá svými neobvyklými skalními útvary.

Dominantou vesnic s bílými domky a sytě modrými okenicemi jsou zdejší kostelíky. Ostrované se věnují zemědělství, rybolovu a pěstování vinné révy.

Naxos

Ostrov Naxos je největším ostrovem v souostroví Kyklady v Egejském moři. Zatím je ve srovnání se sousedními ostrovy trochu podceňovaný, ale neprávem. Jeho zajímavou historii zdaleka nepřipomíná jen Portara z 6. století př. n. l., velký mramorový portál starověkého chrámu zasvěceného řeckému bohu Apollónovi.

Silný vliv Benátčanů a Franků je tu znát. „Kromě působivých památek se Naxos může pochlubit krásnou přírodou, protože je nejzelenějším ostrovem Kyklad. Impozantní hory, zelená údolí i krásné pláže potěší milovníky přírody,“ láká turisty web Greeka. Na ostrově se daří olivovníkům, vinné révě i ovocným stromům.

Nepřeplněné písečné pláže jsou považovány za jedny z nejlepších na Kykladských ostrovech a na své si tu přijdou i milovníci windsurfingu a kitingu.

Délos

Délos je malý neobydlený řecký ostrov v souostroví Kyklady v Egejském moři. Podle legendy se právě tady narodili hned dva starořečtí bohové: Apollón, bůh umění, a jeho sestra, bohyně lovu Artemis. Ostrov se tak stal posvátným. K Apollónově svatyni na Délu mířily po celá staletí zástupy poutníků.

V období antiky byl velkým náboženským a obchodním centrem. Největšího rozmachu dosáhl Délos v 5. století př. Kr., kdy jeho přístavem prošlo za rok 750 tisíc tun zboží, přičemž clo a daně zde byly pojmy prakticky neznámé.

Díky tomu ostrov nebývale bohatl, a tak na Délu vznikla spousta nádherných chrámů, svatyň a honosných domů zdobených barevnými mozaikami. Nechybělo ani divadlo. Mramorem dlážděné ulice lemovaly řady soch. Délos se stal starověkým centrem Egejského moře. V době největšího rozmachu měl až 30 tisíc obyvatel.

Policejní auto s maximálkou 45 km/hod? Na řeckém ostrově je to skutečnosti

Když ale vypověděl poslušnost Athénám a osamostatnil se, byl to začátek jeho konce. Délos byl několikrát vypleněn, vojska pontského krále Mithridata povraždila tisíce jeho obyvatel a zdecimovaný ostrov chátral a upadal v zapomnění.

V současnosti podle Wikipedie správně spadá pod blízký ostrov Mykonos. Je významným archeologickým nalezištěm zapsaným roku 1990 do seznamu světového dědictví UNESCO. Turisté sem připlouvají ze sousedního Mykonu, aby obdivovali Lví terasu a další fascinující pozůstatky kdysi mocného antického města.