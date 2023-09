Klidné, až mystické prostředí a hlavně velkolepou atmosféru. To vše nabízí podzemí vodní nádrž Bazilika Cisterna v tureckém Istanbulu, která zde stojí už více než 1500 let. Jde o jedno z nejpozoruhodnějších míst této vyhlášené turistické destinace.

Ikonické prostředí Bazilika Cisterna v Istanbulu. | Foto: Shutterstock

Bazilika Cisterna:

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Co je Bazilika Cisterna

* Ikonické prostředí pro bondovku

* Jak vypadá návštěva

* Na co se také těšit

Bazilika Cisterna. To je místo v Instanbulu v Turecku, které ilustruje nemalou vyspělost civilizace v 6. století. Jde o ikonické prostory, kde návštěvník může zažít pocit, že navštívil úplně jiný než pozemský svět.

Co je Bazilika Cisterna

Bazilika Cisterna se překládá jako podzemní cisterna či podzemní palác. A uvádí se i spojení potopený palác. Jde o největší z několika stovek starověkých podzemních nádrží na vodu, které byly vybudovány pod tureckým Instanbulem.

Postavena byla za vlády císaře Justiniána I. v roce 532 a byla určena pro zásobování vodou do císařského Velkého paláce. Toto úžasné technické dílo dokazuje, jak vyspělý byl na tehdejší dobu život v takzvané Byzantské říši. Tato monarchie existovala v letech 395–1453, jak připomíná internetová encyklopedie Wikipedia.

V polovině 15. století byl ve městě vybudován jiný vodovodní systém a cisterna se přestala používat. A prakticky upadla v zapomnění. „O 100 let později ji znovuobjevil holandský cestovatel P. Gyllius,“ připomenul cestovatelský web Tuerkie Life.



Ikonické prostředí pro bondovku

Mystické místo si pro svou jedinečnost vybrali i tvůrci snímku Srdečné pozdravy z Ruska. Jde v pořadí o druhý film o Jamesi Bondovi z roku 1963.

Jak internetová encyklopedie Wikipedia přiblížila děj, James Bond v podání Seana Conneryho a také agentka KGB Romanovová se dostávají do vysoké hry mezi MI6 a Ernstem Blofeldem, šéfem organizace SPECTRE. Romanovová je přesvědčena, že v Istanbulu má předstírat, že chce Britům předat cenné dešifrovací zařízení, vše je ale poněkud jinak.

Na scénu z filmu, kde je k vidění Bazilika Cisterna, se můžete podívat níže:

Díky své fantastické akustice a velkolepému prostředí je bazilika využívána také jako místo pro řadu společenských akcí, jako jsou koncerty či divadelní představení.

Jak vypadá současná návštěva

Turistické veřejnosti byl podzemní vodní chrám zpřístupněn v roce 1987, když před tím prošel rekonstrukcí. Jde o obrovskou obdélníkovou stavbu o délce 140 metrů a šířce 70 metrů. Vejde se tak do ní 80 milionů litrů vody. Uvnitř cisterny je 336 sloupů, každý devět metrů vysoký. Tyto sloupy, postavené v intervalech 4,80 metru od sebe, tvoří 12 řad obsahujících 28 sloupů.

Prochází se po chodníku kousek nad vodní hladinou. „V minulosti si místo prohlédla řada významných hostí. Například bývalý americký prezident Bill Clinton, nizozemský premiér Wim Kok, bývalý italský ministr zahraničí Lamberto Dini, bývalý švédský premiér Göran Persson a bývalý rakouský premiér Thomas Klestil,“ připomenul web istanbulského muzea Yerebatan.

Otevřeno je tu denně od 9 do 19 hodin.

Na co se také těšit

Jak připomíná web Istanbul Tourist Information, doslova dechberoucí jsou odrazy sloupů ve vodě.

„Návštěvníci pak mají pocit, že jsou v úplně jiném světě. Při chůzi po plošině můžete slyšet šplouchání studené vody z klenutého cihlového stropu. A možná budete překvapeni, že ve vodě dovádějí četní kapři,“ uvedl web.

Z návštěvy Baziliky Cisterna:

Velkou pozornost podle webu přitahují i dvě hlavy Medúzy. Leží vzhůru nohama a bokem. Proč to tak je, se dodnes nepodařilo uspokojivě vysvětlit. „Má se však za to, že byly umístěny na ochranu, jak to bylo běžnou praxí ve starověkém Řecku a Římě,“ píše Istanbul Tourist Information.

Zajímavý je i takzvaný Sloup slz. „Jsou do něj vryty slzy, oko a šikmé větve. „Předpokládá se, že slzy jsou poctou stovkám otroků, kteří zemřeli při stavbě cisterny,“ doplnil Istanbul Tourist Information.