František Hanf z Prahy se k jachtingu dostal tak trochu náhodou.

„Známí byli na jachtě rok před námi. V roce 2002 jim ale vypadla část posádky, a tak oslovili mě a mou mámu. Tak jsem se dostal poprvé na loď,“ vzpomíná dnes kapitán plavidla na začátek svého koníčku. S jachtingem tak seriozněji začal ve 13 letech, kdy se plavil na vnitrostátních vodách.

Chorvatsko pro začátečníky, Itálie pro zkušené

Jeho první plavba se odehrála v Chorvatsku, kde se známými pluli ze Splitu kolem ostrovů Brač a Hvar. To je podle něj klasická trasa.

„Před 22 lety to tam ale vypadalo jinak než dnes. Teď už je tamní moře dost přelidněné. Chorvatsko se zkrátka hodně proměnilo. Na jednu stranu se zlepšila infrastruktura pro jachtaře, ale zároveň je tam mnohem více lidí. S tím šly také strmě nahoru i ceny,“ říká zkušený jachtař.

Navzdory těmto změnám má podle něj jachting v Chorvatsku smysl.

„Je to ideální pro začátečníky, protože jsou tam blízko sebe všemožné ostrůvky. Dále tam existuje hustá síť kotevních míst, což je velmi důležité. Pro zkušenější jachtaře jsou ale vhodnější a daleko zajímavější Řecko nebo Itálie,“ vypočítává výhody oblíbené destinace Čechů.



Vášeň pro jachting ho letos v červnu zavedla do Itálie, konkrétně pak na Elbu, Korsiku a Sardinii. „Bylo to super. Do Itálie ať se pouštějí už ostřílení lodivodi. Pro středně pokročilé je nejvhodnější Řecko. Osobně to tam mám velmi rád, hlavně pak Kyklady. Zatímco plavba je tam zajímavější, v Chorvatsku zase mají lodě v lepším stavu,“ sdílí své zkušenosti.

close info Zdroj: Se svolením Františka Hanfa zoom_in Jachting je náročný na znalosti i finance.

Pestrá a svobodná dovolená na jachtě

Pro Františka Hanfa znamená jachting plavbu s plachtami.

„Krása je v tom, že člověk jede na vítr a veze si s sebou svůj plovoucí dům. Nemůžu se nabažit nezávislosti a volnosti, kdy si ráno můžete skočit rovnou do vody nebo si dát espresso v přístavu,“ uvádí zkušený jachtař.

„Jachting udělá vaši dovolenou velmi pestrou. Nabízí totiž možnost přizpůsobit harmonogram potřebám posádky. Když chcete jít na párty, zakotvíte u většího města, pokud však chcete soukromou grilovačku, doplujete do odlehlé zátoky,“ dodává František Hanf.

Jak získat kapitánské zkoušky

Pro plavbu na moři je potřeba absolvovat speciální kurz a získat příslušný průkaz.

„V Čechách lze získat průkazy kategorie C, B a A, které se liší podle vzdálenosti od pobřeží. Oprávnění základní neboli C zahrnuje základní povolení maximálně do 20 mil od pobřeží, B do 200 mil, s posledním oprávněním typu A můžete na zbylou vodu. K získání zkoušek potřebujete určité naježděné míle, praktický kurz a složení zkoušek z navigace, meteorologie, techniky lodí či zdravovědy,“ podotýká.

Získání průkazu na moře vyžaduje investici kolem 15 tisíc korun za praktickou část, k čemuž je třeba připočítat náklady na cestu, jídlo a další výdaje.

„Plavba vyžaduje mnoho znalostí a zkušeností. Na lodi se problémy objevují neustále a je na kapitánovi, jak se s nimi vypořádá. Důležité je být připravený a mít co nejvíce zkušeností, aby se posádka cítila bezpečně a pohodlně,“ upozorňuje František Hanf.

Rozdíl mezi sladkou a slanou vodou je podle něj výrazný. „Mořská nemoc je hodně o psychice. Když je člověk dobře naladěný, najezený a v pohodě, zvládá to výrazně lépe,“ usmívá se František Hanf.

Souhlasí s názory zkušených kapitánů, kteří tvrdí, že na obávané mořské obtíže má velký vliv psychická pohoda.

Prázdniny na jachtě? 20 až 50 tisíc korun za týden

Co se týče nákladů na jachting, upozorňuje, že se nejedná o levný koníček. Ceny za pronájem lodí a další výdaje mohou být totiž velmi vysoké, zvláště pak v hlavní sezóně.

„Vedlejší sezóna, například v červnu, nebo v září, nabízí o hodně lepší ceny. Dovolená na lodi pro 8 až 10 lidí může stát v rozmezí 20 až 50 tisíc korun na osobu. Záleží na konkrétních podmínkách a vybavení i na tom, kde budete kotvit,“ vypočítává náklady na nezapomenutelnou dovolenou.