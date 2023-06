Autem, vlakem, nebo letecky? Jak se dostat do Chorvatska a na co si dát pozor

Každoročně míří do Chorvatska bezmála milion Čechů. Většina z nich (74 procent) využívá k cestě za dovolenkovými dobrodružstvími automobil. Najdou se ale i tací, kteří dávají přednost vlaku (16 procent) či letadlu (10 procent). Pro všechny tyto cestovatele připravil Deník přehled toho, kolik při cestě zaplatí a na co si dát pozor. Chorvatsko na začátku roku vstoupilo do Schengenského prostoru, díky čemuž by se měly kolony na hranicích stát minulostí.

Automobily na hraničním přechodu Bregana mezi Chorvatskem a Slovinskem. Ilustrační snímek | Foto: ČTK