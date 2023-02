Odbaví vás, odnesou vám zavazadla do pokoje a zodpoví všechny vaše otázky - v hotelích japonského řetězce Henn Na zkrátka zastanou většinu práce roboti. Ti ovládají několik různých jazyků, takže nehrozí, že byste se nedomluvili. A budete-li mít trochu štěstí, klidně se může stát, že tipy na zajímavá místa v okolí v hotelu vám dá třeba funící velociraptor.

O tom, že tyto hotely jsou zkrátka jiné, svědčí už jejich název. Japonské slovo henn lze totiž do češtiny přeložit například jako změnit (další z možných překladů názvu hotelu zní podivný hotel, pozn. redakce). A vedení hotelů se k tomuto významu hlásí, když říká, že se snaží návštěvníkům nabídnout mimořádný zážitek a pohodlí za hranicí všednosti.

Tokio má raritu, průhledné toalety v parku. Stačí málo a může dojít k trapasu

Nejde ale o žádné laciné triky. Podle Guinessovy knihy rekordů jsou hotely Henn Na vůbec první, které místo lidí „zaměstnávají“ plně funkční roboty, upozorňuje server Travel Caribou.

Vedení japonského řetězce si navíc zřejmě řeklo, že robotů není nikdy dost. Jen tak lze totiž vysvětlit skutečnost, že kromě plnění praktických úkolů jsou roboti v hotelech přítomni také jako dekorace - například ve formě robotických zkaměnělých ryb, které plavou v akváriu nacházejícím se ve vstupní hale.

Zdroj: Youtube

Pokud by se vám ale zdálo, že toho robotického je přece jen příliš, můžete zůstat klidní. Pro případ nouze (třeba nečekaného zkratu) je vždy po ruce alespoň jeden lidský zaměstnanec. Jeho úkolem je pomoci tehdy, když si jeho neživí kolegové neporadí s nějakým požadavkem hostů. To se však podle nadšených recenzí stává jen velmi zřídka…

Jen sedm lidských zaměstnanců

První kapitoly dějin robotických hotelů se začaly psát v červnu 2015 v japonském Nagasaki. A není bez zajímavosti, že zatímco předchozí majitel 144pokojového hotelu zaměstnával více než 40 lidí, společnost Henn Na corporation si díky zapojení robotů vystačila s pouze sedmi lidskými zaměstnanci. Asi nepřekvapí, že již krátce po znovuotevření hotelu se dostavil úspěch v podobě celosvětového uznání a vynikajících recenzí od návštěvníků hotelu.

Společnost Henn Na corporation tak poměrně záhy otevřela hotely i v dalších městech. Dnes se nachází nejen prakticky po celém Japonsku, ale i v dalších dvou zemích - v jihokorejském Soulu, a dokonce i na newyorském Manhattanu, vyjmenovává server Travel Caribou.

V japonských hotelích Henn Ha obsluhují zákazníky robotiZdroj: Shutterstock

V souvislosti s očividným úspěchem japonského hotelového řetězce se nabízí několik vtíravých otázek. Odpověď si ale žádá především jedna: Proč vůbec začaly hotely Henn Ha upřednostňovat roboty před obvyklým personálem?

Jednoduše řečeno: používání robotů je prvkem, který hotely spolehlivě odliší od konkurence. Nejde ale pouze o skvělou reklamu. Roboti rovněž snižují objem financí vynaložený na platy lidských zaměstnanců. „Roboti znamenají více než jen neobvyklý podpis našeho řetězce. Snažíme se o to, aby naše hotely, i když stroze zařízené, nevyvolávaly stejně chladný a neosobní dojem jako mnohé jiné,“ vysvětlil mluvčí řetězce Miura Tatsuki.

Když je recepčním dinosaurus…

Jak tedy vypadá pobyt v hotelu? Ve zkratce se dá shrnout jako trochu bláznivý zážitek, z nějž si návštěvníci kromě spousty fotografií odnesou i řadu zábavných historek. Hned po příjezdu se hostů ujme robotický recepční, který je zapíše a naskenuje jim obličej. Oním recepčním přitom může být hrozivý dinosaurus, který se ale často uklání. V případě nutnosti je k dispozici i robotický portýr, který se postará o zavazadla a odnese je do pokoje. A pak už vše probíhá jako obvykle…

Zábava během koronaviru. V Tokiu vznikl světový unikát, prožijete vlastní horor

I když: ne tak úplně. Roboti totiž nejsou jediným výdobytkem moderní technologie, který pobyt ozvláštní. Pro vstup do pokoje není například potřeba klíč. Pravda, to samo o sobě by v 21. století nebylo ničím zase tak výjimečným. Jenže způsob, jakým je zde klíč nahrazen, už přece jen poměrně netradiční je. Je založený na rozpoznávání obličejů hotelových hostů, informoval již dříve server americké televize CNN.

Jinak ale hotely sítě Henn Na patří k těm, v jejichž zařízení hraje prim střídmost. Společnost zkrátka nevěří ve „zbytečné vymoženosti", což ovšem neznamená, že by nebyly k dispozici nezbytnosti jako Wi-Fi, klimatizace či světla ovládaná senzory. Za nadstandard lze pak označit LG Styler, který se postará o to, aby oblečení nebylo pomačkané a odstraní z něj zvířecí chlupy či prach.

Na své si přijdou děti i obchodníci

Hotely řetězce Henn Na dokáží kupodivu vyhovět i tak rozdílným typům hostů, jako jsou rodiny s dětmi a obchodníci. Jak je to možné? Malé děti, které často navštěvují zábavní parky nacházející se nedaleko některých z hotelů, ocení, když zábava pokračuje i po odchodu z nich. Byznysmeny zase přitahuje diskrétnost, efektiva a hospodárnost - a právě tyto vlastnosti patří mezi hlavní výhody robotických zaměstnanců, konstatuje server Travel Caribou.

Svět je plný neobvyklých staveb. Prohlédněte si některé z nich:

Překvapivá je přitom skutečnost, že řetězec Henn Na není výrazně dražší než jeho konkurence. Právě naopak. Cena za noc se liší v závislosti na městě či typu pokoje, nezřídka ale bývá nižší než u srovnatelných ubytovacích zařízení v okolí. Noc v hotelu řetězce Henn Na tak nejenže nabídne nevšední futuristický zážitek, ale dokáže ušetřit i pár jenů…