Stačí osm hodin cesty autem z Prahy, abyste se ocitli na břehu ikonického jezera Bled ve Slovinsku. Jde o ideální místo pro odpočinkové výlety i aktivní turistiku. Lokalitě s nejednou historickou zajímavostí prospívá, že zde navzdory blízkosti Alp bývá teplé počasí. Důležité také je, že v jezeře Bled je povoleno koupání. Nechybí zde ani řada možností pro ubytování.

Není bez zajímavosti, že u jezera Bled relaxovala i slavná spisovatelka Agatha Christie | Foto: Shutterstock

Okolí města Bled ve Slovinsku patří mezi nejkrásnější alpská střediska v Evropě vůbec. Krása hor se zrcadlí právě ve stejnojmenném jezeře, které je během sezony v obklopení turistů. Jezero Bled se nachází nedaleko pětitisícového města Bled na severu Slovinska.

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Kde se nachází Bled

* Fakta o jezeru

* Jaké je koupání

* Na pořádek se dbá

* Z historie

* Bledský ostrov

Kde se nachází Bled a jaké tam je počasí

Ze známého rakouského Klagenfurtu je to vzdušnou čarou kolem 35 kilometrů, do hlavního města Lublaně necelých 50 kilometrů. K moři do italského Terstu je to pak asi hodina a půl autem.

Jezero Bled:

Zdroj: Youtube

Z Česka sem trvá cesta mezi šesti až deseti hodinami podle místa výjezdu. Na jezerem se tyčí mocný vrchol hory Triglav, který je ze vzdálenosti zhruba 20 kilometrů nádherně vidět.

Jde také o zajímavou zastávku při cestě do Chorvatska.

„Region kolem města Bled nabízí mírné, zdravé subalpské klima s nejdelší koupací sezónou ze všech středisek pod Alpami. Hřebeny Julských Alp jej totiž chrání před chladnými severními větry. V letních měsících tu ani nebývá mlha. Průměrná měsíční teplota v červenci je 18,7 stupňů Celsia a v lednu mínus 1,2 stupně Celsia,“ uvádí web města Bled.



Fakta o jezeru Bled

Slovinská jezera patří mezi nejkrásnější vodní plochy Evropy vůbec. Jaká jsou základní přírodní fakta právě o jezeru Bled?

Vzniklo při tání ledovce Bohinj, kdy voda naplnila přírodní pánev, která byla rovněž vytvořena ledovcem.

Leží v nadmořské výšce 475 metrů.

Délka činí 2120 metrů, šířka 1380 metrů.

Celková plocha jezera je 144 hektarů (hektar je 100x100 metrů).

Maximální hloubka je 30,6 metrů, maximální roční teplota vody je 26°.

Jaké je koupání v jezeře Bled

Letní počasí zde bývá převážně slunečné a poměrně teplé, jezero se ohřeje až na 26 stupňů Celsia. „Je tu i pláž a koupání je zde také povoleno,“ uvedl web lokality Bled. Odpočinek si zde užil také Kuby Kubajs. „Voda je čistá a teplá. Návštěva Bledu rozhodně za to stojí,“ sdělil ve své recenzi.

„Bledské jezero je nádherné a je to korunní klenot Slovinska,“ konstatovala ve svém hodnocení Renata Černovská. Stejně jako další recenzenti však poukázala na to, že úplně levně tu zase není.

„Parkoviště tři až šest eur za hodinu, půjčení lodičky 30 eur za 90 minut. Ale je to dovolená, tak proč ne. Nejšílenější zážitek je vyhlídková loď, cena je 18 eur za osobu. Problém je v tom, že provozovatel odpluje až tehdy, když má loď nacpanou k prasknutí,“ doplnila.

Na odhození papírku do trávy zapomeňte

Slovinci si nejen této přírodně zachovalé lokality velmi považují, a proto se ji snaží maximálně chránit. Na druhou stranu chtějí umožnit turistům, aby si ji do sytosti užili. Je zde proto nutné zachovat pořádek. Za odhození odpadků do trávy hrozí vysoká pokuta.

„Projet se po jezeře lze pouze na veslici nebo na elektrickém člunu, čímž se přispívá k ochraně životního prostředí a tichu,“ upozornil turistický informační web Slovenia.info.

Místní se rovněž rozhodli, že si nemohou nechat přerůst turistický ruch přes hlavu. „Počet obyvatel, tedy asi pět a půl tisíce, nemůže být nikdy překonán počtem turistických lůžek,“ uvedl web Lake Bled.

Z historie jezera Bled

Podle dochovaných historických artefaktů bylo okolí jezera Bled osídleno již kolem 8. století. Větší popularity místo dosáhlo až poté, co si v polovině 19. století švýcarský lékař Arnold Rikli uvědomil, že jde o velmi cennou lázeňskou lokalitu.

Bledské jezero na severu SlovinskaZdroj: Wikimedia Commons, Matijap, volné dílo

V roce 1858 na místě jako specialista na přírodní léčebné metody otevřel první lázeňské zařízení. „V jeho lázních se úspěšně léčila zejména migréna, vysoký krevní tlak či revmatismus,“ uvádí internetová encyklopedie Wikipedie.

Už tehdy měli pacienti řízený denní režim. Tedy brzo ráno vstávat, podnikat dlouhé zdravotní procházky a také se koupat – v lázni naplněné z místních termálních pramenů či přímo v jezeře, pokud to počasí dovolilo.

Není bez zajímavosti, že u jezera Bled relaxovala i slavná spisovatelka Agatha Christie.

Bledský ostrov

Jedním z nejikoničtějších míst celého Slovinska je Bledský ostrov uprostřed jezera Bled. Jde o někdejší pravděpodobně staroslovanské kultovní místo, jelikož zde bylo nalezeno 124 hrobů s kostrami pocházejícími z 9. až 11. století. Nyní jeho dominantou je Kostel Nanebevzetí Panny Marie.

„Podle místní legendy bude mít manžel zaručeno šťastné manželství, pokud svou novou nevěstu vynese po 99 schodech z přístaviště do kostela,“ připomněl web Lake Bled.

