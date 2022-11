Někteří tvrdí, že žvýkačkově růžovou barvu způsobují řasy, jiní se domnívají, že je to výsledek bakterií, nalezených ve vodě. V každém případě si ale jezero Hillier, ležící na ostrově Middle Island u jižního pobřeží západní Austrálie, udržuje svůj zářivý odstín po celý rok. O to větší a překvapivější je pak kontrast s modrou barvou Indického oceánu, obklopujícího ostrov, bílým pískem a zelení eukalyptových lesů.

Jezero Hillier, které měří 600 metrů na délku a asi 250 metrů na šířku, má podle web Traveldigg také svůj příběh. V roce 1802 ho objevil britský průzkumník a kartograf Matthew Flinders.

„Když vystoupil na břeh ostrova a poté vyšplhal na nejvyšší vrchol, uviděl jezero, které mělo barvu růžových růží. Pojmenoval ho podle člena posádky Williama Hilliera, který na Middle Island zemřel na úplavici,“ uvádí Traveldigg. Posádka, která se vydala na břeh, aby ostrov prozkoumala, zjistila, že má jezero Hillier slanou chuť podobnou Mrtvému moři. Krystaly z břehů jezera si pak mohli námořníci doplnit zásoby soli na lodi.

Zdroj: Youtube

Svoji základnu tu měl pirát

Ostrov v souostroví Recherche, který je dlouhý 6,5 kilometru, používal podle wikimedie pirát Black Jack Anderson jako svoji základnu a odtud napadal lodě.

Dnes je ostrov neobydlený, ale jezero Hillier je velkým lákadlem pro turisty, kteří ho chtějí vidět na vlastní oči. Pokud nemáte zájem prozkoumávat ostrov Middle Island pěšky, až k němu dorazíte i s průvodcem lodí, existuje možnost vidět jezero Hillier z výšky z paluby letadla při turistických letech. Pohled na tuhle růžovou krásku Austrálie, které se také přezdívá „pohřebiště jednorožců“, je prý stejně nejpůsobivější z ptačí perspektivy.

Zdroj: Youtube

Co způsobuje růžové zbarvení?

Přestože nebyl důvod růžového zbarvení jezera nikdy dokázán, existuje řada hypotéz. Vědci se podle webu Skatch.World domnívají, že je pravděpodobně výsledkem přítomnosti řasy Dunaliella salina. Když jsou tyto řasy vystaveny slunečnímu záření, produkují beta-karoten, červené barvivo, které se nachází například v mrkvi a jiné zelenině.

„Tyto červené řasy jsou neobvykle tolerantní i k velmi vysokým koncentracím soli a jsou schopné fotosyntézy i za podmínek, které jiné mikroorganismy nemohou přežít,“ vysvětluje web.

Svou roli mohou hrát i červené halofilní bakterie v solných krustách. Důsledkem těchto různých přírodních jevů je pak zářivá růžová barva jezera, která zůstává stejná po celý rok. I kdybyste si vodu odvezli ve sklenici domů, barva by se prý vůbec nezměnila.

Z jezera, které je dnes součástí přírodní rezervace, se původně těžila sůl. Těžba byla ale přerušena kvůli toxicitě soli. Ta by sice prý lidem při koupání neškodila, pokud by ji ovšemnepili. Koupání by mohlo být příjemné už proto, že by vás tu nepřekvapila žádná ryba. Vstup do vod jezera je ale zakázán. Ochrana křehkého ekosystému ostrova je na prvním místě.

Zdroj: Youtube