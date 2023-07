Prázdniny jsou tady. Chorvatsko očekává vlnu turistů z Česka. Po radách na cestu Deník přináší další tipy a informace k pobytu. Třeba co se vyplatí přibalit do kufru pro relax na pláži, na co si dát pozor u moře nebo čím si lze letní dovolenou zpestřit.

Turisté u moře na chorvatském malebném ostrově Hvar. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Vyplatí se do Chorvatska vzít jídlo s sebou?

Záleží na typu dovolené. Občerstvení na dlouhou cestu se hodí nejen proto, že dovolenkáři jedoucí autem mohou čekat v koloně. Kdo se stravuje v hotelu, má vystaráno. Zatímco ceny potravin v supermarketech jsou na podobné úrovni jako u nás, jídlo na pláži i v místních konobách se turistům prodraží.

„Restaurace, zejména ve vyhlášených městech a frekventovaných místech, mají vyšší ceny. Ceny potravin v supermarketech v Chorvatsku jsou stejné, někdy i nižší než v Česku,“ řekla manažerka pro Chorvatsko z cestovní kanceláře Travel Family Lenka Laus. Reportéři Deníku ale v chorvatských obchodech narazili i na dražší potraviny. Srovnávací nákup však vyšel přibližně stejně.

A co pivo?

Bez něj Češi nedají na dovolené ani ránu. Pokud chuťově neocení místní Ožujsko, Karlovačko, Pan či Laško, ve většině obchodů narazí i na Plzeňský Prazdroj, Krušovice, Budvar, Velkopopovického kozla či Staropramen.

I v tomto případě si oproti Česku připlatí. Cena plechovky plzeňského ve slevě v řetězci Lidl v Chorvatsku vyšla stejně jako standardní cena v Česku. Také u dalších značek je cena o pár korun vyšší. Pokud však za den nevypijete „vagón“ piv, je namístě zvážit, jak moc se vyplatí s sebou na cestu tahat litry a kilogramy navíc.

Podle zjištění Deníku jsou potraviny v Chorvatsku obecně mírně dražší než v Česku. Turisté si však pořádně připlatí za jídlo a nápoje v restauracích a bistrech. Ať už v uličkách měst či při plážích.Zdroj: Deník/Petr Vaňous

Co je lepší koupit pro radovánky na pláži ještě v Česku?

Dodatečný nákup přímo u moře se většinou prodraží. Namátkou ceny v obchůdcích na městské promenádě na ostrově Krk: obyčejné levné nafukovací lehátko stojí od patnácti do dvaceti eur (zhruba dvakrát dražší než podobné v českých obchodech se sportovním vybavením), boty do vody asi deset eur (250 korun), šnorchl i s brýlemi od osmnácti do pětadvaceti eur, hezké dámské dvoudílné plavky třicet eur. V supermarketech lze opět ušetřit. Chorvatský Lidl nabízel i bikiny za pět a pánské koupací kraťasy za šest eur. Sprej na opalování vyjde na stejné peníze, ne-li levněji než v Česku.

Kolik stojí pronájem lehátka?

Ceny jsou různé podle destinace. Reportéři Deníku narazili na nepříliš exponované pláži ve městě Krk na stejnojmenném ostrově ještě na „slušnou“ nabídku pronájmu lehátka bez slunečníku za sedm eur (asi 170 korun) od ranních devíti hodin do sedmi večer. Za odpoledne chtěl majitel v červnu mimo sezonu o dvě eura méně.

Můžu si na pláži nechat věci přes den nebo přes noc?

Tuto praktiku nelze doporučit nejen kvůli ohleduplnosti k druhým. Velké riziko je nechávat lehátko, stan či ručník na pláži přes noc. Zvlášť tam, kde na zákaz upozorňují informační cedule. Na kontrolovaných místech už ráno své věci nemusíte najít, hlídky je mohou vyhodit. Chorvati k tomu však přistupují po svém místo od místa. Pokud si přes den zajdete na dvouhodinový oběd, z vyhozených věcí mít strach nemusíte.

Jsou sprchy na plážích placené?

Pokud jedete do nové destinace, doporučujeme mít pro jistotu připravené drobné mince. Placených sprch na plážích v Chorvatsku přibývá. Třeba na ostrově Krk. Na oblíbené písečné a oblázkové Vela plaža v tamním letovisku Baška zaplatil reportér za třicet vteřin sprchování 0,5 eura. V lokalitě ale byly i některé sprchy zdarma.

Na co si dát v moři pozor?

Kamenité pobřeží Jadranu znamená, že na většině pláží se vyplatí mít dobré boty do vody. Kvůli lepšímu komfortu a vyhnutí se zranění. Vyplatí se dívat pod nohy, takové šlápnutí na mořského ježka může pokazit část dovolené. Můžou být přichycení na větších kamenech. Ježci nejsou jedovatí, zalomený osten v noze je ale bolestivý a někdy nejde ven snadno. Snad každoročně se pak objevují senzacechtivé zprávy o medúzách. Pokud už se objeví u břehu, bývají záležitostí pár dnů, většinou jsou dál na otevřeném moři.

Mám psa. Můžu s ním bez obav vyrazit do Chorvatska?

Je poměrně velký výběr ubytování, kde je možné bydlet i s domácím mazlíčkem. Je vhodné si ještě před cestou ověřit, na které pláže ho lze přivést, případně v jakou denní/noční dobu. Jsou označené cedulemi. Nacházejí se podél celého pobřeží.

Mají někde pro psy speciální služby?

Za jednu z nejlepších pláží pro psy na Jadranu je považována Podvorska (Lučica) na Riviéře Crikvenica. „Kromě hry v moři si mazlíčci mohou užít také chvíle pod vlastní sprchou nebo stříškou, mohou si v klidu vypít pivo v café baru. Monty’s Dog Beach & Bar Crikvenica je první takový café bar v Chorvatsku a nabízí pivo, zmrzlinu, dorty a léčivé čaje pro psy,“ informuje Turistické sdružení Crikvenice. Na speciální sprchové kouty pro čtyřnohé mazlíčky (placené) majitelé narazí už na více místech při pobřeží.

Můžu v Chorvatsku vidět delfíny?

Delfíni v Chorvatsku nejsou zvláštností. Jezdí se na výlety lodí, třeba z letoviska Pakoštane necelých třicet kilometrů od Zadaru. Na ostrově Lošinj slaví už od roku 1993 Den delfínů, letos právě první červencovou sobotu. V malebné rybářské vesnici Veli Lošinj na jihu ostrova leží Modrý svět (Blue World) - institut pro mořský výzkum a ochranu. Ne náhodou, vody střediska jsou totiž domovem dvou stovek delfínů skákavých. „Nejstarší Vivian, Tac a Mida mají více než třicet let,“ uvádí společnost Blue World.

Jaké přírodní krásy lze vidět mimo moře?

Na první pohled se to turistům na plážích nemusí jevit, ale Chorvatsko se pyšní úžasným přírodním bohatstvím. Nejsou to jen borové lesy, keřovitá středomořská vegetace a cvrkot cikád. Samostatnou kapitolou jsou národní parky. „Cestou na střední Dalmácii a jih Chorvatska doporučuji zastávku na Plitvických jezerech,“ radí mluvčí cestovní kanceláře České kormidlo Aleš Kotek. Podle Chorvatského turistického sdružení je pak co do flóry jednou z nejbohatších a nejrozmanitějších částí Chorvatska s více než 2 700 rostlinnými druhy Kvarnerský region.

Krásy chorvatského ostrova Hvar.Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Kde najdu levandule?

Hlavní oblastí pěstování je Hvar – levandulový ostrov. Voňavé byliny začínají kvést ve druhé polovině června a najdete je tam rozkvetlé zhruba do poloviny srpna. Na chorvatském Jadranu má levandule k dispozici největší počet hodin slunečního svitu za rok (zhruba 2 700), pro Hvar se stala charakteristickou rostlinou. Levandulové květy se tradičně sklízejí ručně, srpem (svazují se do snopků). Zpracovávají se k léčebným účelům, pomáhají s nespavostí, bolestmi hlavy, zmírňují i komáří bodnutí.

Zdroj: Youtube

Jaká je aktuální teplota moře v Chorvatsku?

Záleží na lokalitě, země má se svými 1 185 ostrovy, ostrůvky a útesy druhé nejčlenitější mořské pobřeží v Evropě. Celková délka pobřežní čáry včetně ostrovů je 6 278 kilometrů. Na přelomu června a července byla teplota podle dat meteorologů na Istrii kolem Poreče zhruba 24 stupňů Celsia, asi o dva stupně nižší v Pule, v okolí Zadaru i Dalmácii pak v průměru přes 23 stupňů. Průměrné teploty v prázdninových měsících dosahují kolem 25 stupňů.

