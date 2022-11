Nejbizarnější cíl turistů. V katakombách dělí mrtvé od živých jen provazy

Původně areál Beelitz-Heilstätten sloužil k léčbě pacientů s tuberkulózou. „Takto nemocní lidé se špatnou zdravotní prognózou potřebovali dostatek čistého vzduchu a také klid na lůžku v tichém prostředí. Z toho důvodu měla nemocnice rovnou několik oddělení. Velká část budov měla i verandu, kam se pacienti chodili nadýchat čerstvého vzduchu,“ informoval web urbex.nl.

Na začátku I. světové války byl areál přeměněn na vojenskou nemocnici pro císařskou německou armádu. Doba si to žádala. Po II. světové válce byl Beelitz-Heilstätten obsazen jednotkami Rudé armády a jako sovětská vojenská nemocnice fungoval až do roku 1995, uvedl ve své webové verzi britský deník The Mirror.

List připomněl i velkou atraktivitu místa pro filmaře. Posloužilo totiž k natočení vybraných scén pro film z roku 2002 Romana Polanského Pianista, prostory se procházela i megastar Tom Cruise v roli vojáka ve filmu Valkýra z roku 2008.

V případě hospitalizace Adolfa Hitlera šlo o léčbu zranění, které utrpěl v I. světové válce v bitvě na Sommě. Jak uvedla internetová encyklopedie Wikipedia, Hitler se před palbou kryl spolu s dalšími v zákopu, který však zasáhl granát. Většina mužů na místě zemřela, Hitler vyváznul se zraněním lebky. Léčil se pak právě v nemocnici Beelitz-Heilstätten.

A ještě jednoho zajímavého pacienta vede nemocniční kartotéka. V prosinci 1990 zde byl přijat do péče generální tajemník Sjednocené socialistické strany Německa Erich Honecker, jak zmiňuje The Mirror. Stalo se tak poté, co se po pádu Berlínské zdi musel vzdát vrcholných funkcí. Mimo to musel podstoupit pro léčbu rakoviny jater. Za několik týdnů pak byl pod ochranou sovětské armády převezen i s manželkou do Moskvy.

