Korálový hrad je americká stavba, která udivuje podobně jako Stonehenge či pyramidy v Gíze. Stojí za ní estonský přistěhovalec Edward Leedskalnin, který ji zvládl postavit sám. To i přesto, že některé části neobvyklého objektu váží několik tun a Ed neměl k dispozici žádnou motorovou techniku. Jen kov a dřevo.

Korálový hrad je architektonicky výjimečným místem. | Foto: Shutterstock

Jak to vypadá v Korálovém hradu:

Korálový hrad. Stavitelský div 20. století, který je přístupný veřejnosti. Dodnes ohromuje tím, jak vůbec mohl vzniknout. Řada stavitelských otázek souvisejících s tímto projektem dodnes nebyla uspokojivě vysvětlena. Takzvaný Korálový hrad se nachází u města Homestead na Floridě, nedaleko Miami u silnice South Dixie Highway. Tvoří ho v součtu více než tisíc tun dílů z kamenného vápence, které stavitel vytěžil a vytesal do různých tvarů - deskových stěn, stolů, židlí, půlměsíce, vodní fontány a slunečních hodin.

„Je to inženýrský zázrak, který byl srovnáván se Stonehenge a Velkými pyramidami v Egyptě,“ citoval správce hradu specializovaný web Live Science .

Kdo a jak dílo vytvořil

Za slavnou stavbou přezdívanou americký Stonehenge stojí Edward Leedskalnin. Záhadný muž žil poměrně v tichosti, než se v 80. letech o jeho stavbu začaly zajímat televizní štáby i populární osobnosti tehdejší doby.

„Ed tvrdil, že zná tajemství, jak se stavěly pyramidy a Stonehenge. Znalosti pak použil pro stavbu svého hradu,“ připomenul americký lifestylový web Medium.

Ochotně se podělit o svoje stavitelské know-how však Ed nechtěl. Ví se jen, že používal různé kovové věci z autovrakoviště a dřevo.

Génius bez laseru a elektřiny

Obdiv vědců vyvolala už například vstupní brána, což byl devítitunový kvádr usazený na tyči. Byl tak vyvážený, že k jeho otočení stačilo jen mírné zatlačení.

Korálový hrad je vděčným místem pro focení:

„Když se mechanismus už po stavitelově smrti zadrhnul, přišli ho opravit vědci z Floridské univerzity. Zjistili, že bez laseru a elektřiny něco takového vůbec nesvedou. Edovi se to bez toho přesto povedlo,“ uvedl web Medium.

Pracoval v noci, ať ho nikdo nevidí

Edward Leedskalnin prý navíc pracoval v noci, aby nikdo neviděl, jaké metody přesně používá. Pracoval prý i s principy magnetismu.

„Kolují pověsti, že některé děti viděly Eda pohybovat mnohatunovými kameny, které se vznášely, jako by to byly balóny,“ doplnil web Medium.

Hodně zajímavá je i skutečnost, že stavitel měřil jen asi metr a půl a vážil necelých 50 kilogramů.

Korálový hrad odolal i hurikánu Andrew

Stavba je i po letech zcela stabilní. Jako jedna z mála budov v okolí prakticky bez úhony odolala i řádění hurikánu Andrew v roce 2019. Jak ale dokázal Edward Leedskalnin pohybovat s tak těžkými kameny, když s nimi nehnul ani hurikán, který jinak boural domy a pohazoval se zaparkovanými vozy?

Na to se ptal například zpravodajský web Palm Beach Post. „Desítky let po jeho výkonu ještě nikdo nepřišel s uspokojivými odpověďmi,“ uvedl web.



Za vším je třeba hledat (ztracenou) lásku

Už podle příjmení Edward Leedskalnin nebyl rodilým Američanem, nýbrž přistěhovalcem z Estonska, který do zámoří dorazil v roce 1912.

„Legenda praví, že se ke stavbě odhodlal poté, co ho opustila jeho mladá šestnáctiletá láska v den jejich svatby. Rozhodl se, že ukáže světu, že dokáže něco pozoruhodného. To i přesto, že byl chudý a absolvoval sotva pár let školy. Povedlo se mu to bravurně,“ shrnul web Medium.com okolnosti vzniku stavby i roli dívky, o niž Edward Leedskalnin hovořil jako o Sweet Sixteen.

Léčba tuberkulózy pomocí Slunce

Práce s kameny a energií mu prý zachránila i život. Ve 20. letech minulého století mu byla diagnostikována tuberkulóza a lékaři mu dávali pouhých šest měsíců života. Přece jen - medicína na tom tehdy byla o poznání hůře než v současnosti.

Takto vypadá zahrada v Korálovém hradu.Zdroj: Wikimedia Commons, Ebyabe, CC BY-SA 3.0

„Nemocný Ed údajně trávil co nejvíce času na svém otočném kamenném gauči, díky kterému se mohl neustále natáčet směrem ke Slunci. K léčbě prý využíval i znalosti magnetismu. A autoléčba byla úspěšná. Ed žil ještě dalších třicet let,“ připomenul web Medium.com.

Kdo nepracuje, nemá právo volit, tvrdil

Edward Leedskalnin zároveň nebyl nijak uzavřeným člověkem. Měl řadu přátel a své dílo se jim nebál ukázat. V roce 1923 svůj dům dokonce otevřel jako turistickou atrakci. Vstup byl za deset centů, což je v přepočtu na dnešní peníze asi 20 dolarů.

„Byl to i moralista a autor kontroverzních názorů. Například hlásal, že nezaměstnaní by neměli mít volební právo. Tvrdil, že kdo je příliš slabý na to, aby si vydělal na živobytí, není dost silný, aby volil, protože jejich slabý vliv oslabuje stát,“ napsal web Live Science.

Edward Leedskalnin zemřel v roce 1951 ve věku 64 let na komplikace spojené s mrtvicí a infekcí ledvin. Jeho korálový hrad však stojí pevně dodnes.