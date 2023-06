Oblíbená výletní destinace českých turistů, polský Krakov, je dostupným a atraktivním místem. Krakov je místem, kde můžete nalézt malebné čtvrti, co hodinu slyšet na hlavním náměstí trubačem hranou stejnou melodii nebo zažít průvod draků, téměř jako v Číně. Zkusme si představit Krakov z trochu více zasvěcené perspektivy, a to velmi interním pohledem místního průvodce, který v Krakově žije od svých studií na střední škole.

Sukiennice na Hlavním náměstí v Krakově. | Foto: Wikimedia Commons, Ingo Mehling, CC BY-SA 4.0

TOHLE BYSTE V KRAKOVĚ NEMĚLI OPOMINOUT:

- Hlavní náměstí - Rynek Główny

- Socha Adama Mickiewicze, který Krakov nikdy nenavštívil

- Když máte hlad ve dvě hodiny ráno

- Varšava? Ani ve snu…

- Velké město s malebnou atmosférou, potkáte i prezidenta

- Různorodá kultura a knedlíky

- Židovské centrum do dnešních časů

- České stopy v Krakově…

- Přežil i válku v původním stavu

- Socialistický komplex

- Pro milovníky přírody – jezero uprostřed města

- Vlastní parfém

- Legenda o drakovi

- Pro knihomoly všeho druhu

- Nezapomeňte na zapiekanky a Hejnal

Pětadvacetiletý Dawid Kaszuba, který v Krakově bydlí a studuje, nás provedl a řekl několik zajímavostí. A to od historie, přes pamětihodnosti, až po nejen turistické, ale také kulturní a gastronomické vyžití.

Skrytá místa a krásy Krakova:

S Krakovem je Dawid Kaszuba spjatý nejen studijně, ale také již osobně a toto město miluje. Zažil v něm leccos, od provázení nyní již nejen zahraničních přátel, kteří chtěli vidět toto město, až po osobní setkání s prezidentem Andrzejem Dudou, který se jednoho dne chtěl vydat na nedělní mši. Samozřejmě obklopen bodyguardy.

Hlavní náměstí - Rynek Główny

Při procházce Krakovem často začneme v samém historickém centru. Krakovské Hlavní náměstí je největší středověké náměstí v Evropě. Od svého vzniku, kdy Krakov získal v roce 1257 městská práva, je geografickým i symbolickým centrem města.

Sukiennice, která se nachází v jeho samém středu, je považováno za nejstarší dosud fungující tržiště v Evropě. Původně sloužilo k obchodu s látkami, dnes je oblíbeným místem, plným obchodů se suvenýry.

Socha Adama Mickiewicze, který Krakov nikdy nenavštívil

Hned vedle Sukiennice si můžete prohlédnout sochu Adama Mickiewicze - jednoho z nejznámějších a nejvýznamnějších spisovatelů a básníků polské historie, který žil v 18. a 19. století. Je to jedno z nejzásadnějších míst ve městě. Dawid sochu doplňuje o historickou zajímavost.

„Zábavným faktem však je - Mickiewicz Krakov nikdy nenavštívil! Narodil se v Nowogródku (dnes Bělorusko) a zemřel v tureckém Istanbulu. Několik let strávil také v Paříži jako univerzitní profesor. Hodně tedy cestoval, ale do Krakova se nikdy nedostal. Socha je jednou z mnoha soch, které byly vztyčeny po celém Polsku u příležitosti 100. výročí jeho narození v roce 1898,“ říká. Je také častým místem setkání Krakovanů („Sejdeme se pod Adášem!", jak by řekli).

Když máte hlad ve dvě hodiny ráno

I turistovi se může stát, že se jeho procházky městem protáhnou a on se potřebuje najíst i v pokročilou hodinu.

Zapiekanki si můžete koupit například i na tomto kultovním místě - Plac Nowy, Kazimierz.Zdroj: Wikimedia Commons, Kpalion, CC BY-SA 4.0

„Jedním z nejklasičtějších krakovských míst je Food Truck Nyska, kde si můžete dát proslulé klobásy známé jako "Kiełbaski z Niebieskiej Nyski". Místní obyvatelé si ho velmi cení jako místo, které vás může zachránit, když je pozdě a máte hlad - otevřeno je od 20.00 hodin do 3.00 hodin.

Jde o mimořádně jednoduché (a levné) polské rychlé občerstvení, které navazuje na oblíbené místní jídlo před příchodem globalizace a řetězců restaurací. Navíc je podáváno ve starém náklaďáku, které připomíná sovětskou éru,“ prozrazuje zasvěceně průvodce Dawid.

Varšava? Ani ve snu…

Mezi Krakovany a Varšavany má dlouhou historii (a také tradici) pradávný spor. Pochází pravděpodobně z rivality v 17. století, kdy mnohem starší Krakov ztratil roli hlavního města ve prospěch moderní Varšavy.

Dawid k tomu dodává: „Dnes mají Krakované tendenci Varšavu nenávidět jako nepříjemné město s ošklivou a zdrcující postsocialistickou architekturou. Varšavané se naopak krakovské oslavě tradic a kontinuity rádi vysmívají. Zajímavostí také je, že zatímco ve Varšavě se Staré město jmenuje "Starówka", v Krakově je to "Stare Miasto".“

Velké město s malebnou atmosférou, potkáte i prezidenta

Přestože je Krakov druhé největší město v Polsku (po Varšavě), má velmi útulnou a přátelskou atmosféru. „Když jdete po ulici, je velmi pravděpodobné, že před vámi najednou vykoukne váš kamarád, kolega z práce, vysokoškolský učitel nebo kamarád vašich rodičů,“ popisuje Dawid.



A nejen to - je celkem běžné, že vám cestu zkříží známý televizní moderátor, herečka nebo… dokonce prezident země, který jde se svou ženou na nedělní mši. „Vešel jsem do kostela a chvíli tam stál, pak najednou vidím bodyguardy. Otočil jsem se a tam byl prezident naší země. Je to velmi neformální člověk, který se do svého rodného města často vrací,“ podotýká.

Různorodá kultura a knedlíky

„Krakov je především o kultuře (a jídle). Rozvíjí se tu bohatá historie literatury a umění, je tu spousta muzeí, divadel, kin, hudebních scén… a téměř každý měsíc se tu koná spousta zajímavých festivalů,“ zmiňuje Dawid pro ty, kteří se chtějí vydat do Krakova nejen za památkami a atrakcemi.

Můžete se podívat například na mezinárodní akce: literární - Conrad Festival, Miłosz Festival; divadelní - Boska Komedia, Materia Prima; filmové - OFF Camera, Krakow Film Festival; hudební - Unsound Festival, Krakow Film Music Festival, nebo… tradiční polské knedlíky - Festiwal Pierogów.

Například takový Krakow Film Festival by se dal směle srovnat s českým Karlovarským filmovým festivalem, určitá linka by se dala nalézt také s česko-polským festivalem Kino na hranici, který probíhá souběžně v Českém Těšíně a polském Cieszyně.

Festiwal Pierogów by si zase neměli nechat ujít ti, jež propadli kouzlu tisícům druhů polských pirožků, které se podávají i mimo festival v tradičních i klasických restauracích.

Židovské centrum do dnešních časů

Až do začátku druhé světové války byl Krakov největším centrem židovské kultury v Polsku a 1/4 obyvatel tvořili Židé. Obrovská část byla vyvražděna za 2. světové války, což dodnes připomíná řada památníků a míst po celém Krakově.

Krakov, panorama starého města.Zdroj: Shutterstock

Židovské dědictví v Krakově stále žije - nachází se zde sedm krásných synagog (v některých z nich se dodnes konají modlitby), košer restaurace a stará židovská čtvrť - Kazimierz - je oblíbeným turistickým cílem i živou částí města. Krakované každoročně oslavují židovskou historii během "Szalom na Szerokiej" - Festivalu židovské kultury. S historií Židů z této části Evropy se můžete seznámit také v Židovském muzeu Galicie.

České stopy v Krakově…

Jan Matejko - pravděpodobně nejznámější polský malíř a jeden z nejslavnějších Krakovanů (známý svými velkoplošnými historickými obrazy), který ve městě strávil celý svůj život, byl ve skutečnosti částečně českého původu.

Jeho otcem byl František Xaver Matějka - učitel hudby, narozený v Roudnici nedaleko Hradce Králové. Přestěhoval se do Krakova, kde se oženil s polsko-německou manželkou Joannou Karolinou Rossbergovou a měl s ní… jedenáct dětí!

České vlivy v Krakově sahají ještě dál - zejména pokud jde o architekturu. České týmy navrhly a postavily dva gotické kostely v Kazimierzi - kostel Božího Těla a kostel svaté Kateřiny a Magdaleny. Dawid, který miluje historii, doplňuje českou stopu o další informaci.

„Historici často připisují českému králi Václavu II. zásluhu na vybudování středověkých obranných hradeb, které obklopovaly a chránily město od konce 13. do začátku 19. století,“ říká.

Přežil i válku v původním stavu

Pokud jde o původní starou architekturu, je Krakov perlou Polska a jedním z mála velkých měst v zemi, která přežila druhou světovou válku téměř neporušená, na rozdíl od Varšavy, Gdaňsku, Vratislavi nebo Poznaně.

Socialistický komplex

Na rozdíl od gotické či barokní architektury starých krakovských kostelů nabízí město i něco trochu jiného - socialistický komplex. Nowa Huta, postavená na počátku 50. let minulého století, měla být ideálním socialistickým městem a velkým průmyslovým konkurentem Krakova. Měla zde být také jedna z největších oceláren v Polsku.

Letecký pohled na most přes řeku Vislu v Krakově.Zdroj: Shutterstock

„Neobstála však původním očekáváním o samostatnosti a konkurenci a poměrně rychle se přičlenila ke Krakovu. Přesto si i po tolika letech zachovala velmi osobitou atmosféru a také spoustu skvělé architektury. Je to místo, kde můžete znovu navštívit minulost, kterou mnozí z nás ještě pamatují - druhou polovinu 20. století, například v Muzeu PRL-u (Muzeum Polské lidové republiky),“ doplňuje mladý průvodce.

Pro milovníky přírody – jezero uprostřed města

„Pokud vás architektura a historie tolik nezajímá, vůbec to nevadí! Krakov nabízí řadu různých atrakcí a také krásnou přírodu. Najdete tu například velké jezero - ve vesnici vzdálené 20 kilometrů od města, ale téměř v jeho centru.

Zakrzówek je místo, které zůstalo po starém lomu, který si vzala do parády příroda. Je nově obnovené, nabízí místo ke koupání, několik míst ke grilování a především jedinečnou a malebnou krajinu,“ popisuje místo k relaxaci nejen krakovských obyvatel Dawid.

V Krakově je také spousta parků - Park Krakowski, Park Jordana, Park Bednarskiego - a také místními obyvateli oblíbené louky - Błonie a Łąki Nowohuckie.

Vlastní parfém

Nedávno se Krakov dočkal vlastní značkové řady parfémů. Vůně "Kraków" od firmy JMP Artisan Perfumes je popisována jako "moderní a nazelenalá, s jemným retro nádechem". Jde o kombinaci dřevěných, nazelenalých a kávových tónů.

Legenda o drakovi

Krakov má stejně jako čínská města každoroční Dračí průvod ("Parada Smoków"). Už více než dvacet let ji pořádá loutkové divadlo Groteska.

Dračí průvod 'Parada Smoków' v Krakově.Zdroj: Wikimedia Commons, Dariusz.Biegacz, CC BY-SA 4.0

Tradice vychází z legendy o drakovi, který v dávných dobách terorizoval město a kterého nakonec zabil statečný švec jménem Dratewka. Drak je jedním ze známých symbolů města. Při návštěvě Krakova nezapomeňte projít kolem jeho jeskyně, nebo ji navštívit, a věnovat pozornost fantastické soše tohoto tvora.

Pro knihomoly všeho druhu

Na závěr Dawid zmiňuje také další krakovskou „slabost“, kterou při bližším ohledání každý návštěvník města pozná. Krakov totiž miluje knihy.

„Knihkupectví a kaváren s knihami tu je a bylo spousta. Krakov je místem, kde byl již v roce 1661 vytištěn první polský časopis - "Merkuriusz Polski". Je to také místo, kde bylo založeno nejstarší knihkupectví v Evropě. Památku na to můžete vidět na Rynku, na budově, kde se dodnes nachází knihkupectví,“ uzavírá.

Tak co? Vydáte se prozkoumat Krakov trochu jinak i osobně? Z několika koutů republiky zde jezdí vlaková spojení, rychlou dopravní možností je také autobusová společnost FlixBus. FlixBus nabízí rychlá spojení do Krakova a zpět například z Prahy, Brna i Ostravy.

Nezapomeňte na zapiekanky a Hejnal

Při návštěvě Krakova však nezapomeňte ani na naprosto klasické věci, které nesmíte vynechat – klasické zapiekanky – populární polské rychlé občerstvení, které spočívá na rozříznuté vece s náplní - v desítkách druhů nasladko i naslano, výletní kočár s koňmi, který jezdí skrze historické centrum, a poslechněte si také Hejnal, melodii hranou trubačem každou celou hodinu do všech čtyř světových stran z Mariánské věže kostela Panny Marie na Hlavním náměstí.

Krakov, bazilika Panny Marie na hlavním náměstíZdroj: Shutterstock

Možná poslední věcí, kterou musí vidět každý návštěvník Krakova, je muzeum – expozice vycházející z Schindlerovy továrny na smaltované zboží. Oskar Schindler se původně obyvatele krakovského ghetta snažil zachránit právě prací v této továrně. Při procházce expozicí můžete vidět odkazy na slavný film Romana Polanského – Schindlerův seznam, ale také nainstalované scény o tom, jak se žilo v židovském ghettu. Po této návštěvě už zvládnete opravdu vše.