Laguna Giola na řeckém ostrově Thassos je známá také pod názvem Afroditina slza. Je považována za jedno z nejkrásnějších přírodních koupališť na světě. Je to i tím, že je laguna ukryta ve skalách a její voda je křišťálově čistá.

Laguna Giola. | Foto: Shutterstock

Při pohledu z výšky Giola připomíná chřtán skalní obludy:

Zdroj: Youtube

Giola je přírodní jezírko zasazené do skály v řeckém letovisku Astris. To leží na jižní straně ostrova Thassos. Díky své průzračně čisté vodě a uklidňujícímu zvuku vln narážejících do skály lze přírodní bazén považovat za jeden z nejkrásnějších na světě. Pokud tedy plánujete letní dovolenou v Řecku, rozhodně lagunu nezapomeňte do svého itineráře zahrnout.

Legenda o vzniku jezírka Giola

Ke vzniku přírodního jezírka Giola se váže legenda pocházející z řecké mytologie. Má prý tvar slzy Afrodity, řecké bohyně krásy a lásky.

„Stvořil ho bůh nebes Zeus, aby se v něm mohla koupat Afrodita. Lze si tu užít fascinující kontrast vody s divokou skalnatou krajinou,“ uvádí například turistický web Insight Greece.



Nahrává se anketa …

Co od návštěvy Gioly očekávat

Jezírko Giola není nijak zvlášť velké. Je asi 20 metrů dlouhé a 15 metrů široké. Přes úzký průchod je napájeno mořskou vodou. Není u něho žádná pláž, ani lehátka, takže při opalování se budete muset spokojit s poležením na skále. To pro některé nemusí být úplně pohodlné.

Uvěřili byste této iluzi i vy? Dechberoucí podvodní vodopád dostane asi každého

Nerostou zde ani žádné stromy, pod které by bylo možné se schovat před slunečními paprsky. Návštěvu je tedy lepší si naplánovat buďto na ranní či odpolední hodiny, jak připomíná například cestovatelský blog Daily Travel Pill.

„Mnozí návštěvníci sem chodí pro dokonalý snímek na Instagram. Od jezírka se můžete kochat i výhledem na neobydlený ostrov Astiriotiko,“ doplnil web Insight Greece.

Přírodní bazén Giola je jedním z nejkrásnějších na světě:

Praktické rady na cestu