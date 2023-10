Poměrně malá himalájská osada Lukla drží jedno světové prvenství. Na jejím území totiž leží zřejmě nejnebezpečnější letiště na světě s trvalým provozem. Obavy z něj mají jak piloti, tak cestující. Často právě mezi nimi bývají horolezci, kteří tak riskují život ještě před tím, než se vydají do nevypočitatelných Himalájí.

Pasažéři nastupující do letadla na letišti v Lukle nedaleko Mt. Everestu. | Foto: Shutterstock

Co se můžete stát na letišti v Lukle a jak to tam vypadá:

Zdroj: Youtube

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Přistávací manévr nelze přerušit

* Jen pro zkušené piloty

* Pozemek pro letiště vykoupil Edmund Hillary

Letiště Lukla v Nepálu se nachází v nadmořské výšce 2800 metrů nad mořem. Její umístění je z pohledu himalájských cestovatelů velmi praktické. Z Lukly je to totiž blíže do hor než z mezinárodního letiště v Káthmándú, do kterého lze doletět za zhruba půl hodiny. Tímto letem si tak lze ušetřit až několik dní náročné cesty. Podle webu World Travel Family letenka přijde v přepočtu na asi šest tisíc korun.

Kde můžete potkat trolla? Unikátní cesta plná úchvatných výhledů je zdarma

Rozhodně to však není bez rizika. „Letiště ve vysokých nadmořských výškách představují nebezpečí kvůli řidšímu vzduchu, ve kterém se s letadly složitěji manévruje. Ani velmi krátká přistávací dráha není ideálně umístěná. Zatímco na jedné straně začíná prudký kopec, na té druhé je zase strmý sráz do údolí,“ uvedl ve svém článku reportér webu Forbes David Nikel.



Nahrává se anketa …

Přistávací manévr už nikdy nelze přerušit

Běžné přistávací dráhy mají mezi dvěma až třemi kilometry. Ta v Lukle měří jen asi 500 metrů, široká je pouze 20 metrů. „Má dokonce sklon 12 %, aby letouny zvládly bezpečně zastavit,“ doplnil Forbes.

A aby toho nebylo málo, kvůli okolnímu terénu už nemá pilot žádnou bezpečnou možnost, jak přistávací manévr přerušit. Tedy pokud se jednou rozhodne dosednout na zem, už musí tento úkon stůj co stůj dokončit.

Sokolí dolina je pěkná divočina. Vítejte v jednom z nejhezčích míst na Slovensku

Navíc tu nejsou žádné pokročilé navigační systémy. Piloti mohou přistát jen podle toho, co sami vidí z okna kokpitu. Do všeho navíc vstupuje rychle měnící se počasí. Nezřídka se stává, že let je z bezpečnostních důvodů zrušen jen pár minut před startem.

Jen pro zkušené piloty

Za řídící knipl letounu zde mohou usednout pouze zkušení piloti. „Podmínkou je, že za sebou musí mít minimálně 100 krátkých vzletů a přistání, alespoň jeden rok takové praxe v Nepálu a úspěšně absolvovat deset letů do Lukly s certifikovaným instruktorem,“ doplnil web Forbes.

Nejtěžší tatranskou stezku máme jen pár hodin od hranic. Opravdu tam hrozí smrt

Ani přísné požadavky na piloty však nemohou zabránit tomu, aby zde docházelo ke smrtelným nehodám.

Například v roce 2008 pilot ztratil vizuální kontakt při přistání a narazil. Zahynulo všech 16 cestujících a dva ze tří členů posádky. „Pilot přežil,“ připomenul Forbes.

Manévrovat s letounem na letiště v Lukle je opravdu adrenalin.Zdroj: Wikimedia Commons, Reinhard Kraasch, CC BY-SA 4.0

Pozemek pro letiště vykoupil Edmund Hillary

Web Himalayan Glacier připomenul, že v hlavní sezóně zde každý den startuje a přistává až 50 letů. V provozu je od roku 1971. Nese jméno Letiště Tenzing - Hillary. Tedy podle slavného horolezce Edmunda Hillaryho a jeho šerpy Tenzinga Norgaye, kteří jako první lidé v roce 1983 dosáhli vrcholu Mt. Everestu.

Ostatně Edmund Hillary má obří podíl na tom, že zde letiště vůbec vzniklo. „Místní farmáři se nechtěli jen tak vzdát rovinaté zemědělské půdy. Edmund Hillary od nich potřebný pozemek od nich koupil,“ uvedl web Himalayan Glacier.