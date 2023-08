Hned prvním zážitkem je přistání na místním letišti, které patří mezi deset nejnebezpečnějších světě. Je vtěsnané mezi Atlantský oceán a hory. Zrádným je nevypočitatelný vítr. Přistávací dráha musela být kvůli nedostatku pevninského místa protažena o plochu ležící na 180 sloupech.

Celá dráha má nyní téměř 2800 metrů. Ani to ale někdy nestačí a klidně se může stát, že místo přistání na Madeiře čeká cestující přelet do Portugalska. A druhý den se pokus o přistání opakuje…

