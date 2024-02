First minute lepší než Chorvatsko? Palanga v Litvě je levná a má skvělou pláž

Čas od času je potřeba provést změnu. Platí to také o Češích, kteří rok co rok vyrážejí autem do Chorvatska. Možnou změnou je dovolená v poměrně levném litevském letovisku Palanga, alespoň soudě podle cen, za které lze nyní ubytování rezervovat. Cesta sem je navíc podobně dlouhá jako k jižním destinacím u Jaderského moře.

