Panorama Londýna je hned dvakrát použito jako fantastická kulisa v pátém potterovském filmu Fénixův řád. Během nočního letu nad řekou Temží odvážejí členové tajného řádu na košťatech hlavního hrdinu do svého sídla v domě na klasickém viktoriánském náměstí. Divák při tom může zahlédnout finanční čtvrť Canary Wharf, most Tower Bridge i snově nasvícený Parlament.

V tom samém díle se pak studenti Bradavic vracejí do hlavního města na okřídlených koních kolem vršku třetího nejvyššího mrakodrapu v zemi: One Canada Square.

V šestém díle, Princi dvojí krve, zase zlomocní smrtijedi vyděsí pracovníky kanceláří londýnské radnice, jejíž budovu navrhl slavný Norman Foster, pak přelétnou nad náměstím Trafalgar a blízkou divadelní čtvrtí West End, aby se skrze tajný vchod dostali do kouzelnického světa, unesli výrobce hůlek pana Ollivandera a na zpáteční cestě zničili visutý most Millenium Bridge.

V závěrečném dílu Harry Potter a Relikvie smrti se pak trojice hlavních hrdinů prolétne nad městem ještě jednou: na zádech draka, který před tím hlídal kouzelnickou Gringottovu banku, ve skutečnosti londýnský Australia House. Při této cestě nad centrem megapole je mimo jiné jasně vidět vyhlídkové kolo London Eye.

Abyste i vy mohli vidět Londýn jako byste seděli na koštěti, musíte vyrazit na jednu z vyhlídek. Ta aktuálně neoblíbenější Sky Garden vyžaduje rezervaci on-line předem, ale vstup je zdarma. Jde ale o víc než „jen“ pozorovací plošinu, v posledních patrech mrakodrapu vybudovali zahradu, kde si můžete dát drink nebo i povečeřet. Bude-li plno, nezoufejte, na druhé straně Temže sídlí v bývalé elektrárně skvělá galerie Tate Modern, odkud je z posledního patra dechberoucí pohled na řeku i město – a do několika luxusních bytů.

Symbol odvahy a soudržnosti

Katedrála svatého Pavla je jednou ze zásadních dominant metropole. Právě tady se odehrála snad nejsledovanější svatba historie, během které mladičká Diana Spencer řekla v červenci roku 1981 ano korunnímu princi Charlesovi. Ač si přál celý svět opak, tohle manželství nebylo z nejšťastnějších, to však nic nemění na tom, že Londýňané považují kostel za ikonický. Notně k tomu přispěla prosincová noc roku 1940, kdy se po ničivém bombardování Londýna nacisty při rozbřesku rozestoupil prach i kouř a nad městem se ve světle okolních požárů zaleskla neporušená kupole svatého Pavla. Ten moment zachytil Herbert Mason a Britové si jeho fotografii oblíbili jako připomínku toho, za kterou stranou válečného konfliktu stál ten Nejvyšší.

Na schodech katedrály se mimo jiné odehrává slavná píseň z muzikálu Marry Poppins Feed the birds a uvnitř je schodiště, co ve filmech o Harry Potterovi posloužilo jako lokace pro astronomickou věž v Bradavicích.

Borough Market je jeden z největších a nejstarších trhů v Londýně. Místní ho milují a vy ho nesmíte minout. Najdete tu stánky, kde prodávají čerstvě vyhrabané lanýže, sýry těch nejšílenějších pachů nebo syrové ježovky a také proslulé hladové okno s restaurací jménem Fish!, kde je k dostání místní delikatesa: hranolky dochucené octem a smažená treska neboli fish and chips.

Autorka má tohle místo v oblibě, a tak posloužilo nejen jako filmová lokace, ale předně coby její inspirace. Některé části tržiště, nad kterým vedou koleje, totiž i dnes vypadají jak z viktoriánského světa – včetně nejstarší katedrály ve městě Southwark. Je tu filmový vstup do hospody Děravý kotel na Obrtlé ulici, ke kterému ve třetím filmu, Vězni z Azkabanu, přijíždí Harry nočním třípatrovým kouzelnickým autobusem. Právě na dvorku tohoto pajzlíku s ubytováním by měl být dle knih vstup na Příčnou ulici, hlavní nákupní tepnu všech čarodějů a čarodějek.

Uličky z jiného světa

Na londýnském West Endu, jen kousek od Čínské čtvrti s desítkami restaurací, bufetů, rychlých občerstvení a cukráren, leží několik nenápadných klikatých uliček, které prý autorce Harryho Pottera posloužily jako předobraz světa kouzelníků. U dvora Goodwin‘s je inspirace potvrzená. Když z ulice St Martins Lane zatočíte, za několika přeplněnými popelnicemi, do nenápadného průchodu, vejdete do uličky, kde se do dnešních dní dochovaly historické domy s vypouklými výlohami a okny ze 17. století.

Místo je zpřístupněno pouze pro chodce a osvětlují ho kdysi plynové lucerny. Uličku prý ve svých románech popisoval už Charles Dickens. Jen pár kroků odsud je pak Cecil Court, kde je hned několik útulných obchůdků až po strop narvaných použitými i novými knihami. Najdete tu ale i výlohu firmy, která prodává extravagantní divadelní bižuterii.

Svět čarodějů na jevišti

V okázale krásném divadle Palace z 19. století v londýnské čtvrti West End se už od roku 2016 hraje osmý díl série, ovšem první určený pouze pro prkna, co znamenají svět: Harry Potter a prokleté dítě. Za tradiční červeně cihlovou fasádou budovy se skrývá hlediště se čtrnácti sty místy. Rowlingová byla v tomto případě pouze spoluautorkou námětu, na základě kterého vznikl scénář a následně i celá divadelní inscenace. Příběh se odehrává devatenáct let od momentu, kdy Harry se svými přáteli osvobodí kouzelnický svět od nadvlády mocného lorda Voldemorta.

Hlavními postavami zápletky, ve které se pracuje s prolínáním časových rovin, jsou synové Harryho Pottera a Draca Malfoye, Albus a Scorpius. Ti odjedou do Školy čar a kouzel v Bradavicích, aby zjistili, že zlo ze světa nezmizelo a že Voldemortova tajná dcera udělá cokoliv, aby se její papá opět dostal k moci. V inscenaci je použito mnoho jevištních efektů včetně pažravé knihovny, létajících mozkomorů nebo hůlek sršících oheň.

Školní rok začíná

Na nádraží King‘s Cross by měl být mezi peronem 9 a 10 další z vchodů do světa čarodějů – nástupiště 9¾ sloužící studentům a vyučujícím na Škole čar a kouzel. Z něj totiž vyjíždí Bradavický expres – vlak spojující město s hradem, kde sídlí jeden z nejproslulejších vzdělávacích ústavů kouzelnického světa. Dopravní uzel King‘s Cross a St. Pancras je sám o sobě zajímavým místem k vidění, ovšem Rowlingová vždy zajímala historie a legendy a dost možná kvůli jedné použila i toto nádraží ve svých knihách: vypráví se totiž, že přímo mezi nástupišti 9 a 10 byla kdysi pohřbena slavná Boudicca, manželka krále Prasutaga, která po jeho smrti převzala vládu, sjednotila část keltských kmenů v prastaré Británii a vzdorovala mocnému Římu.

Na nádraží je velký, lehce předražený obchod s věcmi pro fanoušky příběhů Harryho Pottera. Zadarmo se tu ale můžete vyfotit s šálou některé z bradavických kolejí u košíku, který se už napůl ztrácí v cihlové zdi. Ovšem pozor: zatímco spisovatelka umístila čarovnou přepážku mezi nástupiště 9 a 10, filmaři později využili lépe vypadající nástupiště 4 a 5.

Kancelář ministra kouzel

V centru města stojí mezi honosnými vládními budovami Metropolitní policie neboli Scotland Yard. A právě tento dům se v několika filmech stal Ministerstvem kouzel. Dovnitř se čarodějky a čarodějové podle všeho dostanou buď skrze červenou telefonní budku – stačí vhodit pár mudlovských mincí a vytočit číslo 62442 – nebo se tam jako v prvním filmovém díle Relikvie smrti mohou spláchnout na nedalekých veřejných toaletách – ty ale byly bohužel vybudovány jen dočasně kvůli natáčení, a to na ulici Horse Guards Avenue.

Budovy Scotland Yardu

Trochu obchod, trochu galerie

Jen pár kroků od náměstí, kde stojí divadlo Palace, narazíte v ulici Greek číslo 26 na několikapatrový dům. Patří dvojici grafiků, kteří se ve filmech o Harry Potterovi postarali o vytvoření podoby většiny papírových rekvizit. Bez placení jakéhokoliv vstupného si zde můžete prohlédnout návrhy stránek kouzelnických novin Denní věštec nebo huláky, v jedné z prosklených vitrín tu dokonce vystavují i originální přijímací dopis, který přišel v prvním filmovém díle Harrymu k tetě a strýci Dursleyovým do Zobí ulice. Obchod bývá malebně nazdobený dle ročního období a svátků, které se zrovna blíží. Suvenýry, co tu prodávají, stojí dost, avšak jejich kvalita je vysoká a netuctová.

Pro fajnšmekry

V bývalých továrnách na letadla, které leží lehce mimo centrum Londýna, se kdysi točily filmy. Dnes jsou ale předělané na ateliéry plné rekvizit i celých scénografií z filmových zpracování jednotlivých dílů Harryho Pottera. Strávit se tu dají dlouhé hodiny a najdete tu doslova vše – od kumbálu pod schody, kde spal Harry u Dursleyových, kabinetu lektvarů profesora Severuse Snapea přes růžově růžovou výbavu Dolores Umbridgové až po blyštivě naleštěnou lokomotivu, co táhne vlak směr Bradavice. Koupit si tu můžete máslový ležák i mnoho dalších zbytečností v tradičně předraženém obchůdku.