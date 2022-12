Trvalo mi až dlhé tri dni, kým som sa z mojej Handlovej dostal do hlavného mesta Nikaraguy. Niektoré zdroje uvádzajú cez 1 800 000 obyvateľov. Je najväčším a najzaľudnenejším mestom v krajine, štvrtým najväčším mestom v Strednej Amerike, druhým najzaľudnenejším mestom v Strednej Amerike, leží len vo výške 50 metrov nad morom, a možno aj preto je jedným z najteplejších hlavných miest Strednej Ameriky.

Pôvodne založené na pozostatkoch predkolumbovskej dediny, hlavné mesto Nikaraguy je dnes prosperujúcim obchodným mestom s farebnými ulicami, ktoré žiaria uprostred zelene a prírodných jazier. Vo svojich počiatkoch to bolo malé indiánske mesto založené Indiánmi z kmeňa Nicarao. Po oslave nezávislosti Nikaraguy od španielskej koruny bola Managua v roku 1846 povýšená na mesto a v roku 1852 sa oficiálne stala hlavným mestom Nikaraguy.

Meno Managua pochádza zo slova „managuac“ z indiánskeho jazyka Náhuatl a znamená „obklopená rybníkmi“. Managua je známa aj ako „Nevesta Xolotlánu“, pretože leží na brehu jazera Xolotlán. Je dôležité povedať, že v dôsledku mnohých zemetrasení stratila Managua takpovediac celé historické centrum so všetkými budovami. Preto je dnes katedrála Santiago de Managua s Námestím revolúcie to jediné historické, čo v hlavnom meste uvidíte.

Managua je najnebezpečnejším mestom v Nikarague. Tento fakt umocňuje aj miesto, kde by ste sa zatúlať len tak veru nechceli. Priamo v jednej časti mesta sa rozprestiera masívny trh, ktorý akoby bol samostatným mestom v meste. Mercado Oriental, v preklade Východný trh, je najväčším trhom v celej Strednej Amerike a často sa označuje za najväčší ilegálny čierny trh v tejto časti sveta. Vo vnútri na každom kroku i rohu číha kriminalita. Po prekročení pomyselnej brány na tento trh sa razom ocitneme na totálne odlišnej planéte s vlastnými pravidlami prežitia. Znie to hrôzostrašne, no domáci sa vo vnútri už vyznajú.

Stačí však raz zle zabočiť a človek sa v momente stratí, veď je to ako brutálne veľké bludisko. Videl som tam predávať prakticky všetko, čo sa predať dá. Služby tam taktiež boli prítomné všetky. Chcel som mať autentický zážitok, preto som sa na Mercado Oriental dal ostrihať miestnemu holičovi. Počas toho som okolo seba vnímal hluk, vravu, hurhaj, skrátka neriadené šialenstvo.

Zločin v Manague je vo svojej podstate vysoko oportunistický. Cieľmi sú často turisti alebo cudzinci. Mnoho zdrojov odporúča úplne sa vyhnúť mestu, respektíve ak je nutnosť tam ísť, tak presúvať sa iba overeným taxíkom alebo autobusom a nechodiť po obytných cestách, ktoré nepoznáte, a to dokonca ani za denného svetla. Managua totiž figuruje okolo prvej desiatky najhorších miest na život v Strednej Amerike, a taktiež ide o najnebezpečnejšie mesto krajiny, ktoré sa s vami maznať určite nebude. Paradoxom je, že počas mojich troch mesiacov v Nikarague som sa pohy boval po Manague prakticky každú chvíľu a to najmä pešo, s veľkým fotoaparátom a i po zatmení slnka. Nestalo sa mi chvalabohu nič nepríjemné ani nebezpečné, no miestni policajti či ozbrojení vojaci po mne často pozerali.

Managua je veľmi odlišná od ostatných stredoamerických miest. Nenájdete tu veľa atrakcií, ktoré by stáli za to navštíviť. Nie je tam toho veľa k videniu ani k zažitiu. Život v meste je taký plný nebezpečenstva a nevýraznosti, že je len veľmi málo dôvodov, aby ste to miesto chceli čo i len navštíviť, nieto tam ešte žiť. V porovnaní so stredoamerickými štandardmi je život v Manague drahší, navyše s chaotickým spôsobom života a neustále číhajúcim nebezpečenstvom, ktoré vás môže prekvapiť prakticky kdekoľvek a kedykoľvek.

Preplnené trhy či nepekne pôsobiace uličky sú takisto miesta, kde by sa človek nepochádzajúci či nežijúci v Manague nemal vybrať sám. Keď však chcete zažiť autentické dobrodružstvo, ktoré by ste v iných, „nudných“ metropolách hľadali len márne, potom je nad slnko jasné, že revolučná Managua vás zaiste nesklame.