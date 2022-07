Město mrtvých v Rusku má temnou minulost. Už sem nesmí ani turisté

Nejsou to zajímavé a stovky let staré domy k bydlení, ale místo, ve kterém je přítomna smrt. Ne nadarmo se tak části vesnice Dargavs v Rusku říká Město mrtvých. Temná minulost se váže i k epidemii, kterou tehdy neuměl nikdo vyléčit. Ponurosti místa přispívá skutečnost, že zatímco dříve sem směli turisté z celého světa, nyní to kvůli válečným omezením prakticky není možné.

Dargavs. Město mrtvých patří mezi cíle turistické vyhledávající mimořádné zážitky. | Foto: Shutterstock